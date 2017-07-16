Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 2Зенит
Теннис  Чилич- : -Федерер
Футбол  Ахмат- : -Амкар
Формула-1  Гран-при Великобритании. Гонка
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Водное поло  Россия- : -Греция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сексуальные, эмоциональные девушки». Россиянки взяли золото чемпионата мира

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александра Пацкевич
Александра Пацкевич

Наши синхронистки непобедимы – свое второе золото они завоевали в технической программе, хотя это был дебют нашего дуэта.

Светлана Колесниченко уже запомнилась зрителям в дуэте со Светланой Ромашиной на чемпионате мира-2013 в Барселоне. Тот турнир пропускала Наталья Ищенко. Но две Светы выступили отлично, завоевав два золота.

Потом Ищенко вернулась, и Колесниченко попала обратно в группу. Но когда Наташа после Олимпиады в Рио окончательно решила завершить карьеру, а Ромашина оказалась в положении, Света снова пришла в дуэт. И нужно было найти ей напарницу.

Кто это может быть?

Конечно, Александра Пацкевич! Девушки изумительно похожи друг на друга. Тот же рост, комплекция, даже интересы в жизни. К тому же Саша – опытная, дважды выигрывала золото Олимпиады в группе.

А за музыкой далеко ходить не надо. Вот она, из мюзикла «Чикаго» – ее поставили еще Ромашина с Ищенко в прошлом году. Но не захотели показывать на Олимпиаде.

– Мы решили: почему бы не воспользоваться таким шансом, - рассказала Пацкевич. – У нас же новый дуэт. Нужно работать над другими моментами, чем тратить время на постановку. Вот мы и захотели показать джаз. Нам нравится программа. Она эмоциональная, раскрепощенная.

 Какой смысл вы вкладываете в постановку?
– Мы старались быть веселыми, заводить судей и зрителей. Сексуальные, эмоциональные девушки из эпохи кабаре.

 Саша, когда последний раз вы выступали в дуэте?
– Очень давно. Такой год даже не надо называть! – смеется Пацкевич. – Хотя в группе я выполняла акробатические элементы, была связующим звеном как опытная спортсменка. Но работа в дуэте сильно отличается. И теперь мне проще – в Свете я уверена. Не приходилось тратить моральные силы, чтобы ее настроить, подготовить. И здесь я больше волновалась за себя.

 Однажды вы признались, что сбили зажим с Колесниченко, когда стояли в группе. Сколько зажимов вы сбили с нее за время работы над дуэтом?
– За весь сезон – ноль! – Светлана сложила кольцо из пальцев. – Ни разу!

Фото: Gettyimages.ru

 Вы похожи по характеру?
– Нет, разные. Света более спокойная, трепливая, молчаливая. В отличие от меня, - смеется Пацкевич. – Но так, наверное, в любом дуэте. Я не встречала двух одинаковых девушек.

 Правда, что дуэт подбирают по ногам?
– Да, мы давно заметили, что у нас ноги одинаковые. Даже путали, кто из нас кто, когда в группе стояли, и потом видео смотрели.

 Вы очень близко друг к другу работаете в воде. Так комфортнее?
– Наверное, это наша особенность. Даже тренер иногда говорит: «Разойдитесь, а то я боюсь, что вы столкнетесь!»

 Вы выступали восьмыми, получили 95 баллов. Есть уверенность, что вас не достанут китаянки, которые выйдут на старт одиннадцатыми?
– Ну что вы, такой уверенности нет! – даже возмутилась Пацкевич, подчеркнув, что тут есть интрига. – Я вообще не видела китаянок – под какую музыку они выступают, какой у них образ. Только на разминке сейчас заметила. Нас даже на тренировках разводили.

…Тут выступили близняшки Цзян. Им выставили оценки – 94 балла.

 Вас это удивляет? – спросил я у Пацкевич.
– Вообще да, - кивнула она. – Маленький отрыв. Впервые посмотрела, что они делают… Ну не знаю!

 Не впечатлило?
– Не могу так сказать. Но хочется посмотреть конкретно по элементам, какие оценки выставили судьи. 

