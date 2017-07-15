«Петровский» без «Зенита» и болельщиков. «Тосно» дебютировал в РФПЛ с поражения

Первый домашний матч «Тосно» на «Петровском» не привлек болельщиков, а «Уфа» благодаря крутой замене Семака вышла в лидеры чемпионата.

Антирекорд «Петровского»

«Тосно» и «Уфа» встречались впервые. Уфимцы, хоть и играли в гостях, выглядели явными фаворитами. Команда начала четвертый сезон в премьер-лиге, а тосненцы дебютировали в элите. Из-за серьезных финансовых проблем «Уфа» на трансферном рынке не очень активна, «Тосно» наоборот серьезно обновляется. Самые заметные приобретения областной команды – бывший вратарь «Анжи» Давид Юрченко, который до махачкалинского клуба играл как раз за команду из столицы Башкирии, нападающий Георгий Мелкадзе и защитник Евгений Чернов, арендованные у «Спартака» и «Зенита», а также экс-игрок португальской «Боавишты», хороший знакомый Неймара Андерсон Карвалью.

Есть и серьезные потери. Лучший бомбардир летнего сбора Артем Милевский теперь играет за брестское «Динамо». Для бывшего форварда сборной Украины переход в белорусский клуб – шаг вперед. Динамовцы выступают в Лиге Европы и сохраняют неплохие шансы на выход в третий квалификационный раунд.

Дебют «Тосно» в РФПЛ прошел на стадионе «Петровский». Теперь это новая домашняя арена команды из Ленинградской области. Лучше всех стадион в центре Петербурга знает главный тренер «Уфы» Сергей Семак, который провел в «Зените» шесть лет. Матч для него почти домашний. Бывший клуб Сергея Богдановича теперь играет на летающей тарелке за 45 миллиардов рублей, поэтому ситуация очень необычная. На «Петровском» – футбол, но без «Зенита». Последний раз такое было в 2013 году, когда ЦСКА из-за плохого газона в Химках играл тут матч группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории Плзень».

Башкирский Сульшер

Похоже, «Тосно» не следовало уезжать с «Электрона», но против регламента РФПЛ не попрешь. На «Петровском» народу не набралось и на четверть стадиона. На виражи билеты и вовсе не продавались. Последний раз футбол на этом стадионе собирал так мало болельщиков, когда «Зенит» проводил игры без зрителей. На матче «Тосно» и «Уфы» они, конечно, были, но слышно только болельщиков гостей. Хотя организованная группа фанатов хозяев тоже присутствовала. Они ограничились баннером с надписью «Черно-белые, все только начинается».

Скука с трибун перешла на поле. Первый тайм беден на опасные моменты, а игра могла помочь заснуть лучше любого снотворного. Едва не спал, оперевшись на скамейку запасных, и Сергей Семак. Только Дмитрий Парфенов пытался разбудить игру и с криками носился по всей технической зоне. Во втором тайме «Уфа» наконец-то начала играть и создала много проблем Давиду Юрченко. Но забить не удавалось, пока вместо травмированного Ивана Облякова на поле не вышел Дмитрий Сысуев. Первым же касанием в лучших традициях Уле Гуннара Сульшера он открыл счет в матче. После гола «Уфа» успокоилась, а минимальный счет сохранился до финального свистка. 0:1, «Тосно» дебютировал в премьер-лиге с поражения. Подопечные Сергея Семака стали лидерами чемпионата.