«Сексуальные, эмоциональные девушки». Россиянки взяли золото чемпионата мира

Александра Пацкевич

Наши синхронистки непобедимы – свое второе золото они завоевали в технической программе, хотя это был дебют нашего дуэта.

Светлана Колесниченко уже запомнилась зрителям в дуэте со Светланой Ромашиной на чемпионате мира-2013 в Барселоне. Тот турнир пропускала Наталья Ищенко. Но две Светы выступили отлично, завоевав два золота.

Потом Ищенко вернулась, и Колесниченко попала обратно в группу. Но когда Наташа после Олимпиады в Рио окончательно решила завершить карьеру, а Ромашина оказалась в положении, Света снова пришла в дуэт. И нужно было найти ей напарницу.

Кто это может быть?

Конечно, Александра Пацкевич! Девушки изумительно похожи друг на друга. Тот же рост, комплекция, даже интересы в жизни. К тому же Саша – опытная, дважды выигрывала золото Олимпиады в группе.

А за музыкой далеко ходить не надо. Вот она, из мюзикла «Чикаго» – ее поставили еще Ромашина с Ищенко в прошлом году. Но не захотели показывать на Олимпиаде.

– Мы решили: почему бы не воспользоваться таким шансом, - рассказала Пацкевич. – У нас же новый дуэт. Нужно работать над другими моментами, чем тратить время на постановку. Вот мы и захотели показать джаз. Нам нравится программа. Она эмоциональная, раскрепощенная.

– Какой смысл вы вкладываете в постановку?

– Мы старались быть веселыми, заводить судей и зрителей. Сексуальные, эмоциональные девушки из эпохи кабаре.

– Саша, когда последний раз вы выступали в дуэте?

– Очень давно. Такой год даже не надо называть! – смеется Пацкевич. – Хотя в группе я выполняла акробатические элементы, была связующим звеном как опытная спортсменка. Но работа в дуэте сильно отличается. И теперь мне проще – в Свете я уверена. Не приходилось тратить моральные силы, чтобы ее настроить, подготовить. И здесь я больше волновалась за себя.

– Однажды вы признались, что сбили зажим с Колесниченко, когда стояли в группе. Сколько зажимов вы сбили с нее за время работы над дуэтом?

– За весь сезон – ноль! – Светлана сложила кольцо из пальцев. – Ни разу!

– Вы похожи по характеру?

– Нет, разные. Света более спокойная, трепливая, молчаливая. В отличие от меня, - смеется Пацкевич. – Но так, наверное, в любом дуэте. Я не встречала двух одинаковых девушек.

– Правда, что дуэт подбирают по ногам?

– Да, мы давно заметили, что у нас ноги одинаковые. Даже путали, кто из нас кто, когда в группе стояли, и потом видео смотрели.

– Вы очень близко друг к другу работаете в воде. Так комфортнее?

– Наверное, это наша особенность. Даже тренер иногда говорит: «Разойдитесь, а то я боюсь, что вы столкнетесь!»

– Вы выступали восьмыми, получили 95 баллов. Есть уверенность, что вас не достанут китаянки, которые выйдут на старт одиннадцатыми?

– Ну что вы, такой уверенности нет! – даже возмутилась Пацкевич, подчеркнув, что тут есть интрига. – Я вообще не видела китаянок – под какую музыку они выступают, какой у них образ. Только на разминке сейчас заметила. Нас даже на тренировках разводили.

…Тут выступили близняшки Цзян. Им выставили оценки – 94 балла.

– Вас это удивляет? – спросил я у Пацкевич.

– Вообще да, - кивнула она. – Маленький отрыв. Впервые посмотрела, что они делают… Ну не знаю!

– Не впечатлило?

– Не могу так сказать. Но хочется посмотреть конкретно по элементам, какие оценки выставили судьи.

СТАТИСТИКА

Синхронное плавание

Дуэт. Техническая программа

1. Колесниченко/Пацкевич (РОССИЯ) – 95,0515. 2. Цзян/Цзян (Китай) – 94,0775. 3. Волошина/Яхно (Украина) – 92,6482.