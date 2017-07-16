«Сексуальные, эмоциональные девушки». Россиянки взяли золото чемпионата мира
Наши синхронистки непобедимы – свое второе золото они завоевали в технической программе, хотя это был дебют нашего дуэта.
Светлана Колесниченко уже запомнилась зрителям в дуэте со Светланой Ромашиной на чемпионате мира-2013 в Барселоне. Тот турнир пропускала Наталья Ищенко. Но две Светы выступили отлично, завоевав два золота.
Потом Ищенко вернулась, и Колесниченко попала обратно в группу. Но когда Наташа после Олимпиады в Рио окончательно решила завершить карьеру, а Ромашина оказалась в положении, Света снова пришла в дуэт. И нужно было найти ей напарницу.
Кто это может быть?
Конечно, Александра Пацкевич! Девушки изумительно похожи друг на друга. Тот же рост, комплекция, даже интересы в жизни. К тому же Саша – опытная, дважды выигрывала золото Олимпиады в группе.
А за музыкой далеко ходить не надо. Вот она, из мюзикла «Чикаго» – ее поставили еще Ромашина с Ищенко в прошлом году. Но не захотели показывать на Олимпиаде.
– Мы решили: почему бы не воспользоваться таким шансом, - рассказала Пацкевич. – У нас же новый дуэт. Нужно работать над другими моментами, чем тратить время на постановку. Вот мы и захотели показать джаз. Нам нравится программа. Она эмоциональная, раскрепощенная.
– Какой смысл вы вкладываете в постановку?
– Мы старались быть веселыми, заводить судей и зрителей. Сексуальные, эмоциональные девушки из эпохи кабаре.
– Саша, когда последний раз вы выступали в дуэте?
– Очень давно. Такой год даже не надо называть! – смеется Пацкевич. – Хотя в группе я выполняла акробатические элементы, была связующим звеном как опытная спортсменка. Но работа в дуэте сильно отличается. И теперь мне проще – в Свете я уверена. Не приходилось тратить моральные силы, чтобы ее настроить, подготовить. И здесь я больше волновалась за себя.
– Однажды вы признались, что сбили зажим с Колесниченко, когда стояли в
группе. Сколько зажимов вы сбили с нее за время работы над дуэтом?
– За весь сезон – ноль! – Светлана сложила кольцо из пальцев. – Ни разу!
– Вы похожи по характеру?
– Нет, разные. Света более спокойная, трепливая, молчаливая. В отличие от меня, - смеется Пацкевич. – Но так, наверное, в любом дуэте. Я не встречала двух одинаковых девушек.
– Правда, что дуэт подбирают по ногам?
– Да, мы давно заметили, что у нас ноги одинаковые. Даже путали, кто из нас кто, когда в группе стояли, и потом видео смотрели.
– Вы очень близко друг к другу работаете в воде. Так комфортнее?
– Наверное, это наша особенность. Даже тренер иногда говорит: «Разойдитесь, а то я боюсь, что вы столкнетесь!»
– Вы выступали восьмыми, получили 95 баллов. Есть уверенность, что вас не
достанут китаянки, которые выйдут на старт одиннадцатыми?
– Ну что вы, такой уверенности нет! – даже возмутилась Пацкевич, подчеркнув, что тут есть интрига. – Я вообще не видела китаянок – под какую музыку они выступают, какой у них образ. Только на разминке сейчас заметила. Нас даже на тренировках разводили.
…Тут выступили близняшки Цзян. Им выставили оценки – 94 балла.
– Вас это удивляет? – спросил я у Пацкевич.
– Вообще да, - кивнула она. – Маленький отрыв. Впервые посмотрела, что они делают… Ну не знаю!
– Не впечатлило?
– Не могу так сказать. Но хочется посмотреть конкретно по элементам, какие оценки выставили судьи.
СТАТИСТИКА
Синхронное плавание
Дуэт. Техническая программа
1. Колесниченко/Пацкевич (РОССИЯ) – 95,0515. 2. Цзян/Цзян (Китай) – 94,0775. 3. Волошина/Яхно (Украина) – 92,6482.