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«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛ

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛ
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Враждующие фанаты не подрались, а молодая команда Анатолия Давыдова была очень хороша, но очки за это не получила.

Кулаками до драки не машут

После возрождения «Зенита-2», которое произошло в 2013-м, «Динамо СПб» никогда в дерби не играло, если не считать кубковый матч 1/256 финала против любительской «Звезды».

Вообще, последний раз главное дерби в Петербурге было в 2010-м: тогда в 1/16 финала Кубка России «Зенит» обыграл «Динамо СПб» на «Петровском», благодаря дублю Алессандро Розины и голу Максима Канунникова, который сейчас так нужен «Спартаку». Единственный гол бело-голубых в том матче забил Максим Рогов, который четыре года после этого провел в «Мордовии», а теперь снова играет за петербургское «Динамо».

Несмотря на то, что матчей между собой команды не проводили, противостояние никуда не делось. В первую очередь, среди фанатов, чьи стычки уже стали традицией. А пару лет назад «особо одаренные» болельщики «Зенита» избили 15-летних воспитанников спортшколы «Динамо».

Поэтому стычки ожидались и перед нынешним матчем. Но, как известно, у ожиданий не всегда есть что-то общее с реальностью: никаких открытых столкновений фанатов перед и во время матча не было. Тем лучше.

Знакомый голос

Очередь в кассах перед петербургским дерби в ФНЛ! #Зенит2ДинамоСПб

Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport)

За час до матча у касс «Петровского» уже образовалась приличная очередь. Петербург явно соскучился по большому футболу, поэтому изо всех сил пытается посмотреть на маленький. Накануне матч «Тосно» «Уфой» посетили 4 000 зрителей, на петербургском дерби в итоге собралось около полутора тысяч.

Кстати, чувствуется, что «Тосно» теперь чуть-чуть хозяйничает на «Петровском»: помимо огромного баннера и пустой палатки с атрибутикой на входе, везде расклеены стикеры «Тосно». Фанаты «Зенита» их срывали с криками «Один город – одна команда». Знаменитый девиз теперь можно с уверенностью менять на «Один город – три команды», ведь «Тосно» в ближайшее время никуда из Петербурга не уедет. В отличие, кстати, от «Динамо СПб», которое следующие свои четыре домашних матча проведет в Великом Новгороде на стадионе «Электрон».

Началось дерби с голоса Константина Анисимова, которого Максим Митрофанов уволил с должности диктора «Петровского» в 2016-м. С приходом старого нового руководства вернулся и Анисимов.

На 48-й минуте диктор первый раз активно вступил в игру, чтобы объявить о голе в ворота «Зенита-2», но Артема Кулишева он назвал Кулешовым. Гол от этого не стал менее красивым: Алексей Житников с фланга навесил на линию штрафной, а Кулишев оттуда в одно касание переправил мяч за спину Егору Бабурину.

Больше голов никто не забил, хотя «Зенит-2» должен был делать это где-то раз шесть: много шансов не использовал Станислав Крапухин. Вообще, обновленный «Зенит-2» показал очень интересный футбол, намного содержательнее соперника. Но счет, как говорили спортивные комментаторы в Советском Союзе, на табло.

1:0, «Динамо СПб» одержало вторую победу в сезоне. Теперь подопечные Александра Точилина делят первое место в турнирной таблице вместе с «Химками» и «Спартаком-2».

Матч

Зенит-2 - Динамо СПб - 0:1 (0:0)

Голы

Кулишев 48 (0:1).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Запрягаев, Зуйков, Круговой, Бугриев, Зуев, Камышев, Сиротов, Горулёв, Крапухин, Прудников

Динамо СПб: Генералов, Бычков, Чернышов, Житников, Юрганов, Коротаев, Песегов, Цвейба, Соловьёв, Кулишев, Маркосов

Место и дата

16 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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