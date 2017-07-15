Грандиозная сенсация чемпионата мира! «Бажина – как Мозякин, доехала до ворот»

Никто не ждал этой медали. И вот Надежда Бажина смогла удивить, завоевав серебро чемпионата мира в прыжках в воду.

Серебро Надежды Бажиной на чемпионате мира – это громадная сенсация.

Почему? Рассказываю.

Надежда Валерьевна из спортивной семьи. Мама Ирина Калинина – олимпийская чемпионка 1980 года на трехметровом трамплине. Папа Валерий Бажин – заслуженный тренер России, подготовил известных спортсменов, в числе которых был олимпийский чемпион Игорь Лукашин (золото Сиднея-2000 в синхронных прыжках с 10 м с Дмитрием Саутиным).

Надежда пять раз становилась чемпионкой Европы («Семь раз! – поправила меня Бажина. – У прыгунов есть еще европейские турниры внутри своего вида спорта»). Но сделать шаг наверх никак не удавалось. Ни одной медали чемпионата мира или Олимпиады. А уже 29 лет. И после Рио никто бы не удивился, если бы Надежда приняла решение, что она уходит.

Но Бажина осталась. И после четырех раундов на метровом трамплине шла первой. Да и пятую попытку выполнила хорошо. Первой была и перед последним прыжком, который исполняла австралийка Мэддисон Кини.

Все решил коэффициент сложности – 2,6 у Бажиной против 3,2 у Кини. Но и серебро – это прекрасно. С чем бы сравнить? Представьте, что Сергей Мозякин попадает на Олимпиаду, где берет долгожданную медаль. Доехал до ворот…

Бажина опоздала на пресс-конференцию и сидела на ней с таким видом, будто ничего неожиданного не произошло. Подумаешь – медаль чемпионата мира.

- Я очень рада, что получилось такое красивое выступление. Но если честно, я просто прыгала и совершенно не думала о соревнованиях, - рассказала Бажина. – Почему я была такой спокойной – не знаю. Я просто прыгала.

- Непривычно, что в тройке нет ни одной китаянки? – спросили из зала. В самом деле, спортсменка из Китая стала только четвертой, до бронзы ей не хватило 1,7 балла. Объяснить это можно тем, что китайцы после Олимпиады радикально меняют состав. Сейчас выступают молодые спортсменки, но к Токио-2020 они должны набраться чемпионского опыта.

- А я только сейчас поняла, что в тройке нет китаянок, - призналась Бажина. – Так была увлечена своими прыжками, что за другими совершенно не следила. Для меня это сюрприз, но очень приятный!

Вообще о своей отстраненности Надежда напомнила несколько раз за интервью.

«Я не знаю, откуда у меня это олимпийское спокойствие. Я просто пришла на финал. Отпрыгала и ушла. Все. Не следила за соревнованиями, не смотрела на табло. Просто думала о своем прыжке, как сделать правильно. Метр – мой любимый снаряд, я хотела достойно выступить».

- Ваше первое европейское золото было взято в 2006 году в Будапеште.

- Наверное, это мой город. И сейчас я взяла свою первую, серьезную медаль на чемпионате мира. У меня далеко не все получилось идеально. Но я не волновалась. Может, старость пришла?

- Тяжело ли далось решение остаться на новый олимпийский цикл?

- Знаете, скучно стало. Я долго отдыхала, занималась разными видами спорта – на лыжах пробовала, йога, фитнес. Спортсмен не может оставаться без работы. И вот вдруг поскучнела. Тогда пришла мысль: «А почему бы не попрыгать еще?» Родители меня поддержали.

- И теперь перед стартами нет давления?

- Да, тем более я не прыгаю лично трехметровый трамплин. Решила, что на данный момент так комфортнее. И не буду загадывать, останусь ли до конца олимпийского цикла. Жизнь спортсменов такая. Сегодня ты в деле, а завтра не дай бог то случится. Лучше жить настоящим.

- У вас даже радости нет от серебра.

- А я пока еще отошла от финала. Только отпрыгала, а меня все что-то спрашивают. На допинг взяли, таскают туда-сюда. Но обычно так и бывает – осознание приходит на следующий день.

СТАТИСТИКА

Прыжки в воду

Женщины. 1 м

1. Кини (Австралия) - 314,95. 2. Бажина (РОССИЯ) – 304,70. 3. Берточчи (Италия) – 296,40… 5. Полякова (РОССИЯ) – 289,05.