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Все рекорды. Как Суперкубок-2017 стал историческим

Павел Осипов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Радость футболистов "Спартака"
Радость футболистов "Спартака"Фото: «Советский спорт»

10 фактов о пятнадцатом Суперкубке России.

1

«Спартак» стал лишь пятым клубом, сумевшим завоевать Суперкубок России. До него трофей брали ЦСКА (6 раз), «Зенит» (4), «Локомотив» и «Рубин» (по 2). Любопытно, что красно-белые шли к этому дольше всех – они выиграли лишь с четвертой попытки (железнодорожники и питерцы – с первой, армейцы и казанцы – со второй). Теперь остались лишь два клуба, которые играли в Суперкубке, но не завоевывали его. Это «Терек» (2005) и «Ростов» (2014).

2

«Локомотив» в третий раз проиграл в матче за Суперкубок и сравнялся по этому показателю со спартаковцами. При этом красно-зеленые повторили «рекорд» красно-белых: они уступили в третий раз подряд – ранее в 2008 и 2015 годах («Спартак» - в 2004, 2006 и 2007). Больше всех поражений в турнире по-прежнему у ЦСКА (4), но армейцы и были участниками Суперкубка гораздо чаще других команд – 10 раз (ближайший преследователь «Зенит» - лишь 6).

3

Впервые в матче за Суперкубок не было забито ни одного гола в основное время. Ранее четырежды встречи завершались 1:0 (в 2005, 2010, 2011 и 2016 годах). А позже всего счет был открыт в розыгрыше-2005. Тогда «Локомотив» обыграл «Терек» (1:0) благодаря пенальти, который Дмитрий Лоськов реализовал на 74-й минуте.

4

Зато впервые в дополнительное время было забито сразу 3 мяча! Более того, никогда прежде в овертаймах не удавалось отличиться обеим командам. Стоит отметить, что ранее дополнительные 30 минут проводились еще в 4 матчах (2003, 2004, 2009 и 2015), и в них в сумме были забиты те же 3 гола. «Спартак» оказался только вторым клубом, поразившим ворота дважды. Ранее это удалось ЦСКА-2004, который в дополнительное время забил два мяча … красно-белым. А всего это лишь третий Суперкубок, в котором обладатель трофея определился в овертайме. Прежде это удавалось только армейцам – в 2004 и 2009 годах.

5

Квинси Промес, отличившись на 113-й минуте, повторил достижение армейца Томаша Нецида: это самые поздние победные голы в истории Суперкубка России. Чешский форвард в 2009 году записал на свой счет решающий мяч в ворота «Рубина» (2:1). Всего же 113-я минута стала голевой в третий раз – повторение еще одного рекорда (в 2004 году армеец Дмитрий Кириченко установил окончательный счет в матче со «Спартаком» - 3:1). Столько же мячей было забито на 83-й минуте - Руслан Пименов за «Локомотив» в 2003 году, Жо за ЦСКА в 2006-м и Игорь Смольников за «Зенит» в 2015-м. Что же касается Промеса, то он записал на свой счет 40-й гол в истории Суперкубка. И во втором матче подряд поразил ворота «Локомотива»: 18 марта этого года голландец сравнял счет в начале второго тайма (1:1).

6

А вот забить после 113-й минуты ранее не удавалось никому. Поэтому гол Мануэла Фернандеша на 116-й минуте стал самым поздним за все 15 розыгрышей. Между прочим, португалец в России предпочитает отличаться ближе к концу матчей. Из 16 предыдущих мячей в РФПЛ и Кубке России он 14 забил во вторых таймах и 8 – после 70-й минуты.

7

Лишь в третий раз в истории Суперкубка России все голы на свой счет записали легионеры – бразилец Луиз Адриану, голландец Квинси Промес и португалец Мануэл Фернандеш. В 2014 году на мяч хорватского защитника «Ростова» Хрвое Милича ЦСКА ответил тремя точными ударами шведа Понтуса Вернблума, серба Зорана Тошича и ивуарийца Сейду Думбия. А год назад в игре «Зенит» - ЦСКА единственный гол на свой счет записал бразильский полузащитник питерцев Маурисиу. Всего же по количеству мячей в Суперкубке иностранцы уверенно опережают россиян – 24 против 17.

8

«Спартак» в третий раз открыл счет в матче за Суперкубок, но впервые смог добиться победы. В 2004 году Максим Калиниченко поразил ворота армейцев на 14-й минуте, однако ЦСКА ответил тремя мячами – Сергея Семака в конце первого тайма и Даниэла Карвалью с Дмитрием Кириченко в дополнительное время. Спустя два года красно-белые во встрече с теми же армейцами выходили вперед дважды (Егор Титов открыл счет на 22-й минуте, Моцарт отличился на 47-й), но все равно уступили – 2:3. А победный гол на 83-й минуте на свой счет записал Жо.

9

Позволив Мануэлу Фернандешу забить гол престижа, «Спартак» сравнялся по пропущенным мячам в Суперкубке с лидировавшим по этому показателю ЦСКА (по 11). Вот только армейцы участвовали в 10 розыгрышах, а спартаковцы умудрились пропустить столько же всего за 4 матча. Примечательно, что «Спартак» - единственный клуб, который играл более чем в одной встрече и при этом в каждой забивал сам и позволял это сделать соперникам.

10

В пятый раз матч за Суперкубок России прошел на стадионе «Локомотив»: здесь состоялись три первые встречи (2003-2005) и две последние (2016, 2017). Таким образом, «Локомотив» сравнялся с «Лужниками», где были сыграны 5 поединков подряд (2006-2010). Дважды обладатель Суперкубка определялся на краснодарском стадионе «Кубань» (2011 и 2014), по разу – на самарском «Металлурге» (2012), ростовском «Олимпе»-2 (2013) и «Петровском» в Санкт-Петербурге (2015).

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