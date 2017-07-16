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Что с тобой стало, «Монако»? Как раскупают самую яркую команду Европы

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Что с тобой стало, «Монако»? Как раскупают самую яркую команду Европы
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт»  о трансферных переменах в клубе российского бизнесмена Андрея Рыболовлева – княжеском и уже чуть винтажном «Монако».

МОНТЕ-КАРЛО И ЛЮБОВЬ

В прошлом сезоне «Монако» стал одной из самых результативных команд Европы. Но дело даже не в том, что по забивным показателям монегаски встали в один ряд с «Реалом», «Барсой», «Баварией» и другими топ-клубами. Они, в отличие от своих статистических сверстников влюбили в себя миллионы. Знаете, как бывает: ты любишь или тебе нравится одна девушка, но за годы ты настолько привык к ней, знаешь все ее привычки, можешь предугадать вот-вот сказанное слово, и вдруг на горизонте появляется Она. Вроде бы ты даже о Ней что-то слышал, но теперь эта красотка из Монте-Карло повзрослела, похорошела и принялась штабелями укладывать мужчин.

«Монако» прошлого сезона – космос. Но достижимый. Мы можем дотянуться до этого космоса, прочувствовать его свежую, ни на что не похожую ауру. Он нам много ближе испанских или немецких.  Потому что не приелось.

И как часто бывает в футболе, долго звездные непородистые команды не живут. Один-два сезона от силы. Потом – разрывают ее на волокна, как сутки топленую в коптильне свинину, и подают клиентам на красивой тарелке.

УШЛИ/УЙДУТ

Коллектив Леонардо Жардима в первую очередь здорово пошумел в Лиге чемпионов (дошел до полуфинала), и только потом все вспоминают про золотые медали французского первенства. Трансферное окно уже наполовину прикрыто, но в небольшую щель топ-клубы в состоянии пробраться, чтобы скупить оставшихся игроков основы прошлогоднего «Монако».

На данный момент в команде уже нет креативного португальского хавбека Бернанду Силвы (ушел в «Манчестер Сити» за 50 млн евро), запасного нападающего Валера Жермена (в «Марсель» за 8 млн), игрока обоймы Набиля Дирара (в «Фенербахче» за 4,5 млн) и основного опорника Тьемуэ Бакайоко (в «Челси» за 40 млн).

Лакомым кусочком для многих топ-клубов до сих пор, даже после уже совершенных покупок, остается форвард Килиан Мбаппе, напоминающий игрой Тьерри Анри. За юного француза по-настоящему много хотят – от 80 до 100 миллионов евро. Половина ценника – распиаренный образ футболиста. Еще половина – оценка игровых характеристик. Фактически, большие европейские трансферные  игроки боятся потратить на восходящую звезду так много: вырванный из привычной среди молодой футболист рискует провалиться в новой команде и новом чемпионате. Даже если ты Килиан Мбаппе.

Еще один молодой игрок – Тома Лемар – одной ногой в лондонском «Арсенале» (трансфер оценивается в 50 млн евро). Арсен Венгер знает толк в молодых французах, об этом известно давно. К тому же, Лемар по своей природе очень даже арсенальский игрок. Работа с мячом, ориентация на поле, мышление – складывается ощущение, что поздними вечерами после тренировок Тома то и дело набирал Арсену, и тот без устали грузил его своими идеями.

Опять молодой, но уже бразилец, Фабиньо вот-вот перейдет в мадридский «Атлетико».  В прессе все чаще звучит сумма в 45 млн евро.  Бокс-ту-бокс хавбек с прекрасным ударом, умением подключаться к атаке вторым темпом – как раз то, что нужно «матрасникам» в эпоху перестройки. Был еще у Фабиньо вариант с «ПСЖ», но вряд ли, даже в случае ухода Верратти, монегаски отдадут одного из лидеров прямому конкуренту.

Крайнего левого защитника Бенджамена Менди хочет половина топ-клубов АПЛ. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» уже выходили на контакт с «Монако». Клуб готов расстаться с 23-летним французом за 40-45 миллионов евро. Тоже отличная цена для одного из самых результативных фланговых защитников прошлого сезона.

ОСТАЛИСЬ/ОСТАНУТЬСЯ

Скорее всего, никуда не денется голкипер Даниэль Субашич. Альтернативы ему в клубе просто нет, а продавать одного классного кипера и потом искать ему замену за эти же деньги – так себе идея. Есть риск прогадать.

С большой долей вероятности в клубе останутся Радамель Фалькао – велик шанс провалиться в новом клубе – и Жоау Моутинью. «Зенит» португальцем давно не интересуется, полузащитник больше не является ключевым игроком, да и к тому же банально стареет. Столп обороны Камил Глик также предпочтет остаться в команде: фактически это первый и, возможно, последний топ-клуб в его карьере. В «Монако» он основной игрок, а в условном «Реале» он бы превратился в футболиста подмены.

Боссы «Монако» понимали – продать всех атакующих игроков – обречь себя на провал в следующем сезоне. Поэтому был продлен контракт с антагонистом Менди – правым защитником Джибрилем Сидибе. Его тоже яро хотели заполучить топ-клубы, но теперь им придется подождать годик-другой.

ПРИШЛИ/ПРИДУТ

Монегаски – красавчики. Клуб уже приобрел шесть перспективных игроков, потратив на них всего 51 млн евро. Это один Бернарду Силва. Хедлайнер летней закупки – бельгийский талант Юри Тилеманс, приобретенный у «Андерлехта» за 25 млн (рекорд для чемпионата Бельгии). Тилеманс позиционно очень похож на Силву, поэтому вы сами понимаете, чье место в расстановке он займет.

Вторая по значимости покупка – Теренс Конголо из «Фейенорда» за 15 млн евро. Цепкий защитник должен сыграться с Гликом и образовать мощную связку в центре обороны. Далее – Суаило Меите (из «Зульте-Варегем» за 8 млн), который явно должен заменить без пяти минут ушедшего Фабиньо.

Кроме того, подписали 18-летнего паренька из системы «Барселоны» – правого вингера Жорди Мбоула. Тут явно на вырост. Еще два бесплатных подписания – голкипер Диего Бенальо из пострадавшего от кризиса «Вольфсбурга» и защитник Жорди Гаспар из «Лиона».

***

Пока не ясно, удастся ли клубу в целом и Жардиму в частности не просесть в ЛЧ и французской лиге 1. Турниры все-таки изматывающие, а тут еще и команду необходимо строить заново. Предыдущий «Монако» сыпался, строился, менялся и обретал себя в течение двух лет. Теперь у тренера задача сложнее – добиться как минимум тех же результатов за вдвое меньший срок.

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