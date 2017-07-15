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Старая гвардия «Ростова» спасла дебют Кучука

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Урал" - "Ростов"
"Урал" - "Ростов"Фото: ФК «Урал»
«Советский спорт» о матче «Урал» - «Ростов» (1:1).

АЗМУН НАКОНЕЦ-ТАКИ УШЕЛ

За день до матча с «Уралом» «Ростов» завершил трансфер, о котором все возможные СМИ твердили больше месяца. Сердар Азмун наконец-таки покинул берега Дона и подписал контракт с «Рубином». Иранец вернулся к Курбану Бердыеву, которого называет «вторым отцом», взял №33 и чуть бы не признался в любви к казанскому клубу в социальных сетях

Странная ситуация, если учитывать, как форвард покидал Татарстан, но к неожиданным маневрам Азмуна все давно привыкли. Подробности трансфера остались за кадром, но, по слухам, «Ростов» все-таки заработает на возвращении Азмуна в «Рубин».

На этом отток футболистов из донского клуба вряд ли закончился. По информации СМИ, следующими «Ростов» могут покинуть Максим Григорьев (он, скорее всего, уйдет в аренду) и Андрей Препелицэ (им активно интересуются клубы из Румынии). Этих игроков желто-синие даже не стали заявлять на сезон.

В ВОРОТАХ ВСЕ-ТАКИ АБАЕВ

В стартовом составе «Ростова» сразу 6 изменений по сравнению с концовкой прошлого сезона. Из команды, которую создавал Бердыев, остались капитан Александр Гацкан, ветеран Тимофей Калачев, Александр Бухаров, Миха Мевля и единственный воспитанник клуба Хорен Байрамян.

В воротах желто-синих появился Илья Абаев. Выбор вполне ожидаемый. Илья в контрольных матчах выглядел немного уверенней Сергея Песьякова, да и именно он работал в «Локомотиве» с нынешним тренерским штабом «Ростова».

У «Урала» же проблем с составом перед стартом чемпионата хватало. В заявку не попал лидер хозяев Владимир Ильин и новичок команды Игорь Портнягин. В итоге против новый обороны «Ростова» в старте вышел Александр Ставпец, который свою карьеру начинал именно в донском клубе.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ МАЙОНЕЗА

Первый матч сезона в Екатеринбурге ажиотажа не вызывал. Стадион заполнился чуть более, чем на 50%. Видимо, на родине «Урала» по футболу совсем не соскучились и субботним вечерам нашлись дела поинтереснее.

Те, кто все-таки пришел, ждали традиционного шоу от шмелей и майонеза, которым фанатов «Урала» развлекали вторую половину прошлого сезона. Но, к сожалению, для собравшихся, обошлось без танца в центральном круге. Спонсор рекламный контракт с хозяевами не продлил.

«РОСТОВ« СПАС КАПИТАН

Даже без Бердыева «Ростов» продолжил играть в пять защитников. Плотность в обороне никуда не делась. Атака же претерпела изменения. Калачев и Александр Зуев вышли на позиции инсайдов, а единственным форвардом стал Бухаров.

Нападающий сборной на поле провел совсем немного времени. На 15-й минуте его из-за травмы заменил Владимир Дядюн, который не играл в официальных встречах больше года.

В целом, в первой половине симпатичнее смотрелся «Ростов», но Мацею Вилюшу дважды не хватило роста после навесов Калачева, а удар Зуева пришелся точно в руки вратарю. «Урал» же свой единственный шанс использовал. Николай Димитров реализовал пенальти после игры Байрамяна рукой. Ближе к перерыву гости сделали и вторую замену. Сверрир Ингасон врезался носом в Гацкана и в крови покинул поле.

После перерыва «Ростов» серьезно прибавил и на 60-й минуте Гацкан после навеса Калачева сравнял счет – 1:1. Старая гвардия желто-синих сказала свое слово и спасла гостей от поражения.

Матч

Урал - Ростов - 1:1 (1:0)

Голы

Димитров 41 (1:0 - пен.). Гацкан 60 (1:1).

Состав

Урал: Годзюр, Данцев (Меркулов, 75), Балажиц, Динга, Димитров, Бавин, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Ставпец (Юсупов, 87), Лунгу

Ростов: Абаев, Ингасон (Бобен, 45), Устинов, Вилюш, Зуев (Думбия, 73), Юсупов, Калачёв, Мевля, Байрамян, Гацкан, Бухаров (Дядюн, 15)

Предупреждения:

нет - Устинов, 49; Юсупов, 73

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

15 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция


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