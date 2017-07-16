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Провал Миранчука на глазах у Черчесова. Статистика Суперкубка-2017

Дмитрий Вавилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Провал Миранчука на глазах у Черчесова. Статистика Суперкубка-2017
Фото: ФК «Локомотив»

Автор «Советского спорта» языком цифр объясняет, за счет чего «Спартак» сумел взять верх над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

Табло черкизовской арены по истечении 120 минут зафиксировало победу красно-белых над своими оппонентами с минимальным счетом. Визуально «Спартак» если и превосходил железнодорожников, то незначительно. Явный перевес наметился ближе к середине второго тайма. Однако большинство статистических показателей свидетельствует о более существенном доминировании парней Карреры.

«СПАРТАК» ОСТРЕЕ В АТАКЕ

При общем равенстве по владению мячом (36 минут у «Спартака» против 35 минут у «Локомотива») в основное время красно-белые подали аж 11 угловых на фоне лишь одного у соперника. Обращает на себя внимание и количество передач в последнюю треть поля – 129 (75.2% точности) – «Спартак», 92 (81.5%) – «Локомотив», из которых 67 (76.1%)/39 (76.9%) – после перерыва. Неудивительно, что в завершающей стадии атак номинальные хозяева смотрелись острее.

Угрожающе для красно-зеленых выглядят и данные по числу ударов по воротам – 21 против 11 (14/6 – во втором тайме) в пользу «Спартака», что объясняет, почему Гилерме 5 раз пришлось спасать свою команду, в то время как Ребров по-настоящему выручил партнёров лишь трижды. По сути, единственное в чём подшефные Семина превзошли своих визави, так это в количестве фолов (14 против 12). Достижение, согласитесь, сомнительное.

Цифровые показатели по владению мячом начали меняться в пользу «Локомотива» лишь в дополнительное время – 17 минут против 12 у «Спартака». Но было это уже, когда Луис Адриано и Промес поочередно вынудили Гилерме доставать футбольный снаряд из сетки собственных ворот, которые красно-белые по-прежнему обстреливали чаще (8/6). При этом недавний участник Кубка конфедераций в составе сборной России умудрился совершить еще и 3 сейва на фоне отсутствия таковых в обоих экстра-таймах у стража ворот, воздержавшегося от летних тренировочных занятий в расположении национальной команды.

ФЕРНАНДО – ЛУЧШИЙ В ЦЕНТРЕ, ИГНАТЬЕВ – НА ФЛАНГЕ

Небезынтересно сравнить и индивидуальные показатели игроков. Так, лучшим по числу перехватов на поле стал Фернандо (11), что и предопределило господство «Спартака» в центральной зоне. На один перехват отстал от бразильца Игнатьев. Но совершил их Владислав в основном на левом краю обороны в попытках не дать разгуляться лидеру красно-белых Промесу. Пожалуй, с данной задачей Игнатьев худо-бедно справился, заставив голландца 10 раз потерять мяч. Да и гол, который Квинси записал на свой лицевой счёт, пришёл с противоположного фланга, где к тому моменту уже откровенно «поплыл» Баринов.

МИРАНЧУК ТЕРЯЕТ МЯЧ И ДОВЕРИЕ ЧЕРЧЕСОВА

У «Локомотива» же явного лидера в пятничный вечер попросту не нашлось. Вернее, им мог, и, возможно, даже должен был стать Алексей Миранчук. Однако 14 его потерь (больше, чем у кого бы то ни было из выходивших на поле!) заставили всерьез задуматься о готовности Алексея к этой роли. Под стать ему в данном компоненте выступили и хваленые красно-зеленые опорники – Тарасов – 9 потерь, И. Денисов – 8. И все это происходило на глазах у присутствующего на матче Черчесова. Вот и гадай теперь, так ли уж был неправ Станислав Саламович, отказавшись от услуг Игоря в сборной, а Алексею и Дмитрию доверив минимальное игровое время на Кубке конфедераций.

Единственное, что старший из братьев Миранчук может занести себе в актив, так это 6 попыток пойти в обводку (4 удачные). Но даже здесь он не лучший в своей команде. У его партнера Фернандеша на одну больше (удачных столько же). У «Спартака» же главными дриблерами оказались Луис Адриано и Попов. Обоим из 7 попыток удались 5.

АТАКА «СПАРТАКА» ПЕРЕБОРОЛА ОДИНОКОГО АРИ

И напоследок, предлагаю сопоставить данные по одному из ключевых показателей в современном футболе – ведению единоборств, который во многом и проливает свет на итоговый результат битвы за Суперкубок. В атаке «Локомотива» чаще других в этом был замечен Ари. Вот только извлечь из этого существенную пользу бразильцу было весьма затруднительно. Поскольку из 22 схваток он вышел победителем лишь в 5. Пара спартаковских центрдефов Джикия-Боккетти наглухо забетонировала все подходы к своим воротам, не позволив форварду проявить себя. А ни одна из его 8 попыток зацепиться за верховые мячи успехом и вовсе не увенчалась.

А теперь взгляните на то, как вели единоборства атакующие игроки «Спартака»: Луис Адриано – 16 (10 удачных), Промес – 14 (7), Зе Луиш – 14 (3). Правда, кабовердиец провел неполный матч, зато в воздухе он, по традиции, был вне конкуренции – 16 (8). И кто после этого скажет, что красно-белые незаслуженно завоевали первый трофей стартовавшего сезона или что в этом им помог судья?

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