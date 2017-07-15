«Пойдем, глина! – Сам ты глина!» Великая победа русских прыгунов над Китаем

Евгений Кузнецов и Илья Захаров Фото: Gettyimages.ru

Это сенсация! Илья Захаров и Евгений Кузнецов наконец-то победили китайцев в синхронных прыжках в воду на чемпионате мира.

«РАБОТАЕМ НА НОВОЙ ВОЛНЕ»

Они на трех подряд чемпионатах мира становились вторыми.

Они пережили серьезный кризис, были мысли об уходе из спорта.

Они по ходу финала отставали на 27 баллов от китайцев.

Все решил блистательно исполненный шестой прыжок со сложностью 3,8, за который они получили 100,32 балла.

Евгений Кузнецов и Илья Захаров – новые чемпионы мира!

- Вы помните, что произошло в 2003 году? - ведущий пресс-конференции ошарашил вопросом наших ребят.

- А что случилось? – удивились они.

- Александр Доброскок и Дмитрий Саутин выиграли золото чемпионата мира в Барселоне, обогнав Китай. С тех пор китайцы побеждали на шести турнирах подряд. И вот вам удалось прервать их серию.

- Класс! Но мы своих соперников не разделяем на Китай и другие национальности, - сказал Кузнецов. – Они все для нас друзья. А к этой победе мы шли много лет. Постоянно останавливались в шаге от золота. И вот добились своего, став чемпионами мира именно в синхронных прыжках.

- Ваш последний прыжок получился абсолютно фантастическим. Вы думали в тот момент, что можете выиграть турнир?

- Мы прекрасно понимали, что после пятого прыжка был шанс победить, - сказал Захаров, который уже обгонял китайцев на золотой Олимпиаде в Лондоне-2012. – Наш последний прыжок – коронный. И перед ним мы даже не общались. Просто пошли и выложились на максимум. Слов не находится, если честно. Хотим поехать в гостиницу и лечь.

- Что изменилось в сборной России со сменой главного тренера?

- Ничего плохого не добавилось. Мы работаем на новой волне, притираемся друг к другу. Где-то есть трудности. Но все проблемы решаются – адекватно, по-доброму.

«ЕРЕСЬ УБЕРЕМ В СТОРОНУ!»

- Расскажите, какой у вас была стратегия в прыжках?

- Мы немного изменили расстановку программы. И это был правильный ход, который дал результат. Ведь наша программа приелась, мы примелькались судьям. Значит, надо что-то менять.

Наш первый прыжок в обязательной программе – не как у всех. Все делают полуоборота назад согнувшись, а у нас – с наскока. Мы переживали за прыжок три с половиной оборота назад в группировке. Теперь мы его поставили первым в произвольную программу. Я посчитал, что морально нам так будет проще.

А если в двух задних прыжках будет ошибка, то можно хорошо закамбэчить еще на последних двух прыжках. Много мыслей посещало, поэтому мы все сделали именно так.

- Илья, у вас был кризис в карьере – травмы, неудачные выступления. Можно сказать, что это золото откроет для вас второе дыхание?

- Я сейчас не хочу говорить. Пожалуйста, только без таких вопросов! – даже зло ответил Захаров. – У меня впереди важные соревнования – индивидуальные прыжки. Вдохновение и прочую ересь уберем в сторону!

- Вы будете усложнять свою программу?

- Надеюсь, что да – к Олимпиаде 2020 года. Поставим три винта, сделав максимальный коэффициент.

- Вы понимаете, что в сборной Китая сейчас идет смена поколений?

- Конечно, понимаем. Дай бог, чтобы у нас шла смена поколений.

ЗОЛОТАЯ ПРИМЕТА

Что интересно, Захаров с Кузнецовым не надели на шею золотые медали на пресс-конференции. Почему?

- Нельзя, у нас примета! – объяснили они.

Это как с хоккеистами, которые не прикасаются к Кубку Стэнли, если его не выиграли. Или не трогают промежуточные призы за победу в конференции. Можно спугнуть большую рыбу. Впереди у парней – личное выступление на трехметровом трамплине. Теперь важно там выступить удачно. Снова победить китайцев в четверг, 20 июля.

- Золото в синхроне гораздо ценнее, чем личное?

- Еще бы! – воскликнул Захаров. – Мы об этой золотой медали мечтали с самого детства, лет с 12-13, как начали прыгать. У нас в жизни были такие периоды, что нас и разъединяли, и мы воевали за то, чтобы прыгать вместе.

- А почему так делали?

- Считали, что мы не подходим друг другу как партнеры. А мы отвечали: «Нет! Подходим!»

Другие главные тренеры, иные прыжки. Мы были совсем маленькими. Нас пытались разъединить, поставить со старшими ребятами. Долгое время я успешно прыгал с Глебом Гальпериным, а Кузя – с Сашей Доброскоком. Но мы всегда хотели выступать вдвоем. И в один прекрасный день сказали: «Ребят, мы или прыгаем вместе, или не прыгаем вообще».

«ПОШЛИ, ГЛИНА!»

- Как же вы отыграли 27 баллов? – удивился телекомментатор Дмитрий Губерниев.

- Это огромный разрыв в прыжках в воду, - согласился Кузнецов. – Но наши соперники тоже допустили по одной ошибке, как и мы. Судьи их сразу прижали. Тогда мы поняли: вот они, шансы на победу растут.

- Кому вы посвящаете победу?

- Всем близким, родным, тренерам. Это их величайшее достижение. То, что они вылепили. Мы – глина…

- Какая еще глина? – удивился Захаров.

- А разве не глина после Олимпиады в Рио, где олимпийский чемпион Лондона валялся у китайских ног? И вот ты вернулся.

- Ну да, - согласился Илья.

- Ты ведь завязывать планировал. Что остановило? Как смог подняться?

- Да, были мысли заканчивать, - подтвердил Захаров. – Но поговорил с семьей, женой. И было принято решение: почему бы еще не потренироваться? Я хотел закрыть послужной список еще и чемпионатом мира.

- Ну ладно, пошли, глина, - Илья хлопнул Женю по спине. – У нас еще личные три метра впереди.

СТАТИСТИКА

Прыжки в воду

Мужчины. 3 м, синхрон

1. Кузнецов/Захаров (РОССИЯ) - 450,30. 2. Цао Юань/Сийи Си (Китай) – 443,40. 3. Колодий/Кваша (Украина) – 429,99.