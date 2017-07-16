«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛ

Враждующие фанаты не подрались, а молодая команда Анатолия Давыдова была очень хороша, но очки за это не получила.

Кулаками до драки не машут

После возрождения «Зенита-2», которое произошло в 2013-м, «Динамо СПб» никогда в дерби не играло, если не считать кубковый матч 1/256 финала против любительской «Звезды».

Вообще, последний раз главное дерби в Петербурге было в 2010-м: тогда в 1/16 финала Кубка России «Зенит» обыграл «Динамо СПб» на «Петровском», благодаря дублю Алессандро Розины и голу Максима Канунникова, который сейчас так нужен «Спартаку». Единственный гол бело-голубых в том матче забил Максим Рогов, который четыре года после этого провел в «Мордовии», а теперь снова играет за петербургское «Динамо».

Несмотря на то, что матчей между собой команды не проводили, противостояние никуда не делось. В первую очередь, среди фанатов, чьи стычки уже стали традицией. А пару лет назад «особо одаренные» болельщики «Зенита» избили 15-летних воспитанников спортшколы «Динамо».

Поэтому стычки ожидались и перед нынешним матчем. Но, как известно, у ожиданий не всегда есть что-то общее с реальностью: никаких открытых столкновений фанатов перед и во время матча не было. Тем лучше.

Знакомый голос

Очередь в кассах перед петербургским дерби в ФНЛ! #Зенит2ДинамоСПб Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Июл 16 2017 в 7:36 PDT