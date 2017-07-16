«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛ
Враждующие фанаты не подрались, а молодая команда Анатолия Давыдова
была очень хороша, но очки за это не получила.
Кулаками до драки не машут
После возрождения «Зенита-2», которое произошло в 2013-м, «Динамо
СПб» никогда в дерби не играло, если не считать кубковый матч 1/256 финала против
любительской «Звезды».
Вообще, последний раз главное дерби в Петербурге было в 2010-м:
тогда в 1/16 финала Кубка России «Зенит» обыграл «Динамо СПб» на «Петровском»,
благодаря дублю Алессандро Розины и голу Максима Канунникова, который сейчас так
нужен «Спартаку». Единственный гол бело-голубых в том матче забил Максим Рогов,
который четыре года после этого провел в «Мордовии», а теперь снова играет за
петербургское «Динамо».
Несмотря на то, что матчей между собой команды не проводили, противостояние никуда не делось. В первую очередь, среди фанатов, чьи стычки уже стали традицией. А пару
лет назад «особо одаренные» болельщики «Зенита» избили 15-летних воспитанников
спортшколы «Динамо».
Поэтому стычки ожидались и перед нынешним матчем. Но, как
известно, у ожиданий не всегда есть что-то общее с реальностью: никаких открытых
столкновений фанатов перед и во время матча не было. Тем лучше.
Знакомый голос
За час до матча у касс «Петровского» уже образовалась приличная очередь. Петербург явно соскучился по большому футболу, поэтому изо всех сил пытается посмотреть на маленький. Накануне матч «Тосно» «Уфой» посетили 4 000 зрителей, на петербургском дерби в итоге собралось около полутора тысяч.
Кстати, чувствуется, что «Тосно» теперь чуть-чуть
хозяйничает на «Петровском»: помимо огромного баннера и пустой палатки с атрибутикой на входе, везде расклеены
стикеры «Тосно». Фанаты «Зенита» их
срывали с криками «Один город – одна команда». Знаменитый девиз теперь можно с
уверенностью менять на «Один город – три команды», ведь «Тосно» в ближайшее
время никуда из Петербурга не уедет. В отличие, кстати, от «Динамо СПб»,
которое следующие свои четыре домашних матча проведет в Великом Новгороде на
стадионе «Электрон».
Началось дерби с голоса Константина Анисимова, которого Максим Митрофанов уволил с должности диктора «Петровского» в 2016-м. С приходом старого нового руководства вернулся и Анисимов.
На 48-й минуте диктор первый раз активно вступил в игру,
чтобы объявить о голе в ворота «Зенита-2», но Артема Кулишева он назвал Кулешовым. Гол от этого не стал менее красивым: Алексей Житников с
фланга навесил на линию штрафной, а Кулишев оттуда в одно касание переправил
мяч за спину Егору Бабурину.
Больше голов никто не забил, хотя «Зенит-2» должен был
делать это где-то раз шесть: много шансов не использовал Станислав
Крапухин. Вообще, обновленный «Зенит-2» показал очень интересный футбол, намного
содержательнее соперника. Но счет, как говорили спортивные комментаторы в
Советском Союзе, на табло.
1:0, «Динамо СПб» одержало вторую победу в сезоне. Теперь подопечные Александра Точилина делят первое место в турнирной таблице вместе с «Химками» и «Спартаком-2».
Матч
Зенит-2 - Динамо СПб - 0:1 (0:0)
Голы
Кулишев 48 (0:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Запрягаев, Зуйков, Круговой, Бугриев, Зуев, Камышев, Сиротов, Горулёв, Крапухин, Прудников
Динамо СПб: Генералов, Бычков, Чернышов, Житников, Юрганов, Коротаев, Песегов, Цвейба, Соловьёв, Кулишев, Маркосов
Место и дата
16 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция