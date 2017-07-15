Евгений Ловчев: Черчесов был прав по Миранчуку

Алексей Миранчук и Георгий Джикия Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев - о матче за Суперкубок России «Спартак» - «Локомотив» (2:1).

Интересная вещь. Играли две московские команды, тем более, на стадионе «Локомотива», то есть болельщиков на трибунах должно быть примерно 50 на 50. Но когда забил «Спартак», оказалось, что три трибуны полностью спартаковские. Это в очередной раз подтверждает клич: «Спартак», ты никогда не останешься один». Если в целом говорить о матче, то он удался. Пусть выдался не столь содержательным по качеству футбола, но ярким и эмоциональным.

Я часто говорю, что у нас медленные защитники. Но ни спартаковцы, ни игроки «Локомотива» ни разу, пока были силы, не убежали в отрыв. Потому что очень быстрыми, на удивление быстрыми, оказались Кверквелия и Пейчинович. И довольно скоростным показал себя Джикия. И только когда команды устали, начали появляться свободные зоны, защитники перестали успевать. И первая ошибка решила все. Ее сделала защита «Локо».

В концовке «Локомотив» атаковал, по сути, только двумя людьми – Миранчуком и Ари. Но первый выглядел неважно, а Ари спартаковцы взяли в тиски. Атаковали сразу при приеме мяча, и в итоге он ничего не смог сделать. И вот еще что: я часто задавался вопросом, почему Черчесов так мало доверял Миранчуку на Кубке конфедераций. Все-таки молодой распасовщик, будущее сборной. Но теперь, увидев, в каком он состоянии находится, вынужден признать: Черчесов был прав. Пока это не уровень стартового состава сборной России.

Когда команды устали, проявилось то, что у «Спартака» более классный состав. Просто пример: тройка полузащитников «Локомотива» - Миранчук, Тарасов и Денисов. Двое сильны только в обороне, а третий никак особенно себя не проявил. А кто у «Спартака» в центре поля? Фернандо, Глушаков и Попов. Существенная разница.

И последний вопрос: было ли удаление Адриано? Наверное, да, мог Безбородов показать вторую желтую бразильцу. Но мне почему-то кажется, что по такой игре, когда у Миранчука мало, что получалось, а Ари был надежно прикрыт защитниками, «Спартак» все равно бы победил.