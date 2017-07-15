«Петровский» без «Зенита» и болельщиков. «Тосно» дебютировал в РФПЛ с поражения
Первый домашний матч «Тосно»
на «Петровском» не привлек болельщиков, а «Уфа» благодаря крутой замене
Семака вышла в лидеры чемпионата.
Антирекорд «Петровского»
«Тосно» и «Уфа» встречались впервые. Уфимцы, хоть и играли в
гостях, выглядели явными фаворитами. Команда начала четвертый сезон в премьер-лиге,
а тосненцы дебютировали в элите. Из-за серьезных финансовых проблем «Уфа» на
трансферном рынке не очень активна, «Тосно» наоборот серьезно обновляется.
Самые заметные приобретения областной команды – бывший вратарь «Анжи» Давид
Юрченко, который до махачкалинского клуба играл как раз за команду из столицы
Башкирии, нападающий Георгий Мелкадзе и защитник Евгений Чернов, арендованные у
«Спартака» и «Зенита», а также экс-игрок португальской «Боавишты», хороший
знакомый Неймара Андерсон Карвалью.
Есть и серьезные потери. Лучший бомбардир летнего сбора
Артем Милевский теперь играет за брестское «Динамо». Для бывшего форварда
сборной Украины переход в белорусский клуб – шаг вперед. Динамовцы выступают в
Лиге Европы и сохраняют неплохие шансы на выход в третий квалификационный
раунд.
Дебют «Тосно» в РФПЛ прошел на стадионе «Петровский». Теперь это
новая домашняя арена команды из Ленинградской области. Лучше всех стадион в
центре Петербурга знает главный тренер «Уфы» Сергей Семак, который провел в «Зените»
шесть лет. Матч для него почти домашний. Бывший клуб Сергея Богдановича теперь
играет на летающей тарелке за 45 миллиардов рублей, поэтому ситуация очень
необычная. На «Петровском» – футбол, но без «Зенита». Последний раз такое было
в 2013 году, когда ЦСКА из-за плохого газона в Химках играл тут матч группового
этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории Плзень».
Башкирский Сульшер
Похоже, «Тосно» не следовало уезжать с «Электрона», но против
регламента РФПЛ не попрешь. На «Петровском» народу не набралось и на четверть
стадиона. На виражи билеты и вовсе не продавались. Последний раз футбол на этом
стадионе собирал так мало болельщиков, когда «Зенит» проводил игры без
зрителей. На матче «Тосно» и «Уфы» они, конечно, были, но слышно только болельщиков
гостей. Хотя организованная группа
фанатов хозяев тоже присутствовала. Они ограничились баннером с надписью
«Черно-белые, все только начинается».
Скука с трибун перешла на поле. Первый тайм беден на опасные
моменты, а игра могла помочь заснуть лучше любого снотворного. Едва не спал, оперевшись на скамейку
запасных, и Сергей Семак. Только Дмитрий Парфенов пытался разбудить игру и с
криками носился по всей технической зоне. Во втором тайме «Уфа» наконец-то
начала играть и создала много проблем Давиду Юрченко. Но забить не удавалось,
пока вместо травмированного Ивана Облякова на поле не вышел Дмитрий Сысуев.
Первым же касанием в лучших традициях Уле Гуннара Сульшера он открыл счет в
матче. После гола «Уфа» успокоилась, а минимальный счет сохранился до
финального свистка. 0:1, «Тосно» дебютировал в премьер-лиге с поражения. Подопечные Сергея Семака стали лидерами чемпионата.