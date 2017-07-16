Дзюба остается, Лодыгина – в ПАОК. Главные выводы первого матча Манчини

Роберто Манчини в Хабаровске Фото: ФК «Зенит»

Роберто Манчини показал Петербургу то, чего часто не получалось у Мирчи Луческу – спокойную победу над командой, уступающей в классе.

Жизнь по московскому

11:00. Последний раз «Зенит» играл в РФПЛ так рано, когда в элите нашего футбола был представитель Владивостока – «Луч-Энергия». Те матчи на Дальнем Востоке всегда были сложными не только из-за длинного перелета, но и из-за ужасного поля. Наверняка, Вячеславу Малафееву и Роману Широкову до сих пор снится матч 2008 года. В концовке футболистам «Зенита» приходилось играть в пляжный футбол в воде, чтобы произвести свободный удар от ворот: Малафеев подкидывал мяч, а Широков выбивал его в поле.

В этот раз с полем тоже были проблемы: еще за пару недель до старта РФПЛ не было уверенности, что «Зенит» первый тур сыграет в Хабаровске. Но «СКА-Хабаровск» все устранил, поэтому знаменитый мем с Роберто Манчини, якобы сидящего на стадионе имени Владимира Ленина, оказался актуальным только на половину.

Манчини в Хабаровске: ожидание и реальность pic.twitter.com/adPwgD76o9 — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 16 июля 2017 г.

Перелет, конечно, тоже никуда не делся, но «Зенит» решил проблемы по-хоккейному. Клубы КХЛ, отправляясь на матчи против «Адмирала» и «Амура», очень часто живут по московскому времени.

«Зенит» прилетел в Хабаровск в 3:35, а в 4:14 пошел гулять по ночному городу.

– Все хорошо. Все в отличном состоянии. Перелет был долгий, но перенесли мы его хорошо. Во время перелета переделали все, что можно — играли в карты, спали, ели. Занимались всем, – сказал Манчини перед матчем в эфире телеканала «Наш футбол».

Спокойствие Кузяева

Перед дебютным матчем у Роберто Манчини масса вариантов по выбору состава. Сразу обращает внимание связка в атаке: итальянец показал, что полностью доверяет Кокорину и Дзюбе, а все слухи об их уходе – действительно слухи.

Также интересно появление Андрея Лунева, который во время сборов лечился и не был основным вратарем. Похоже, такое начало сезона вынудит Юрия Лодыгина все-таки уйти из петербургской команды.

– Сначала мне хотелось бы выяснить, видят ли меня в «Зените» в качестве первого номера команды. Если это не так, то я бы хотел перейти в ПАОК, – рассказывал полмесяца назад в интервью греческим СМИ Лодыгин.

Удивляет и появление Александра Ерохина: не сам факт выхода новичка в стартовом составе, а его место. Экс-хавбек «Ростова» не только взял 21-й номер Хави Гарсии, но и его позицию на поле. В опорной зоне у футболиста сборной России не получилось совсем: обрезы, два грубых фола, за которые его даже можно было удалять. Уже в перерыве Манчини понял свою ошибку и выпустил вместо Ерохина другого новичка Далера Кузяева.

Замена сыграла моментально: первым же ударом бывший полузащитник «Ахмата» открыл счет в матче. Поразило и спокойствие молодого хавбека: было ощущение, что он всего лишь попал жвачкой в мусорку, а не забил свой первый гол в профессиональном футболе.

«СКА-Хабаровск» не разочаровал

В концовке «Зенит» забил еще раз, а Олег Шатов отдал второй голевой пас в матче, который уж точно нельзя назвать скучным. И в первую очередь из-за игры «СКА-Хабаровска», который не разочаровал. Форвард сборной Армении Руслан Корян попал в перекладину метров с 30, Владислав Никифоров, игравший в премьер-лиге еще за «Химки», постоянно напрягал Игоря Смольникова, а аргентинец Хуан Лескано сотворил гол года, который не был забит. Воспитанник «Боки Хуниорс», «Ливерпуля» и «Реала» в середине второго тайма с угла штрафной решился на удар рабоной и попал в перекладину: весь «Зенит», в том числе Андрей Лунев, лишь наблюдали за этой красотой со стороны.

Два других аргентинца Леандро Паредес и Себастьян Дриусси пока никакого впечатления о себе не оставили. Первый делал много черновой работы и, похоже, станет новым Акселем Витселем, о полезности которого будут говорить только, когда его нет на поле. Второй вышел на замену только в концовке матча, но все равно успел вместе с Паредесом сообразить один голевой момент.

2:0, Роберто Манчини показал Петербургу то, чего часто не получалось у Мирчи Луческу – спокойную победу над командой, уступающей в классе.