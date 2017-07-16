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Валерий Рейнгольд: Дзюба развалит «Спартак» если в нем окажется

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Дзюба
Артем ДзюбаФото: ФК «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о будущем в «Зените» нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

– Манчини не устроил уровень двух основных форвардов «Зенита» - Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Он сказал, что первый недостаточно агрессивен, второй – медлительный.
– Согласен с мнением Манчини. Это видно невооруженным глазом. Пришел опытный специалист. Он много играл сами и работал в приличных командах. Наверное, он потребовал от них нормального движения и работы. Поэтому стали СМИ сватать этих нападающих в разные команды. Я сам говорил, что такое баловство для них закончится. Им нужно меня психологию внутри себя и заняться делом.

И кто таких футболистов возьмет? Вокруг них одни конфликты. За маленькие деньги они не пойдут. Под четыре миллиона ни «Динамо», ни ЦСКА, ни «Спартак» им платить не будут.

– Вам бы не хотелось, чтобы Дзюба вернулся в «Спартаке»?
– Нет. Потому что надо уважать тех людей, которые с ним там работали, уважать традиции и не поливать всех грязью, покидая клуб. Даже если тебе что-то сильно не нравится. Наличие такое футболиста может развалить единую команду, которую создал Каррера.

И мне жалко Дзюбу и Кокорина как бы я их не критиковал. Они мои коллеги и они много пользы могли российскому футболу. Вместо этого они все свои усилия, тратя на интриги.

– Допустим, клуб пойдет на требования Манчини и продаст Кокорина и Дзюбу, но разве есть в России нападающие сильнее их?
– Манчини – для меня загадка. Я вижу только как «Зенит» пытается продать пять-шесть человек. Сколько «мусора» набрал «Зенит»! А руководство за них хочет все-таки что-то получить. Странная история. И не знаю, чем она закончится. Пока «Зенит» никого не приобрел.

– Тем не менее, «Зенит» набрал много игроков. Такая большая обойма сыграет против команды?
– Конечно. Не знаю, кто в клубе дал добро на приобретения таких бездарных игроков. Это ужас. Это не уровень «Зенита» даже и не уровень Лиги Европы. Что там делали Мак, Рязанцев, Маурисио, Новосельцев? Они же практически не играли. Вместо этого ушли Халк, Витсель и Гарай и все закончилось. Я не думаю, что «Зенит» в этом сезоне будет претендовать на первое место.

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