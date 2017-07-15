Голые фанаты и красавицы-фигуристки: 12 потрясающих исторических фото о спорте

Карол Хейсс победительница в фигурном катании, с коллегами. Олимпиада в Скво-Вэлли, США, 1960 год.

«Советский спорт» часто публикует подборки исторических фотографий, по-своему проливающих свет на спортивные увлечения разных десятилетий и даже веков. Сегодня – новая подборка.

Начнем с олимпийской тематики. Это канадская команда красавиц. Олимпиада в швейцарском Санкт-Морице. Первая послевоенная. Идет 1948 год.

Владислав Третьяк (в центре) - герой финального матча Олимпиады-1984. Сараево, тогда еще - Югославия.





Карол Хейсс победительница в фигурном катании, с коллегами. Олимпиада в Скво-Вэлли, США, 1960 год.

А эта фотография, хотя пока и не раритетная, но явно многие годы и десятилетия будет восприниматься как особого рода примета эпохи. Поэтому исторической ее можно назвать в полной мере: Доа Эльбаши (слева) против Киры Валькенхорст. Через тоненькую сеточку пропасть миров. Олимпиада в Рио 2016 году.

Это уже не олимпийский атрибут. Но по символике московской олимпиады можно легко понять, к какому периоду этот «гаджет» относится. Диск здоровья. В СССР спиннеры в 80-е годы крутили тебя.

А это – будущие олимпийцы.10-летний Николай Валуев с одноклассниками. 1983 год.Юные боксеры. Великобритания, 1920 год. Можно сказать, уличный вариант детско-юношеской школы.

«Тур де Франс» - только для настоящих мужиков. Франция, 1903 год.

В 70-е годы стрикеры появлялись на поле не часто. Это один из первых случаев. Голый австралиец Майкл делает «почетный круг» по стадиону во время финала по рэгби. 1975 год, Англия.

А эти болельщики ведут себя прилично. Юные фанаты «Астон Вилла». Английского профессионального футбольного клуба. Великобритания. 1975 г.

Ну, и немного американского футбола вам напоследок. Черлидерша целует футболиста Университета Миссисипи. США, 1956 год.

А вот это и в самом деле забавно: тестирование шлема для американского футбола. США, 1912 год.