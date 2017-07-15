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Испанская сказка. Гарбина Мугуруса – чемпионка Уимблдона

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гарбина Мугуруса
Гарбина МугурусаФото: Gettyimages.ru

Испанка Гарбина Мугуруса, победив в финале Венус Уильямс, выиграла свой второй турнир «Большого шлема». «Советский спорт» - об интригах решающего матча в женском одиночном разряде.

ПРО ВЕНУС

Венус Уильямс вообще могла не приехать на Уимблдон – 9 июня во Флориде она стала участницей ДТП, приведшего к гибели человека. Несчастным оказался 78-летний Джером Барсон, которые находился на пассажирском сидении автомобиля, управляемого его супругой в тот момент, когда произошло столкновение. По свидетельствам очевидцев, внедорожник Уильямс выехал на перекресток на красный свет, и первоначально именно теннисистку признали виновной в аварии. Впоследствии полиция изучила записи видеокамер наблюдения и пришла к выводу, что вины Венус в произошедшем нет – движение она начала на зеленый сигнал светофора, а уже затем была вынуждена притормозить из-за посторонней машины. Когда же Уильямс двинулась дальше, в нее и влетела чета Барсонов.

Эмоциональное состояние после подобного представить непросто – человек погиб! Пусть и не по твоей вине, но все же… Уильямс вполне могла отказаться от поездки в Лондон, но все-таки решила не сниматься с Уимблдона. Правда, на первой же пресс-конференции, услышав вопрос о ДТП, расплакалась и покинула зал… Лучше не думать, что творилось у нее на душе.

И вот на фоне всей этой трагедии Венус все-таки доходит до финала Уимблдона! Второй раз в году на «Большом шлеме» - после Australian Open. В девятый – собственно, в Лондоне. Спустя ровно 20 лет после своего дебюта на кортах Всеанглиийского лаун-теннисного клуба. Половина девушек, которых она обыграла в этот раз, в то время только родились! Самой Венус – уже исполнилось 37. Старше нее (правда, всего на пару месяцев) в финале Уимблдона играла только Мартина Навратилова – в 1994-м. Играла, кстати, с испанкой – Кончитой Мартинес. И – уступила.

ПРО ГАРБИНУ

Кончита и сейчас была на Центральном корте. Причем, не просто в роли зрителя. А как личный тренер Гарбины Мугурусы, чей постоянный наставник Сэм Сумык не смог приехать в Лондон из-за семейных проблем.

Мугурусу вряд ли кто видел в финале перед стартом чемпионата. Да, она играла тут титульный матч в 2015-м (уступила тогда Серене Уильямс). Да, побеждала на «Ролан Гаррос». Но с тех пор, после триумфа в Париже, ни разу до финалов вообще не добиралась – даже на рядовых турнирах. Скатилась в середину второй десятки рейтинга (была 15-й перед стартом Уимблдона). Выступала крайне нестабильно. Титул чемпионки Франции защитить не смогла. На траве возилась по три сета со 154-й ракеткой мира Елизаветой Куличковой и 77-й – Эшли Барти. Последней вовсе уступила (дело было в Бирмингеме)… В общем, какой тут фаворит? У Плишковой, Халеп, Свитолиной, Остапенко, Кузнецовой и Возняцки шансы на победу казались куда выше. Да даже у вернувшихся Квитовой с Азаренко – тоже!

Бам! – и все девушки, указанные выше, повылетали до полуфинала. Кузнецова – так и вовсе усилиями самой Мугурусы. Кстати, на «Ролан Гаррос»-2016 Светлана также уступила Гарбине (в 4-м круге), и та потом взяла титул.

- Не удивлюсь, если она сделает это опять. С такой игрой – может! – призналась россиянка после поражения.

В итоге в финале – 37-летняя Уильямс и 23-летняя Мугуруса. Давно в женском теннисе на «Больших шлемах» не было такого решающего матча, чтобы кто-то не считался явным фаворитом (хотя сюрпризы были, да – кто бы думал, что Остапенко в Париже переиграет Халеп?!).

ПРО ФИНАЛ

Но равный расклад перед матчем не означает равной борьбы. Таковая наблюдается на корте – лишь на протяжении первой партии.

Венус, как обычно, мощно подает, и лучше передвигается по корту. Часто выходит к сетке, порой классно обводит соперницу кроссами. Но и Мугуруса берет тем же – подача, прострелы с задней линии… Никто не сидит в обороне – обе хотят атаковать! Кажется – победит та, кто будет меньше ошибаться. В общем, так и происходит.

Только поначалу чаще ошибается испанка. С трудом спасает свою подачу в середине первой партии. Потом и вовсе повисает на двойном сетболе при счете 4:5, 15:40.

И где-та нестабильная Мугуруса, которую постоянно бьет мандраж в решающих моментах? Мы наблюдали ее целый год! Но нет – та Гарбина пропала. Растворилась сразу после «Ролан Гарроса» - вместе с грузом родственности за предыдущий титул. Словно перестав думать о прошлых успехах, которые сразу повторить не удалось, Мугуруса расслабилась, раскрепостилась – и заиграла так, как может. Так, что болельщики из Венесуэлы опять залились горькими слезами, сожалея, что уроженка Каракаса все-таки выбрала своей страной Испанию.

Пара мощных подач и уверенных атак – оба сетбола отыграны. Вот счет уже – 5:5. И дальше… Уильямс больше не берет ни одного гейма. Первый сет – 7:5 в пользу Гарбины. Второй – «баранка» для Венус. Стать самой возрастной чемпионкой «Большого шлема» ей все-таки не удалось. Как и Навратилова в 1994-м, она проиграла испанке.

Зато Мугуруса оформляет свой четвертый титул. Два из которых приходятся на «мейджоры».

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