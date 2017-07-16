Матильда спала с царем. А чего добились вы? Послесловие к баннерам на Суперкубке

Эта реплика не обязательно должна вызвать согласие с ней. Но точно равнодушной никого не оставит. Предлагаем взгляд из-за океана на стартовый матч российского футбольного сезона. Точнее, на события, его окружавшие. Взгляд незамыленный, хотя, как известно, точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Вот что такое шизофрения. Несколько дней назад в матче по английской игре футбол играла московская команда Всесоюзного физкультурно-спортивного общества наркомата путей сообщения СССР «Локомотив», созданного Лазарем Моисеевичем Кагановичем. Им противостоял дружный коллектив Всесоюзного физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Спартак», названного в честь фракийского раба, ставшего в Советском Союзе символом борьбы народа с угнетателями. То есть, собственно, с самодержавием, хотя сам Спартак воевал против Римской республики. К тому времени уже основательно прогнившей и дожидавшейся собственной сильной руки. Но это, разумеется, неважно. Важно то, что внучата Кагановича и потомки революционера Спартака пришли на стадион выразить свою горячую поддержку русскому царю.



Трибуна «Спартака»



Шизофрения в переводе с греческого – расщепление мышления. Это то состояние, которое позволяет вам, например, поклоняться русским царям и гордиться советскими вождями. То есть, одновременно превозносить и мученика, и его мучителей. Или, скажем, сочетать истовую религиозность с культом Юрия Гагарина (слава Дарвину, пока еще никто не придумал поклоняться мощам первого космонавта). Или вот еще: воевать с произведениями искусства и яростно противостоять привлечению в расово чистую сборную России по футболу представителей унтерменшей. Или быть недоразвитым приматом и обвинять в этом других. Или, на худой конец, презентовать новую форму «Спартака» (без полоски и со ста четырнадцатью тысячами наклеек спонсоров) на фоне людей, наряженных римскими легионерами – то есть, теми гражданами, которые убили самого «сабжа», а его пацанов распяли вдоль Аппиевой дороги.



А это уже трибуна «Локомотива». Текст тот же

Шизофрения, как и было сказано. Она в настоящее время поселилась далеко не только на российских стадионах. Она, по-видимому, стала новой официальной идеологией страны, уже погоревшей и на «самодержавии-народности», и на «вставай-проклятьем-заклейменный». Одновременно рвущейся в мир и запирающейся от него на железные засовы. Приезжай к нам, мир, на чемпионат тебя! Мы тебе покажем банану-маму и янки-гоу-хоум!

Кстати, Спартак (тот, который погиб в 71-м году до нашей эры) добился в жизни двух вещей: запустил карьеру великого русского актера Кирка Дагласа и помог краху Римской республики. Чуть позже малоизвестный, но бойкий сенатор по имени Юлий Цезарь, воспользовавшись страхом, пережитым гражданами в лихие 70-е, тихо и обстоятельно привел Рим к диктатуре. Там для него тоже все предсказуемо кончилось, зато от его имени пошло слово «царь». Советский народ умел выбирать себе символы свободы.

Нынешние футбольные быдлельщики, столь истово обожающие одного из самых слабых правителей в истории России, наверняка являются сторонниками жесткой государственности и сильной руки. Это тоже признак ее самой, шизофрении. Как будто их было мало. А так, слава, конечно, давно умершей польской балерине и живому режиссеру с нерусской фамилией за то, что сплотили красно-белых дебилов с красно-зелеными. Да и вообще, оставьте Матильду в покое. Она хоть с царем спала. А чего добились вы?