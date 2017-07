Дамоклов меч «Короля Артура». Как Юбэнк-младший не пустил Абрахама в WBSS

Крис Юбэнк-младший атакует Артура Абрахама Фото: BBC

27-летний британец Крис Юбэнк-младший стал последним, 16-м участником первого сезона Всемирной боксерской суперсерии.



8 июля на гала-вечере в Монако своих первых соперников узнали все участники нового амбициозного проекта WBSS. Все, кроме одного – турецкого суперсредневеса Авни Йилдырыма.

Напомним, своеобразный драфт четвертьфиналов происходил следующим образом: «сеяные» участники турнира поочередно поднимались на сцену и выбирали себе оппонентов из числа остальных.

Но один из бойцов суперсерии должен был определиться только неделю спустя – по итогам встречи Крис Юбэнк-младший – Артур Абрахам на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Организаторы торжественной церемонии оригинально вышли из щекотливой ситуации, пригласив под софиты Криса Юбэнка-старшего – знаменитого британского боксера, экс-чемпиона мира в среднем и суперсреднем весах по версии WBO. В первой половине 1990-х годов Крис, выбравший себе претенциозную кличку Simply The Best, на Британских островах был популярнее самого Леннокса Льюиса.

Чувство стиля не изменяет 50-летнему Юбэнку и сегодня. Гордо выпрямив спину и надев солидный монокль, он торжественно указал пальцем на Йилдырыма. И какой бы получился конфуз, случись так, что помпезный Крис выбрал соперника не своему сыну, а «Королю Артуру»!

Да, сегодня у Юбэнка-младшего просто не было права на ошибку…

Букмекеры и эксперты практически не сомневались в победе темнокожего англичанина, но, как и в случаях с большинством отпрысков легендарных боксеров, репутация и статус Криса несколько забежали вперед его реальных достижений.

В ноябре 2014 года он в очень близком бою уступил соотечественнику Билли Джо Сондерсу (ныне – чемпиону мира WBO в среднем весе), затем одержал шесть досрочных побед кряду, но среди его соперников не было ни одного признанного лидера дивизиона.

Отметим также, что семейство Юбэнков давно приобрело неоднозначную и вздорную репутацию, которая дала о себе знать летом прошлого года. Крис-старший настолько активно качал права в завершающей стадии переговоров с командой Геннадия Головкина, что представители бойца из Казахстана сочли за благо отменить уже де-факто запланированный поединок с Крисом-младшим.

В итоге, 10 сентября Trople G вышел на ринг с другим британцем – Келлом Бруком. Так Юбэнк лишился возможности сразиться сразу за три чемпионских пояса в среднем весе.

И вот теперь – бой с Абрахамом в преддверии старта первого сезона Всемирной боксерской суперсерии.

Если турнир «крузеров» вызывает повышенный интерес на постсоветском пространстве (в числе участников – россияне Мурат Гассиев и Дмитрий Кудряшов, украинец Александр Усик, представитель Латвии Майрис Бриедис), то чемпионат суперсредневесов в рамках WBSS недвусмысленно заточен под британскую аудиторию. Три его главных фаворита – англичане: Джордж Гроувз, Каллум Смит и, собственно, Крис Юбэнк-младший.

Но последнему еще предстояло оформить путевку на этот представительный форум в битве при «Уэмбли».

Несомненно, лучшие годы «Короля Артура» (немца армянского происхождения) остались далеко позади. Напомним, в 2005 – 2010 гг. Абрахам владел чемпионским поясом IBF в среднем весе.

Проведя 10 удачных защит этого титула, боксер поднялся в следующую весовую категорию, где выступал с переменным успехом. Артуру удалось эффектно нокаутировать известного американца Жермейна Тэйлора в рамках турнира Super Six, но все же лучшим боксерам «супермиддла» настоящего и недавнего прошлого – Карлу Фрочу, Андре Уорду, а затем и Жильберто Рамиресу (в апреле 2016 года) он безоговорочно уступил.

Если бы 37-летний Абрахам сотворил сенсацию в поединке с Юбэнком, это позволило бы ему вернуться в элиту и побороться за солидный призовой фонд во Всемирной боксерской суперсерии.

Ночной поединок в Лондоне получился, возможно, не столь драматичным, как апрельское противостояние Энтони Джошуа и Владимира Кличко на этой же арене, но весьма ярким и эмоциональным. Оба соперника временами позволяли себе почти кинематографическую браваду, но при этом четко следовали разработанным планам на бой.

Вот только силы в ринге были слишком неравны. Если Абрахам, по традиции защищаясь блоком, выбрасывал одиночные акцентированные удары (и некоторые из них достигали цели), то Юбэнк методично исполнял впечатляющие серии, многие из которых завершались апперкотом, явно наработанным под конкретного соперника.

Крис уверенно диктовал темп и ритм боя, владел инициативой, в то время как Артуру иногда удавалось лишь «красть» концовки раундов, когда британец терял скорость вследствие усталости от собственных атак.

Дававший комментарии в прямом эфире Джордж Гроувз после девятого раунда заявил, что у него нет ни малейших сомнений в исходе боя.



По итогам двенадцати раундов все трое судей отдали заслуженную победу Юбэнку-младшему - 118:110, 118:110, 120:108. Можно спорить с тем, сколько раундов на самом деле взял Абрахам – два, три, или же вовсе ни одного. Но едва ли стоит сомневаться в том, что чемпионская карьера «Короля Артура» завершена. Участники WBSS будущей осенью сядут за круглый стол без него.

Все четвертьфинальные пары Всемирной боксерской суперсерии

Суперсредний вес:

Джордж Гроувз (Великобритания) - Джейми Кокс (Великобритания)

Каллум Смит (Великобритания) - Эрик Скоглунд (Швеция)

Крис Юбэнк-младший (Великобритания) - Авни Йилдырым (Турция)

Юрген Бремер (Германия) - Роб Брэнт (США)

Первый тяжелый вес:

Мурат Гассиев (Россия) – Кшиштоф Влодарчик (Польша)

Александр Усик (Украина) – Марко Хук (Германия)

Майрис Бриедис (Латвия) – Майк Перес (Куба)

Юниер Дортикос (Куба) – Дмитрий Кудряшов (Россия)

Поединки пройдут с сентября текущего года по май 2018 г. Победители сезона будут награждены Кубком имени Мохаммеда Али и специальными бриллиантовыми поясами.