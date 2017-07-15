«Россия специально решила отдать одно золото». Как отказаться от медали на ЧМ

Первое золото чемпионата мира по водным видам спорта обозреватель «Советского спорта» обсуждает с Алексеем Власенко и Татьяной Данченко.

ВЛАСЕНКО: У НАС НЕ АРТИСТЫ,А СПОРТСМЕНЫ

И все-таки меня зацепила фраза, которую произнес президент федерации синхронного плавания Алексей Власенко о том, что если сборная России будет брать вообще все золото на международных стартах, то убьет этим интерес к виду спорта.

Так ли это? Я задал вопрос самому Власенко после того, как Светлана Колесниченко завоевала золото в технической программе соло.

- То же самое делает сегодня Китай в прыжках в воду, - объясняет Власенко, который возглавляет и эту федерацию. – Мы вообще боремся за то, чтобы в каждом виде прыжков страну представлял один спортсмен, а не два. Надо увеличить количество стран-участников и уменьшить возможность китайцев побеждать. Ведь у них как? Один падает, но другой выигрывает.

- Россия не участвует в девятом виде программы – комбинации. Вы отдали это, чтобы какая-то другая страна взяла золото?

- Да. Именно так.

- Как вы относитесь к тому, что синхронное плавание хотят переименовать в артистическое?

- Не очень нравится новое название. И мы в России не будем ничего менять. И еще поборемся. У нас же не артисты, а спортсмены.

- А так можно – не менять?

- Художественная гимнастика в мире называется ритмической, а спортивная – артистической. Так что мы названия лучше оставим свои.

ДАНЧЕНКО: СВЕТА ПОХОЖА НА СВЕТУ

А еще я поговорил с Татьяной Данченко – тренером Колесниченко.

- Светлана Ромашина рассказала в интервью «Советскому спорту», что вы жутко нервничали перед этим финалом. Почему?

- Я переживаю так не по любому поводу. Но перед стартом – да. Особенно когда у нас полностью поменялся состав соло и дуэта. Я не знала, как судьи отнесутся к нашей молодой и неопытной солистке Свете. При всех достоинствах Колесниченко у испанки Карбонель очень большой опыт работы в соло. Она в свое время составляла конкуренцию Наташе Ищенко со Светой Ромашиной. Понятно, откуда эти нервы. Ничего не могу поделать. Привыкнуть к этому невозможно!

- Вы ведь видели много дебютов солисток – Ромашина, Ищенко…

- Ермакова, Давыдова.

- Чем от них отличается дебют Колесниченко?

- Помню, как Наташа в дебюте боролась с испанкой Джеммой Менгуаль, у которой тоже был очень большой опыт. Но до этого Ищенко многое прошла в юниорах, светилась у судей как перспективная и талантливая солистка. А вот Света не выступала в соло с 2009 года. Так что тут немного другая история.

Я бы сравнила Свету со Светой – Ромашиной, у которой тоже был большой перерыв после детского соло. Ее вообще не видели как солистку, только в дуэте. Но мы давно работали с Ромашиной. Я знаю, как ее настроить, какие слова подобрать.

Колесниченко же пришла из группы, и мне пришлось наощупь за полгода искать нужный подход, методику. Было очень тревожно.

- Почему вы выбрали программу именно на «Песню Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт», которую исполняет Анна Нетребко?

- Мне кажется, это походит внутреннему миру, ощущениям Светы, эта музыка подходит ее ногам. А вообще личный тренер Колесниченко предложила нам послушать целый альбом Нетребко, и мы остановились на этой композиции.

СТАТИСТИКА

Синхронное плавание

Соло. Техническая программа

1. Колесниченко (РОССИЯ) – 95,2036. 2. Карбонель (Испания) – 93,6534. 3. Волошина (Украина) – 91,9992.