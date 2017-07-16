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«Мы решили им ничего не отдавать!». Как Веснина и Макарова выиграли Уимблдон

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Екатерина Макарова и Елена Веснина
Екатерина Макарова и Елена ВеснинаФото: Gettyimages.ru

Елена Веснина и Екатерина Макарова «под ноль» выиграли финал Уимблдона и завоевали третий на двоих парный титул «Большого шлема». «Советский спорт» - обо всем, что нужно знать о победе россиянок.

КАК ЭТО БЫЛО?

Это было легко.

Нет, не совсем легко. Для начала девушкам пришлось прождать пять часов, прежде чем свой финал в мужском парном разряде доиграют Марсело Мело и Лукаш Кубот против Оливера Мараха и Мате Павича. Парни устроили форменный триллер, доведя дело до счета 13:11 в последней партии. Мело и Кубот, одержавшие в итоге победу, плакали на награждении – не только от счастья, но и от того, что выстояли в этой рубке. Веснина и Макарова в это время в раздевалке с тревогой смотрели на часы – они показывали 9.30 вечера. По британским правилам соревнования на открытом воздухе должны заканчиваться в 23.00. Не успеют управиться за полтора часа – остаток встречи перенесут на следующий день. Опять ожидание, сбитый настрой… И все это – после и без того затянувшейся паузы, которая сжигает нервы теннисистов, как бег – калории.

Но все закончилось предельно быстро – за 55 минут. Хао-Чин Чан из Тайваня и румынка Моника Никулеску у россиянок не зацепили ни гейма – 6:0, 6:0.

Мы ждали победы Весниной и Макаровой. Но такой разгром стал полнейшим – хотя и безмерно приятным – сюрпризом!

А ТАКОЕ УЖЕ СЛУЧАЛОСЬ?

Невероятно, но да. Правда, на Уимблдоне всего лишь раз - в 1953 году. Тогда американки Ширли Фрай и Дарлин Хард разгромили в финале своих соотечественниц Морин Конноли и Джулию Симпсон с тем же счетом – 6:0, 6:0. В Открытой эре и в одиночном разряде «сухую» победу на «Больших шлемах» одержала только Штеффи Граф – на «Ролан Гаррос»-1988. Вряд ли стоит напоминать, кто с ней тогда боролся, но все же сделаем – советская теннисистка Наталья Зверева. Та самая, которая впоследствии соберет коллекцию из 18 побед на «Больших шлемах» в парном разряде (и еще трижды выиграет Итоговый турнир). Правда, уже представляя Белоруссию.

ЧТО СКАЗАЛИ ДЕВУШКИ?

– Мы сидели и ждали – когда наш матч начнется? Понимали, что мужской финал продлится пять сетов и в конце будет драма. Мартина Навратилова тогда сказала нам: «Вы в курсе, что вам надо закончить свою встречу до 11-ти вечера?». У парней счет был 10:10 в последней партии. Я ответила: «Нормально, успеем»! – смеялась Елена Веснина.

И добавила:

– Мы с Катей ждали этот титул. Когда мы проиграли на «Ролан Гарросе» (чешкам Люси Градецке и Катерине Синяковой в четвертьфинале – Прим. ред.), то провели очень плохой матч. Сидя в раздевалке, я сказала: «Нужно брать Уимблдон. В Париже мы уже побеждали – в 2013 году. В Лондоне нет. Надо брать титул в Лондоне». Два года назад мы были здесь близки к цели, но уступили в финале Мартине Хингис и Сане Мирзе 5:7 в третьем сете. С тех пор постоянно преследовала мысль – мы не довели дело до конца. Здорово, что теперь это удалось.

– Кажется, что мы одержали уверенную победу, но турнир дался очень тяжело, - призналась Макарова. – Выдался сложный матч в четвертьфинале, когда в каждом сете было всего по одному брейку. В общем, мы до конца не были ни в чем уверены. Когда закончился финал, я сказала Лене: «Счет вроде 6:0, 6:0, но по ощущениям все было намного сложнее!». Нет, это правда был упорный матч. Особенно – второй сет. У соперниц были шансы. Но мы решили ничего им не отдавать. Это все – наше!

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Финал Уимблдона-2017 стал для Весниной и Макаровой шестым совместным на «Больших шлемах». И третьим, принесшим победу – после «Ролан Гарроса»-2013 и US Open-2014. Еще у девушек за плечами – золото Олимпиады в Рио и успех на Итоговом чемпионате WTA-2016. Из непокоренных вершин – только Australian Open и, собственно, верхние строчки рейтинга. По итогам последнего чемпионата Веснина и Макарова поднимутся на 3-е место – впереди останутся американка Беттани Маттек-Сандс и чешка Люси Шафаржова (они, кстати, уступили в Лондоне во втором раунде). И если россиянки продолжат выступать так же, как на этом Уимблдоне (особенно, в финале), у вас разве буду сомнения, что в ближайшем будущем Елена и Екатерина смогут и в Мельбурне взять титул, и рейтинг покорить?

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