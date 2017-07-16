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«Спартаку» засчитают техническое поражение в матче за Суперкубок? Бред! (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартаку» засчитают техническое поражение в матче за Суперкубок? Бред! (видео)
Фото: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Нелепые инсинуации

Суперкубок – это всего один матч, в котором за титул сражаются чемпион страны и победитель Кубка (в некоторых случаях – серебряный призер). Сыграли и забыли. Но в этот раз история получила продолжение. На сайте fclmnews была опубликована новость о том, что «Спартаку» могут засчитать техническое поражение из-за участия Джикии. Защитник был удален в последнем матче прошлого сезона (с «Арсеналом») и, по мнению автора новости, должен отбывать дисквалификацию.

Новость сразу разлетелась по соцсетям. Началось!

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Но это неправда, ничего «Спартаку» не грозит.

В пункте 15 положения о Суперкубке сказано: «При проведении турнира спортивные дисквалификации, наложенные на игроков и официальных лиц клубов в других соревнованиях, а также спортивные дисквалификации, наложенные в турнире предыдущего сезона не применяются, за исключением неистекших на дату проведения  турнира дисквалификаций, наложенных на определенный срок».

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То есть карточки, полученные в других турнирах, на Суперкубок не распространяются. Вот если бы Джикия был отлучен от футбола, скажем, на полгода, то да – в этом случае он бы не имел права играть.

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Фото: «Спартак»

Убедительный ЦСКА

Стартовал новый сезон премьер-лиги. В главном матче субботы ЦСКА легко расправился с «Анжи». Поразила легкость атаки, словно не было перерыва, и команда играет на весенних настройках – в апреле-мае армейцы показывали самый содержательный футбол. Дзагоев вышел в стартовом составе и был великолепен. Как и Головин. Все складывалось настолько здорово, что в концовке Виктор Гончаренко выпустил молодежь – Кучаева и Жамалетдинова.

Здравствуй, веселый ЦСКА. Армейцы провели самый бодрый матч нового сезона РФПЛ


ЦСКА готов лучше всех. Это чувствовалось и раньше, в контрольных матчах, но теперь это уже очевидно. Хотя мы еще не всех видели в деле.


В других матчах субботы «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), а «Уфа» в гостях обыграла «Тосно» (1:0). Матч прошел на стадионе «Петровский» и собрал 4053 зрителя. Это мало или нормально? Ну, с учетом всех факторов: новый клуб, чужой город и т.д…

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«Зенит» – в Хабаровске

Вчера игроки и тренерский штаб «Зенита» отправились в Хабаровск. Летели долго. Возможно, после матча, который начнется в 11 утра по московскому времени, Роберто Манчини позвонит Массимо Каррере, чтобы поделиться впечатлениями. Диалог будет примерно такой.

– Массимо, ты тоже очумел, пока летел сюда?

– Mamma mia!

Именно в Хабаровске «Спартак» потерпел первое поражение под руководством Карреры. Правда, то был кубковый матч, что, кстати, еще хуже. Выступит ли Манчини лучше? Новобранцы – Кузяев, Ерохин, Паредес, Полоз и Дриусси – отправились с командой.


Еще один интереснейший матч воскресенья – новый «Рубин» против «Краснодара» без Смолова.


А завершит программу дня матч «Ахмат» – «Амкар».


Бонус. Слуцкий поет

Знакомясь с командой, Леонид Викторович спел «Катюшу». Удивительно разносторонний человек! Увы, в первом матче под руководством российского тренера «Халл Сити» проиграл (1:2).

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