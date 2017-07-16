«Перед дебютом я так волновался, что забыл клюшку в раздевалке». Послание Флери

Перевод трогательного прощального письма голкипера Марка-Андре Флери, который за 14 лет в «Питтсбурге» выиграл три Кубка Стэнли, а теперь будет играть за «Лас Вегас», выбравший его на драфте расширения.

Все началось в Нэшвилле 14 лет назад.

Сейчас в этом есть доля иронии.

Церемония драфта новичков 2003 года прошла на «Бриджстоун Арене». Будучи 18-летним пареньком из Квебека, все, на что я надеялся – услышать свое имя. «Питтсбург» должен был выбирать третьим, но в последний момент он выменял у «Флориды» первый номер. До меня доходили слухи, что меня может забрать одна из нескольких первых команд, но я не верил в это до той минуты, когда Крэйг Патрик произнес мое имя.

«Питтсбург». Я был бы счастлив в любом случае, но меня выбрал именно «Питтсбург». Какое счастье! Возможно я даже смогу сыграть с Марио Лемье! Надеюсь, я буду играть за команду, которая в начале 90-х выиграла два Кубка Стэнли подряд. Я получил возможность проявить себя в НХЛ.

Сказать, что последние несколько недель прошли с горьковато-сладким привкусом, было бы слишком просто. Когда мы вышли в финал Кубка Стэнли, я уже понимал, что мои дни в качестве игрока «Пингвинов» подходят к концу. Я обожаю играть. Я люблю эту игру и все, что с ней связано: надевать маску, пластаться по льду, останавливать шайбы, быть в ритме игры, чувствовать себя полезным. Я бы хотел быть в воротах до самой своей последней игры в форме «Пингвинов».

Но мы выиграли кубок снова – и это стоило всех жертв. Я чувствовал гордость – гордость за партнеров по команде, которые бились, несмотря на травмы, проявили стальной характер и победили во второй раз подряд. Я благодарен за то, что получил возможность внести свой вклад в наш общий успех, играя на ранних стадиях плей-офф. И я невероятно счастлив, что в последний раз, когда я вышел на лед в джерси с пингвином на груди, держал в руках Кубок Стэнли. Определенно, это был очень волнительный момент.

ШАЙБА ОТ ЛЕМЬЕ

Четырнадцать лет. Почти половина моей жизни. Я как вчера помню первый тренировочный лагерь в сентябре 2003-го. Я очень волновался. От первого номера драфта всегда большие ожидания, и я не хотел никого подвести. Я пытался показать свою лучшую игру и оставить хорошее впечатление. Но когда в тренинг-кемпе вы встречаетесь лицом к лицу с Марио Лемье, это может, мягко говоря, испугать.

Все знают его как «Ле Манифик», как легенду хоккея. Мне всегда нравилось следить за его развитием. Я помню, как впервые отразил бросок Марио Лемье на тренировке. Это был простой разогревочный бросок. Но, поверьте, я забрал ту шайбу себе, и до сих пор храню ее дома. Марио всегда был образцом для меня, ролевой моделью – с его преданностью команде, вкладом в коллективные ценности, манерой держать себя и тем, как они с Натали воспитали четверых потрясающих, скромных детей.

Моим первым домашним матчем стала игра против «Королей» 10 октября 2003 года. Моя мечта стала реальностью. Возможно, мое волнение в тот момент было слишком сильным. Настолько сильным, что… я кое-что забыл. Когда все уже были готовы выйти из раздевалки, я направился к выходу на лед, «дал пять» нескольким парням (в том числе Марку Бержевену и Марио) и только потом осознал, что забыл взять свою клюшку. Это был довольно забавный «путь позора» сквозь строй моих партнеров назад за клюшкой. Когда я шел обратно, Марио, слегка улыбнувшись, сказал: «Сегодня она тебе понадобится, парень».

Да, он был прав. Первый бросок в игре, первый бросок по моим воротам в НХЛ – и сразу пропущенный гол. Это было явно не то, о чем я мечтал. Слава Богу, дальше я действовал лучше. Я отразил бросок Жигмунда Палффи – парня, за которым я следил с детства, – когда он вышел со мной один на один. Затем я отбил буллит и закончил игру с 46 сэйвами после 48 бросков. Мы проиграли тот матч, однако он все равно останется в числе моих лучших воспоминаний о Питтсбурге.

Уже в этот первый вечер фанаты скандировали: «Фле-ри, Фле-ри!». Они поднимали плакаты с надписью: «Добро пожаловать домой». Честно говоря, я не мог в это поверить. Я даже не могу описать это словами. Это просто невероятно! Эти воспоминания никогда не поблекнут. Фанаты «Питтсбурга» приняли меня великолепно с самого начала.

СИНЯК ОТ ЛИДСТРЕМА

Отыграть 14 лет в одном городе для хоккеиста что-то вроде благословения. Но это не всегда было сплошным весельем. Было очень тяжело так много проигрывать первые пару сезонов. Но потом мы взяли Джино, а следом Сида, и потом еще Стаала (и это далеко не все). Мы начали выигрывать – и «Иглу» гудел. Этого успеха добилась команда, собранная по кусочкам из разных частей. Поражение от Детройта в финале 2008 года стало одним из самых тяжелых испытаний за всю мою карьеру. Оказаться так близко к кубку и потом наблюдать, как «Крылья» празднуют свою победу… это было жестко, но мы должны были через это пройти. Я уверен, что, в конце концов, именно это поражение подготовило нас к тому, что случилось дальше.