СТАТИСТИКА

Синхронное плавание

Дуэт. Техническая программа

1. Колесниченко/Пацкевич (РОССИЯ) – 95,0515. 2. Цзян/Цзян (Китай) – 94,0775. 3. Волошина/Яхно (Украина) – 92,6482.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Ждем от нашей сборной хорошего выступления на ЧМ по водным видам спортаВице-премьер Виталий Мутко заявил, что ждет хорошего выступления от российских спортсменов на предстоящем чемпионате мира по водным видам спорта.«Надо быть наглым, самоуверенным и злым». Пловец, которому важны не медали«Надо быть наглым, самоуверенным и злым». Пловец, которому важны не медалиОдин из лидеров сборной России Кирилл Пригода рвется на чемпионат мира, причем не только в коронном брассе.Ефимова, Фесикова, Морозов и Рылов вошли в состав сборной России на чемпионат мираСтал известен состав сборной России по плаванию на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.Ромашина планирует возобновить спортивную карьеруПятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина планирует возобновить спортивную карьеру.«У нас с Фелпсом разные стили плавания». Самый перспективный пловец России«У нас с Фелпсом разные стили плавания». Самый перспективный пловец России18-летний пловец Даниил Пахомов рассказал о крахе на Олимпиаде и о том, почему он не похож на Майкла Фелпса.Чемпионки Олимпиады в Рио признаны лучшим синхронистками 2016 годаФедерация синхронного плавания России признала лучшими спортсменками 2016 года всех синхронисток, победивших на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях.Сборная России заняла третье место на международном турнире World TrophyСборная России по синхронному плаванию заняла третье место на международном турнире World Trophy.Наталья Ищенко: Нервничали, когда ждали решение МОК по поводу допуска россиян до ОИ-2016Гостем редакции «Советского спорта» стала пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.Наталья Ищенко: Если судье макияж не понравится, может заставить его смытьГостем редакции «Советского спорта» стала пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.Светлана Ромашина: Синхронное плавание развивается в России, но не так быстро, как хотелось быПятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина рассказала о развитии синхронного плавания в России.«Она заплакала – и я тоже». Мама Светланы Колесниченко – о золотой медали в Рио«Она заплакала – и я тоже». Мама Светланы Колесниченко – о золотой медали в РиоМама олимпийской чемпионки Светланы Колесниченко Наталья Владимировна – об отпуске ради Олимпиады и грандиозном выступлении дочки в Рио.Алексей Власенко: Федерация поможет синхронистке, продающей наградную машинуИсполняющий обязанности президента Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко заявил, что федерация поможет синхронистке, решившей продать машину, полученную в качестве награды за победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Татьяна Покровская: Очень волновалась за девочек, у которых это был первый олимпийский циклГлавный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призналась, что волновалась перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро за соревнования групп.Татьяна Покровская: Пока не думаю о работе в новом олимпийском циклеТренер российских синхронисток Татьяна Покровская пока не думает о работе в новом олимпийском цикле.Алла Шишкина: За нас болеют все страныРоссийская синхронистка Алла Шишкина прокомментировала выступление сборной в технической программе командного первенства Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.Российские синхронистки лидируют после технической программы на ОлимпиадеСборная России по синхронному плаванию показала лучший результат в технической программе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Тренер Ищенко и Ромашиной: Последний год этого олимпийского цикла дался мне очень тяжелоТренер российского дуэта синхронисток Наталья Ищенко/Светлана Ромашина Татьяна Данченко рассказал о своем состоянии во время подготовки к ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.Светлана Ромашина: Самым сложным было дожить программу до концаРоссийская синхронистка Светлана Ромашина, завоевавшая золото вместе с Натальей Ищенко в соревнованиях по синхронному плаванию в дуэтах на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, поделилась эмоциями после выступления.Наталья Ищенко: Не знаю, буду ли выступать на ЧМ-2017 в БудапештеРоссийская синхронистка Наталья Ищенко, завоевавшая золото вместе с Светланой Ромашиной в соревнованиях по синхронному плаванию в дуэтах на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, рассказала о планах на будущее.Ищенко и Ромашина завоевали 12-е золото для сборной России на ОИ в РиоИщенко и Ромашина завоевали 12-е золото для сборной России на ОИ в РиоРоссиянки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина завоевали золото в соревнованиях по синхронному плаванию в дуэтах на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.
Футбол
Дмитрий Хомуха: Больших изменений в игре ЦСКА не произошло. Можно говорить о проблемах в обороне
Футбол
«Ювентус» заплатит «Арсеналу» за Войцеха Щесны 9 миллионов евро
Бокс
Крис Юбэнк-младший: Абрахам не выиграл у меня ни единого раунда. Теперь иду в суперсерию за титулом Гроувза
Футбол
Уэйн Руни: Мне становилось все труднее выдерживать стандарты «Манчестер Юнайтед»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира по водным видам спорта
Чемпионат мира по водным видам спорта