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Новый лидер «Зенита». Михаил Борзыкин – о дебюте Паредеса

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леандро Паредес
Леандро ПаредесФото: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» разбирает игру аргентинского полузащитника в дебютном матче.

Главное технико-тактическое действие Паредес совершил, благополучно добравшись до Хабаровска и выйдя в стартовом составе. Его могло здесь и не быть: в какой-то другой ситуации аргентинца и многих других наверняка оставили бы дома. Но сейчас «Зениту» важен каждый матч – даже не столько в плане результата, сколько для сыгранности. Строится новая команда, и каждая игра приближает финиш этого процесса. Поэтому и отправились в Хабаровск основные силы Роберто Манчини, кроме тех, кто не смог.

Как всякий современный опорный хавбек Паредес отвечает за разрушение, выход из обороны и развитие атаки. Он должен разгонять, задавать темп, определять вектор. Быть мозговым центром. Вокруг таких исполнителей строится вся комбинационная игра. Это раньше, в XX веке, опорники должны были уметь не так много – в основном причинять боль самым креативным игрокам соперника. Теперь они должны уметь почти все. Паредес – умеет. Даже после многочасового перелета и на сомнительного качества газоне.

Функционал примерно тот же, что у Фернандо или Натхо. Он делает Паредеса ключевой фигурой и разрушения, и созидания. 92 касания мяча (второй показатель у Кришито – 68, на 24 меньше), 88 передач с точностью 87%, а каждый четвертый пас – в последнюю треть поля. Включая несколько диагоналей, вертикальных передач в штрафную площадь, две из которых выводили на удар. Бить Паредес тоже любит – 4 удара, что больше, чем у Дзюбы и Кокорина на двоих. Всего 125 различных действий, и это очень хороший объем.

Передачи Паредеса

В целом – здорово. А для первого матча – почти гениально. И это несмотря на перелет и газон, от которого что-то отлетало каждый раз, когда мяч подчинялся силе гравитации. И на то, что до этого матча он сыграл за «Зенит» всего 45 минут в одном из спаррингов. И что рядом с ним в средней линии располагался Ерохин, а потом Кузяев, которые тоже новички. Что позиционная атака пока не выстроена. Что Дзюба, расстроенный из-за победы «Спартака» в Суперкубке, неподвижно висел в штрафной площади мрачной тучей…

У «Зенита» огромный выбор игроков в средней линии, и рядом с Паредесом наверняка будет играть не Ерохин, а Кузяев или Нобоа. Возможно, оба. Допускаю, что последний может быть использован выше – на позиции регрессировавшего Жулиано. Зависит от схемы, соперника и настроения Манчини. Но Паредес точно на поле будет. И станет для «Зенита» тем, кем для «Спартака» в прошлом сезоне стал Фернандо. Если обойдется без травм, депрессий и прочих форс-мажоров. Крутой игрок. Догадывались. А теперь убедились.

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