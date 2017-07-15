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«(Для чего) в сборной обезьяна?» Как фаны «Спартака» оскорбили Гилерме

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Маринато Гилерме
Маринато ГилермеФото: «Советский спорт»
Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов делится своим отношением к скандалу на матче за Суперкубок.

Скажу сразу - абсолютно неважно, каким вратарем (сильным или слабым) вы считаете Гилерме Маринато. Нужен он сборной России или нет - вопрос не в этом. Свой паспорт бразилец получал не «для сборной», а «для клуба». Но то, что он услышал с трибун родного уже стадиона, от хозяйствовавших на нем болельщиков «Спартака» - настоящий позор. И, разумеется, расизм. Гилерме отлично понимает русский. И он все услышал


Этой песенке можно придумать под сотню объяснений. У нас сильная вратарская школа, нам не нужны вратари-бразильцы, они просто оценили его игру (когда-то так говорили про банер, адресованный Питеру Одемвингие), это вообще не о Гилерме, а привет передают горячо любимому красно-белой торсидой Акинфееву. Можно. Но не нужно. Все на поверхности. Как говорил герой Брюса Уиллиса в фильме «Последний бойскаут»: «Ты поскользнулся, упал и случайно попал членом в мою жену. Случайно».

Традиция троллинга игроков соперника, или даже сознательного выведения их из себя - не нова, и в том или ином виде существует на планете во многих местах. Но методы бывают разные. Троллинг по фамилии или имени - как правило, говорит о недостаточном личностном развитии троллящего. А такой - как раз о достаточном. Все это делалось хором, осознанно и организованно. Возможно, здесь и нет признаков 282-й статьи УК РФ, но есть все признаки постыдного и мерзкого действа. Которое, увы, процветает на футбольных аренах в России за год до того, как она примет чемпионат мира. И на который пока что отобрались только две сборные - нынешней и бывшей страны Гилерме.

Совестно. Хочется извиниться перед вратарем «Локомотива», хотя вряд ли ему нужны наши извинения. Продолжая цитировать картину Тони Скотта - «Просто так вышло. С каждым могло бы случиться, да?»

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