Без сомнения, седьмая игра финала 2009 года в Детройте – один из моих самых любимых моментов за время игры в форме «Пингвинов». Наблюдать за тем, как мой друг Макс Тэлбот забивает два важнейших гола, – это было невероятно. И, конечно, тот сэйв после броска Лидстрема на последних секундах я не забуду никогда. На протяжении нескольких недель после игры я гордился синяком на ребрах, который остался от того броска. Я всегда буду помнить своих партнеров, выскочивших на лед и мчащихся ко мне со счастливыми улыбками. Ощущение от победы в Кубке Стэнли невозможно описать словами.

На протяжении долгих лет у меня в карьере были и взлеты, и падения. Но кое-что надолго останется со мной после отъезда из Питтсбурга, а если оставаться до конца честным, то и после завершения карьеры, - это невероятная поддержка, которую оказывали мне фанаты.



Одно из лучших воспоминаний в карьере у меня останется от начала этого сезона. Первый матч после возвращения с выезда – игра против «Тампы-Бэй». Это был непростой период. У меня не получилось выручать команду, и я очень переживал из-за этого. Когда все уже были готовы слушать гимн, люди на трибунах вдруг начали скандировать мое имя. Просто так, без всяких причин. Ведь я играл плохо в тот момент. Игра еще даже не началась. Но они все равно были за меня.

Фле-ри, Фле-ри!



Вероятно, они понимали, что я не в форме, и мне это просто необходимо. Мы выиграли ту встречу, и в один миг все вокруг меня изменилось. В итоге я провел отличный сезон. Этот момент стал поворотной точкой, и все благодаря болельщикам!



СПАСИБО, «ПИТТСБУРГ»!

Так что, спасибо вам огромное, друзья! Я бы очень хотел выразить словами, насколько сильно повлияла ваша поддержка на меня и мою семью. Мы стали настоящими питтсбуржцами. Моя жена окончила университет Роберта Морриса, моя дочь родилась в госпитале «Мэги-Уименс», наш первый дом был в районе «Мун». Питтсбург и его жители навсегда останутся в наших сердцах.

Я хочу сказать спасибо владельцам «Пингвинов» – Марио и Рону – за поддержку и за стремление выстроить лучшую организацию, привлекая лучших людей и создавая лучшие условия.

Спасибо организации – начиная с потрясающих генеральных менеджеров и до тренеров, которые верили в меня. Спасибо Жилю Мелошу и Майку Бэйлсу, тренерам по работе с вратарями, с которыми я провел большую часть своей карьеры, за то, что всегда были рядом. Спасибо медицинскому персоналу, работникам фронт-офиса, а также экипировщикам за отлично проведенное время и теплое отношение.

Спасибо моим одноклубникам. Моим друзьям. Я не привык выражать эмоции, и это отнюдь не просто. Годами я наблюдал, как в большом количестве приходили и уходили прекрасные люди. Определенно, это самая сложная сторона спортивного бизнеса – приобретать хороших друзей и быть вынужденным потом прощаться с ними. В Питтсбурге я играл со многими отличными парнями и встретил огромное количество хороших друзей.

Спасибо тебе, Сид, за все годы. Мы провели вместе очень много времени: всегда сидели на соседних креслах в самолете, друг за другом автобусе, и к тому же всегда обедали вместе перед каждой игрой на выезде. Спасибо за то, что помог пройти через сложный период и всегда оставался настоящим другом. Это непросто – сказать: «До свидания!». Я знаю, нам бы хотелось избежать этого. Ты лучше всех. Когда мы встретимся в следующий раз, держи голову выше, будь уверен, проверка на внимательность последует, совсем как в тот раз в Римуски.

Дюпер, Тангер, Джино, Куни – это было честью для меня - пройти через все это вместе с вами. Я не мог бы пожелать лучших одноклубников и друзей.

Наверное, мне пора заканчивать. Не потому что я поблагодарил всех, кому хотел сказать спасибо, или сказал все, что хотел сказать – когда речь идет о времени, проведенном мной в майке «Пингвинов», я могу продолжать до бесконечности.

Спасибо вам всем за поддержку в последнюю неделю. За все звонки, сообщения, картинки, приятные статьи и видео. Это очень много значит для меня и моей семьи в тот момент, когда мы готовимся открыть новую главу нашей жизни. Кажется, еще вчера я был мальчишкой в синем костюме, который перед драфтом купил мне мой агент, с тем галстуком, который я даже не знал, как завязать (потом меня несколько раз штрафовали за то, что я приезжал на игры в этом нелепом галстуке).

И где я теперь. У меня есть жена, два ребенка, три Кубка Стэнли. Я рассказываю о своих воспоминаниях и говорю слова прощания. Возможно, моим девочкам придется привыкать. Они любили махать «полотенцами ужаса» и скандировать: «Let’s go Pens».

Когда они видят лого «Пингвинс», то кричат: «Go Papa Go!».

Но я думаю, мы скажем им, что переезжать на новое место в юном возрасте может быть страшно, но мы просто должны пройти через это. Мы должны разобраться со всем, и мы обязательно найдем свой путь. И потом, в один прекрасный момент мы закроем глаза, а открыв, внезапно поймем, что это странное новое место… вовсе и не странное, и даже не новое. Быть может, мы даже почувствуем себя дома.

Мне предстоит многое обдумать. Я удостоился чести быть выбранным «Золотыми Рыцарями» и с нетерпением жду возможности продолжить играть в игру, которую я так сильно люблю. Я не могу представить, что буду чувствовать, когда в феврале выйду на лед «PPG Paints Арены» в качестве вратаря Лас-Вегаса. Откровенно говоря, сейчас я даже не могу об этом думать. Но что я знаю наверняка, так это то, что я буду несказанно рад увидеть вас снова.

Спасибо, Питтсбург, я буду скучать.