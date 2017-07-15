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За себя и того парня: что такое «Спартак» без Зобнина?

Дмитрий Вавилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Радость футболистов "Спартака"
Радость футболистов "Спартака"Фото: «Советский спорт»

Автор «Советского спорта» объясняет, как «Спартак» восполнил потерю Зобнина в матче за Суперкубок России

- Команда играла сегодня без Зобнина. Нужно ли искать на эту позицию усиление? – спросили мои коллеги у Карреры после завоевания Суперкубка.

Массимо тактично ушёл от ответа, ограничившись лишь дежурными словами:

- Мы победили сегодня. Это главное.

Понятное дело, что думать о том, как заменить сломавшегося на длительный срок игрока, спартаковский allenatore начал не вчера и даже не позавчера. Тяжёлая травма подстерегла Романа в расположении сборной ещё в начале июня. Поэтому время для отработки различных тактических вариантов у тренерского штаба красно-белых было.

УНИКАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Было и то, над чем предстояло основательно поломать голову. Ведь футболиста с подобным функционалом нет не то что в команде – в стране. Потрясающая двигательная активность, интенсивность беговой работы, цепкость в отборе мяча, умение не просто поддержать атаку, но и начать её обостряющим первым пасом на разное расстояние, весьма приличная скорость – все это сделало двужильного Зобнина поистине уникальным исполнителем с российским паспортом.

Сознательно упоминаю об этом аспекте, ибо поправки к действующему лимиту на легионеров, возможно вступающие в силу со следующего сезона, изрядно сузили круг потенциальных кандидатов на замену из вне. Для начала бы разобраться с уже имеющимся в стане москвичей десятком иноземцев, а также квартетом молодых темнокожих дарований, привезённых в «Спартак-2» минувшей зимой.

Да и как определиться с позицией, которую необходимо прикрывать, если закреплённого на постоянной основе места на поле у Зобнина не было? Сверхуниверсальный хавбек одинаково эффективно смотрелся минимум в шести из них в прошедшем чемпионате. К тому же сам Каррера признал, что громадную пользу команде Роман способен приносить как в центре поля, так и на флангах, меняя при этом ещё и амплуа.

Разве что в завершающей стадии атак полузащитнику не всегда хватало конкретики. Отсюда и сравнительно небольшое количество непосредственных угроз воротам соперника за его авторством. Неслучайно, оформив дубль в весенней встрече с «Оренбургом», Зобнин самокритично заметил, что обычно он забивает раз в год. Кто же тогда знал, что сия самокритика выйдет пророческой, только причины для низкой результативности окажутся, увы, другие.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗОБНИН

Впрочем, поддержать атакующий потенциал в «Спартаке» есть кому и без Романа, что наглядно продемонстрировал в пятницу матч с «Локомотивом». Исполнять «коллективного Зобнина» на разных участках поля принялись и Луис Адриано, и Попов, и Промес, и Глушаков, не говоря уже о Фернандо, который, подобно травмированному товарищу по команде, оказывался едва ли не повсюду, успевая отбирать, перехватывать, отдавать, чертить диагонали и подбадривать партнёров.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Возможно, именно с этим (а не только с проведёнными на старте сезона 120 игровыми минутами) связаны слова об усталости, сказанные подавляющим большинством спартаковцев после финального свистка. Однако результат достигнут, но это в одном отдельном матче. А их у свежеиспечённых обладателей Суперкубка России впереди ещё порядка 40. И в соперниках будут отнюдь не только окопавшиеся на своей половине поля «железнодорожники», преимущественно уповающие на редкие контрвыпады и стандартные положения. Поэтому и отсутствие Зобнина в Черкизове не так резко бросалось в глаза.

В неизбежно надвигающейся Лиге чемпионов даже записные аутсайдеры – если таковые попадут в одну группу со «Спартаком» – заставят всех без исключения членов команды выкладываться по максимуму с ещё большим усердием. Оттого и вопрошают журналисты у Федуна, ждать ли красно-белым усиления в ближайшее время, на что владелец клуба заверяет, что бюджет под это выделен, но с деталями лучше обращаться к Каррере и Родионову.

ТАСУЯ КОЛОДУ: ШАНС У МОЛОДЫХ

Что ж, подождём. Трансферное окно закрывается только через полтора месяца. А пока москвичам предстоит играть на внутренней арене при помощи уже имеющейся обоймы плюс молодыми бойцами из второй команды, где на ведущих ролях - не раз привлекавшиеся к работе с основой Тимофеев и Леонтьев. Не исключено, что с учётом постоянных обновлений в спартаковском фарм-клубе нынешний сезон даёт двум этим футболистам последний шанс закрепиться на более высоком уровне и в будущем стать такими же важными фигурами, как и их ровесник Зобнин.

А пока Каррера вынужден обходиться прежним составом, тасуя колоду, меняя схемы и проявляя чудеса тактической гибкости, о которой несколькими годами ранее безуспешно мечтали Карпин, Якин и Аленичев. Но продуктивно это заработало только у итальянца.

Матч

Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)

Голы

Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари

Предупреждения:

Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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