Дзюба остается, Лодыгина – в ПАОК. Главные выводы первого матча Манчини
Роберто Манчини показал Петербургу то, чего часто не
получалось у Мирчи Луческу – спокойную победу над командой, уступающей в
классе.
Жизнь по московскому
11:00. Последний раз «Зенит» играл в РФПЛ так рано, когда в
элите нашего футбола был представитель Владивостока – «Луч-Энергия». Те матчи
на Дальнем Востоке всегда были сложными не только из-за длинного перелета, но и
из-за ужасного поля. Наверняка, Вячеславу Малафееву и Роману Широкову до сих
пор снится матч 2008 года. В концовке футболистам «Зенита»
приходилось играть в пляжный футбол в воде, чтобы произвести свободный удар от
ворот: Малафеев подкидывал мяч, а Широков выбивал его в поле.
В этот раз с полем тоже были проблемы: еще за пару недель до
старта РФПЛ не было уверенности, что «Зенит» первый тур сыграет в Хабаровске.
Но «СКА-Хабаровск» все устранил, поэтому знаменитый мем с Роберто Манчини,
якобы сидящего на стадионе имени Владимира Ленина, оказался актуальным только
на половину.
Манчини в Хабаровске: ожидание и реальность pic.twitter.com/adPwgD76o9— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 16 июля 2017 г.
Перелет, конечно, тоже никуда не делся, но «Зенит» решил
проблемы по-хоккейному. Клубы КХЛ, отправляясь на матчи против «Адмирала»
и «Амура», очень часто живут по московскому времени.
«Зенит» прилетел в Хабаровск в 3:35, а в 4:14 пошел гулять
по ночному городу.
Хабаровск, 4:14. «Зенит» на прогулке #СКАЗенит pic.twitter.com/IDaAzrNxHS— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 15 июля 2017 г.
– Все хорошо. Все в отличном состоянии. Перелет был долгий,
но перенесли мы его хорошо. Во время перелета переделали все, что можно —
играли в карты, спали, ели. Занимались всем, – сказал Манчини перед матчем в
эфире телеканала «Наш футбол».
Спокойствие Кузяева
Перед дебютным матчем у Роберто Манчини масса вариантов
по выбору состава. Сразу обращает внимание связка в атаке: итальянец показал,
что полностью доверяет Кокорину и Дзюбе, а все слухи об их уходе –
действительно слухи.
Также интересно появление Андрея Лунева, который во время
сборов лечился и не был основным вратарем. Похоже, такое начало сезона вынудит
Юрия Лодыгина все-таки уйти из петербургской команды.
– Сначала мне хотелось бы выяснить, видят ли меня в «Зените»
в качестве первого номера команды. Если это не так, то я бы хотел перейти в
ПАОК, – рассказывал полмесяца назад в интервью греческим СМИ Лодыгин.
Удивляет и появление Александра Ерохина: не сам факт выхода
новичка в стартовом составе, а его место. Экс-хавбек «Ростова» не только взял
21-й номер Хави Гарсии, но и его позицию на поле. В опорной зоне у футболиста сборной
России не получилось совсем: обрезы, два грубых фола, за которые его даже можно было удалять. Уже в перерыве Манчини понял свою ошибку и выпустил вместо
Ерохина другого новичка Далера Кузяева.
Замена сыграла моментально: первым же ударом бывший полузащитник «Ахмата» открыл счет в матче. Поразило и спокойствие молодого хавбека: было ощущение, что он всего лишь попал жвачкой в мусорку, а не забил свой первый гол в профессиональном футболе.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 1-й тур. #СКАЗенит 0:1 52' Далер Кузяев pic.twitter.com/AQrQozWZKI— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 июля 2017 г.
«СКА-Хабаровск» не разочаровал
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 1-й тур. #СКАЗенит 0:2 81' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/Gg7ZfSyapx— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 июля 2017 г.
В концовке «Зенит» забил еще раз, а Олег Шатов отдал второй голевой пас в матче, который уж точно нельзя назвать скучным. И в первую очередь из-за игры «СКА-Хабаровска», который не разочаровал. Форвард сборной Армении Руслан Корян попал в перекладину метров с 30, Владислав Никифоров, игравший в премьер-лиге еще за «Химки», постоянно напрягал Игоря Смольникова, а аргентинец Хуан Лескано сотворил гол года, который не был забит. Воспитанник «Боки Хуниорс», «Ливерпуля» и «Реала» в середине второго тайма с угла штрафной решился на удар рабоной и попал в перекладину: весь «Зенит», в том числе Андрей Лунев, лишь наблюдали за этой красотой со стороны.
Хуан Лескано ФК «СКА-Хабаровск» @fcska опасный момент#НашФутбол #РФПЛ. 1-й тур. #СКАЗенит 0:1 pic.twitter.com/yGybRI1f9j— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 июля 2017 г.
Два других аргентинца Леандро Паредес и Себастьян Дриусси
пока никакого впечатления о себе не оставили. Первый делал много черновой
работы и, похоже, станет новым Акселем Витселем, о полезности которого будут
говорить только, когда его нет на поле. Второй вышел на замену только в
концовке матча, но все равно успел вместе с Паредесом сообразить один голевой
момент.
2:0, Роберто Манчини показал Петербургу то, чего часто не получалось у Мирчи Луческу – спокойную победу над командой, уступающей в классе.
Матч
СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров
Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция