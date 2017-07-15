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«Финал четырех» как средство от ЦСКА

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Баскетболисты ЦСКА в матче против "Реала" в "Финале четырех" 2017
Баскетболисты ЦСКА в матче против "Реала" в "Финале четырех" 2017Фото: Gettyimages.ru

В следующем сезоне чемпион и призеры Единой лиги ВТБ будут определяться не в привычных сериях плей-офф до трех побед, а в «Финале четырех». Такое решение принял сегодня Совет лиги.

Еще с весны, когда руководство Единой лиги ВТБ впервые озвучило эту идею, никто особо и не скрывал, какую цель преследуют ее многочисленные сторонники: если соблюдать политкорректность, то «повысить непредсказуемость», а если называть вещи своими именами, то затруднить дальнейшую гегемонию ЦСКА.

В минувшем сезоне армейцы стали сильнейшим клубом страны (пусть это произошло и в рамках международного турнира) 15-й раз подряд. А за все 26 постсоветских лет они завоевывали этот титул 24 раза (кроме сезонов-2000/01 и 2001/02, когда золото брал пермский «Урал-Грейт»). Это национальный рекорд, к которому ни одна из российских команд во всех игровых видах спорта не сможет даже подобраться в обозримом будущем.

Все давно знают и все давно привыкли: дважды два - четыре, Волга впадает в Каспийское море, а ЦСКА - чемпион России по баскетболу. Заслуженно? Безусловно, да! Но хорошо ли это?

СПОРТ – НЕ МЕСТО ДЛЯ МОНОПОЛИЙ

С точки зрения справедливости и объективности - вполне. А в плане интереса публики к чемпионату - конечно, плохо. Все-таки профессиональный спорт куда ближе к шоу-бизнесу, чем к квантовой физике. Здесь незыблемость канонов означает элементарную скуку. Когда победитель соревнования известен заранее (ну, или вероятность его победыпредельно высока), зритель такое соревнование смотреть не хочет.

Кто не верит, может поинтересоваться у наших синхронисток, которые как раз сегодня успешно начали очередной «золотой чес» на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Вот уж кто многие годы выигрывает для России все подряд! Однако резонанс от этих побед и в нашей стране - все меньше и тише. Привыкли. Помнится, даже знатоков из «Что? Где? Когда?» поставил в тупик вопрос: какими голосами разговаривают индейцы, чье племя многие сотни лет живет рядом с огромным грохочущим водопадом? Оказалось, голоса самые обычные. Они этого водопада… просто не слышат. Как заядлый курильщик, чей силуэт едва виднеется в клубах дыма, совершенно не чувствует запаха табака.

Вот руководство Лиги ВТБ и решило учинить форточку, для хоть какого-то проветривания в российском клубном баскетболе. Монополия, даже если она - естественная, на длинной дистанции ни к чему хорошему обычно не приводит. А шансов обыграть ЦСКА в одном матче - на порядок больше, чем в затяжной серии плей-офф.

Это, например, подтверждают результаты армейцев в Евролиге, где они из года в год выходят в «Финал четырех», но в конце турнира терпят поражения с незавидной регулярностью. Конечно, там и уровень соперников другой. Однако последнее фиаско ЦСКА в Единой лиге ВТБ, датированное весной 2011-го, тоже связано с одноматчевым форматом финальной игры против «Химок» (тогда еще параллельно существовал и чемпионат России, причем именно он определял представительство в еврокубках). Серию же до трех побед ЦСКА в России не проигрывал никому и никогда. За пять предыдущих сезонов, когда плей-офф Лиги ВТБ проходил в таком формате с 1/4, москвичи лишь дважды доводили дело до пятой, решающей игры, причем последний раз это случилось в 2014 году.

БЕРЕМ ПРИМЕР С ИЗРАИЛЯ

Резонно задаться вопросом: а где еще чемпионы определяются в «Финалах четырех» и вообще в одноматчевом формате? Во-первых, как уже было сказано, в Евролиге и некоторых других еврокубках (там регламент часто меняется). Во-вторых, во всех краткосрочных турнирах сборных. В-третьих, в американской студенческой лиге NCAA. Что же до национальных и региональных лиг Европы, то сейчас практически все они играют сериями. В «нулевые» и начале десятых годов исключения были еще не так редки (Франция, Адриатическая лига), но теперь осталось только одно: чемпионат Израиля. С которого, мы, собственно, и пытаемся взять пример.

А почему это с них? Сейчас объясню. Израильская лига отказалась от финальных серий плей-офф 12 лет назад по причинам, очень напоминающим российские, только в куда более запущенном масштабе: на тот момент «Маккаби» из Тель-Авива выиграл 35 из 36 последних чемпионатов страны, в том числе 23 - подряд! Это было уже не «скучно» и не «надоело», а самое, что ни на есть, «достало».

Как у них идут дела с тех пор? Из дюжины чемпионатов (девять из них завершались «Финалами четырех», еще в трех применялись другие «несерийные» варианты, включая схему «матч дома-матч на выезде») «Маккаби» проиграл пять, то есть, почти половину. Даже в финал он выходил далеко не всегда – включая весну этого года, когда уступил в 1/2 одноклубникам из Хайфы.

При этом команда из Тель-Авива остается бессменным флагманом израильского баскетбола и постоянно представляет страну в Евролиге. Но и для преследователей золото чемпионата - вполне достойная приманка. Последняя иллюстрация на эту тему: йерусалимский «Хапоэль», год назад раскошелившийся на бывшую звезду НБА АмареСтадемайра и вместе с ним дошедший весной до победы в национальном первенстве и до полуфинала в Кубке Европы.

Так что израильский опыт достаточно неплох, чтобы его опробовать - хотя бы на уровне эксперимента. Конечно, эту страну сложно отнести к лидерам европейского баскетбола, однако и аутсайдером ее тоже не назовешь. И потом, ни в каких других чемпионатах монополий а-ля ЦСКА уже давно нет. Даже ежегодные битвы на финише сезона между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом», означают, что у греков, по крайней мере, всегда есть настоящийфинал.

ЦЕЛЬ - ЕВРОЛИГА? А ПОЧЕМУ НЕ ЗОЛОТО?!

Понятно, что для ЦСКА это новшество - в «минус», однако он не такой уж большой. Даже в случае утраты чемпионского титула постоянная прописка в Евролиге армейцам на ближайшие годы все равно гарантирована. Куда интереснее другое: насколько «Финалы четырех» выгодны (или наоборот) ближайшим преследователям московского клуба – «Химкам», УНИКСу, «Локомотиву» и «Зениту»? Не случайно именно в этом, втором «эшелоне» лиги мнения по данному вопросу разделились, единодушия не было.

Одних пугала та самая непредсказуемость. Мол, играешь-играешь целый сезон, и все хорошо, а потом одно поражение - и прощай надежды на Евролигу, куда, напомню, попадает лучший клуб нашего чемпионата помимо ЦСКА. У других эту опаску все-таки перевешивалрост шансов на чемпионство. И что те, что другие явно колебались - между доводами «против» и доводами «за».

На самом деле,именно здесь и заключается главная суть! Из-за доминирования ЦСКА с одной стороны и специфических правил отбора в Евролигу с другой попадание в элитный континентальный турнир стало для химчан, казанцев, краснодарцев и так далее единственно важной целью. Не будет Евролиги - не будет бюджета на следующий сезон. Или оставят финансирование прежним, или, что вероятнее, сократят. А если ты уже дошел до финала Лиги ВТБ и решил главную задачу, то какой смысл бодаться в финале с «армейскими мельницами», перебодать которые к тому же все равно вряд ли удастся?

Но постойте! Кто это сказал, что золото Единой лиги ВТБ само по себе не является серьезной ценностью? И что оно не может принести его обладателю больше спонсорских денег (про болельщиков я уже не говорю – они-то точно будут в восторге) вообще без учета международных турниров? Именно этим вопросом самое время задаться сейчас владельцам и руководителям российских команд.

Да, и еще кое-что важное. С появлением «Финалов четырех» становятся реальными два сценария, о которых раньше не стоило толком и говорить. Первый: выбить ЦСКА из плей-офф - и при этом не попасть в Евролигу. Второй: стать чемпионом, не встречаясь с ЦСКА в плей-офф вообще.

Разве не интересно?..

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