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Кержаков мог бы запросто замахнуться на 250 голов. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Кержаков
Александр КержаковФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» – о лучшем российском бомбардире.

Полку телеэкспертов прибыло. И это правильно, как любил говорить первый и последний президент СССР – а то некоторое время назад одни и те же комментаторы повадились ходить в гости друг к другу на разные программы.

Вот только завершить карьеру футболиста Александр Кержаков должен был, конечно же, по-другому. Два последних тренера «Зенита» просто издевались над лучшим российским бомбардиром. Виллаш-Боаш всеми способами выживал Александра из команды – а руководство клубное делало вид, что оно здесь, в общем-то, ни при чем: хочешь – езжай куда-нибудь в аренду с глаз долой, а хочешь – так и вообще заканчивай, невелика потеря. Луческу же допускал к тренировкам, но не к игре – не в возрасте и статусе Кержакова, наверное, весь сезон выдавать мастер-класс по разминке.

Но Александр все это терпел, поскольку не расставался с мечтой выступить на домашнем чемпионате мира. Но если тебе в клубе доверяют на пять минут в месяц в поле забежать – какая тут может быть сборная? Был, конечно, и еще один не реализованный карьерный план – превзойти по количеству голов в чемпионате Олега Веретенникова – но разве заезжие тренеры в курсе наших рекордов? А подсказать им кому из работодателей мешает вечный наш пиетет перед иностранцами – их дело заманить спеца зарплатой и больше ни во что не лезть. Дождаться провала и начать торги по неустойке.

А между тем Кержаков и за эти унизительно короткие игровые отрезки успевал сам себе создать моментов, чем иные его коллеги – за несколько игр. От Бога ведь форвард. Бомбардир. Забивала. Таких беречь всячески, а не к выходу подталкивать нужно. Но мы так не умеем – куда проще купить или натурализовать кого-нибудь. Только никто из них за двести мячей на российских полях и близко не забил.

И никогда не забьет. А Кержаков запросто и на двести пятьдесят мог бы замахнуться.

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