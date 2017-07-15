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Скорость, компактность, рациональность. Как побеждает «Спартак» Карреры

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера (в центре)
Массимо Каррера (в центре)Фото: «Советский спорт»

В матче за Суперкубок мне было интересно понять - чем же «Спартак» Карреры так отличается от предыдущих версий. И, кажется, понял - итальянец убрал из игры «холостой режим».

У российских футбольных команд, клубных и сборных - немало настоящих игровых проблем. Мы часто говорим об интенсивности действий игроков на поле, сожалеем, что наш чемпионат не заставляет футболистов еженедельно действовать с полной выкладкой, у них нет к этому привычки. Ставим в пример бундеслигу, где именно интенсивность игры присуща и богатым и бедным, и сильным и слабым. И горюем потом, когда в нужный момент у наших игроков «пустые баки».

Ощущение того, что главное достижение Карреры состоит в том, что его команда играет «без прокатов» - появилось у меня еще в первом тайме. Окрепло во втором. Закаменело в овертайме. Не знаю, как этого достиг итальянец - но его футболисты (даже те, кого считают «слабыми звеньями», вроде Ещенко или Комбарова) - очень акцентированно «заполняют зоны», поддерживают атаку числом и темпом, создают напряжение сопернику и ставят его в некомфортные условия. Они не стали бегать больше, чем при Якине или Карпине. Они стали бегать ИНАЧЕ. «Спартак» компактен и не допускает «растяжки швов» на протяжении большей части матча. Игроки, разумеется, берут паузы (весь матч в одном темпе играть невозможно), но нет ощущения, что кто-то выпадает из ритма игры. Для российского футбола - это большое достижение.

Принято считать, что одним из лучших матчей в отечественной истории является игра СССР - Италия на Евро-1988. Если вы внимательно пересмотрите эту игру (я делал это многократно), то порой вам будет казаться, что советских игроков на поле больше. Они успевают почти всегда и везде, они накрывают соперника не за счет агрессии «один в один», а за счет правильного геометрического использования различных участков поля. Как этого почти 30 лет назад добился Лобановский? Увы, уже не спросить.

Разумеется, «Спартак» не сможет играть так в каждом матче. Он будет проигрывать, будет осекаться. Но есть ощущение, что Каррера отошел от использования личностных качеств в угоду именно командным, системным действиям. По большому счету, пришедшие в «Спартак» не так давно Ещенко и Самедов считались чуть ли не «сбитыми летчиками», уж точно на их места можно было найти игроков, индивидуально более сильных. Но Каррера не пытается заставить их быть более быстрыми - это невозможно. Он по максимуму использует то, что есть. И он как раз может об этом рассказать.

Полным антиподом вчерашнего «Спартака» была сборная России на Евро-2016. Как раз там огромную роль играли личностные качества футболистов, а механики, системы, организации в игре сборной не было. Станислав Черчесов вчера воочию наблюдал за суперкубком, я надеюсь, что он что-то подметил для своей работы.

Футбол - игра простая и сложная одновременно. Выиграть чемпионат Испании с «Барселоной», как считается, может любой. Но в этом нет никакого развития игры, это использование уже имеющегося. В трудные для российского футбола времена найденный вектор - за счастье. И пусть Олег Романцев и Валерий Карпин говорят «не понимаем, за счет чего играет Каррера». Главное, что его понимают его собственные игроки.

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