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«Скажите Квяту «Спасибо!». Как Квят испортил гонку команде

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Авария с участием Даниила Квята во время Гран-при Великобритании
Авария с участием Даниила Квята во время Гран-при ВеликобританииФото: Gettyimages.ru

«Гран-при Великобритании» принес победу Льюису Хэмилтону и обернулся фиаско для «Торо Россо» - увы, «благодаря» Даниилу Квяту.

ГОНКА, КАК ГОНКА

Фернандо Алонсо, решив, что ему жутко скучно, выдал триллер в первом сегменте квалификации – в условиях подсыхающей после дождя трассы решил переобуться с промежуточных покрышек на софт, уехал на последний круг за мгновение до окончания сессии и показал лучшее время! На первых строчках протокола пилот «Макларена» не значился несколько лет. И пусть в итоге испанец впервые в сезоне уступил партнеру Стоффелю Вандорну (тот, кстати, пробился в финал), а по факту вообще стартовал последним (очередной штраф в 30 позиций за замену элементов силовой установки), это неважно. Зато будет что вспомнить!

Льюис Хэмилтон, поймав шквал критики за отказ от показательных заездов в Лондоне («Ребята, я же готовился к домашнему «Гран-при»! – разводил руками англичанин), уверенно квалификацию выиграл. Стартовал первым, всю дистанцию ехал первым, финишировал первым – четвертый раз подряд на «Сильверстоуне». Все как обычно.

Даниэль Риккиардо после пяти подиумов подряд стал жертвой машины, сломавшейся в субботу – в итоге начал заезд 19-м, но прорвался на пятое место и был признан «гонщиком дня».

Пилоты «Феррари» устроили триллер на последних кругах, когда сначала у Кими Райкконена одна покрышка износилась до корда, потом у Феттеля случился прокол…. Пит-стопы за 5 км до финиша привели к разным результатам. Кими в итоге все же попал на подиум, Себастьян откатился на 7-ю место – и теперь опережает Льюиса в общем зачете всего на одно очко.

До кучи – пара интересных эпизодов с Максом Ферстаппеном, выдавшим чудесным старт и опередившим Феттеля (правда, финишировал голландец только четвертым), яркое выступление «Форс Индии», неплохой прорыв Боттаса (Валттери тоже получил штраф в пять позиций за замену коробку передач, стартовал в итоге 9-м, но поднялся на вторую ступень подиума). В общем, гонка, как гонка. В меру интересная, в меру – предсказуемая. Не хуже и не лучше большинства в чемпионате.

Только не для Квята.

Для Квята этап превратился в кошмар!

КОНФЛИКТ САЙНСА И «ТОРО РОССО»

И самое обидное – россиянин во всем виноват сам. По крайней мере – в том, что случилось в Сильверстоуне.

Кошмарный для него весь сезон. Пока Карлос Сайнс стабильно набирает очки, Даниил мучается с техникой, то досрочно завершая заезды из-за серьезных поломок, то прозябая в конце пелотона из-за мелких, но неприятных неполадок. И попутно задается вопросом – как так получается, что по ходу практик он стабильно опережает партнера, а потом – в квалификации и гонке – его машина вдруг становится неуправляемой?

Теория заговора?

«С этим срочно надо что-то делать!» - сокрушался Квят. Видимо, понимая – в «Торо Россо» его сознательно «сливают», делая ставку именно на испанца.

Но и испанец закрутил лихой «вираж» - и дело вовсе не в поворотах трассы. Словно поверив, что он настолько крут, раз регулярно объезжает Квята, Карлос публично заявил прессе, что не намерен оставаться в слабой команде еще на один год.

– Мои цели – гораздо более серьезные, а четыре сезона в «Торо Россо» – это слишком, – Сайнс-младший.

И нарвался на жесткую критику от руководства. Не самой младшей «Скудерии», нет. На критику от Кристиана Хорнера и Хельмута Марко – боссов всей гоночной империи «Ред Булл».

– Карлос явно запутался. Я вижу это по тому, как он пилотирует. Сайнс сделал несколько глупых ошибок, Квят в последних квалификациях был сильнее его. Ему бы стоило задуматься о своем вождении, а не о том, где продолжить карьеру, - доктор Марко, как всегда, был жесток.

– Я бы напомнил Карлосу, что у него с нами действующий контракт. И на этот год, и на следующий. Пусть займется текущими задачами. Со стороны Сайнса просто непорядочно рассуждать в таком тоне, – добавил Хорнер.

По слухам, поведение испанца так взбесило боссов «Ред Булла», что те всерьез намерились «сплавить» пилота куда подальше. Вплоть до того, что уже следующий «Гран-при» - в Венгрии – он может провести в составе «Рено» (за компенсацию со стороны французов в 8 миллионов евро – об этом писал авторитетный Auto Bild). Правда, Хорнер и Марко домыслы опровергли, а Сайнс сам включил заднюю – признался, что имел в виду желание перейти только в «Ред Булл», а не куда-либо еще. Но конфликт между гонщиком и командой – явный. И если Квяту раньше действительно сознательно мешали, чтобы Карлос чувствовал себя увереннее, то теперь ситуация должна была повернуться на 180 градусов.

НОВАЯ ОШИБКА КВЯТА

Тем более, все тот же Хорнер заявил:

– Не вижу никаких причин, почему Даниил может нас покинуть. Скорее всего, он останется в «Торо Россо» на следующий год.

Сам Квят тоже подчеркивал:

– Доверие между мной и руководством «Ред Булла» вернулось на прежний уровень. Я комфортно чувствую себя в команде!

Когда на старте «Гран-при Австрии» россиянин спровоцировал аварию, выбив с трассы несколько машин (и в итоге финишировав последним), все тот же Хорнер его поддержал:

– Это был обычный инцидент. Даниил атаковал, немного не просчитал все риски. Но такое бывает. Мы полностью на его стороне.

Вот он, шанс – все теперь в твою пользу! Руководство прощает ошибки, напарник с этим руководством поссорился. Осталось только ехать – желательно, быстро. По крайней мере – без новых аварий.

Квалификацию в Сильверстоуне Даниил провел достойно – опередил Сайнса, заняв на старте 12-е место.

– Мог проехать быстрее и выйти в финал, но решил не рисковать в сложных погодных условиях, – честно признался Квят.

Но на старте гонки… Еще не закончен первый круг, как Карлос уже покидает покореженный болид, застрявший в гравийной ловушке безопасности. А Квят медленно доезжает до пит-лейна на поломанной машине.

– Скажите Дане «Спасибо». Он сделал все, что хотел, – саркастично, сквозь зубы, процедил испанец по радио.

Печально, но Сайнс был прав. В плотной борьбе за позицию Карлос сумел опередить напарника на старте, потом сошелся с ним в связке быстрых виражей… Даниил вырвался вперед из-за спины испанца, попав на внешний радиус в одном из быстрых поворотов, но в итоге потерял контроль над машиной, допустил смещение внутрь – и буквально влетел в своего партнера. Обоих развернуло, вынесло на обочину, швырнуло обратно на трассу – Сайнс еще зацепил и болид Кевина Магнуссена. Карлос сошел, Квят продолжил гонку. Но заработал за инцидент наказание в виде проезда по пит-лейн и еще 2 штрафных балла к суперлицензии. Теперь на его счету таких - 9. Получит еще до три до осеннего «Гран-при США» - пропустит этап.

В итоге – финиш на 15-м месте.

Разве так борются за свое будущее в «Формуле-1»?

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