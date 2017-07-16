«Донбасс порожняк не гонит». «Шахтер» утер нос киевскому «Динамо» в Суперкубке

Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги матчу, которым открылся футбольный сезон в Украине. «Шахтер» переиграл киевлян со счетом 2:0.

Мало кто знает, что впервые широкая публика услышала фразу про «порожняк» от бывшего президента Украины Виктора Януковича именно на футболе - когда «Шахтер» стал чемпионом Украины. Актуальности не потеряла.

Игровые козыри «Шахтера» не меняются уже много лет, и перестройка Паулу Фонсекой команды «под себя» не изменяет базовые вещи. Почти всегда за атаку отвечает группа бразильцев - так было и на этот раз. Оформивший дубль аргентинец Феррейра был наконечником копья, а его основанием - Бернард, Тайсон и Марлос. Имена тут непринципиальны - когда «Шахтер» брал Кубок УЕФА, бразильцы были совсем другие. Важна суть. Все эти исполнители очень техничны, умеют вести игру быстро, любят мяч и не прячутся от него. Если угодно - это донецкая футбольная аксиома.

Чтобы успешно противостоять такому «Шахтеру» (а недостатка мотивации на украинское классико у него быть не может) - нужно придумать и исполнить что-то свое. Для примера можно взять победы 3:0 российских тренеров Юрия Семина и Валерия Газзаева. Семин не отдал «Шахтеру» мяч, а без мяча южноамериканцы полезны столь же, что автомобиль без мотора. Газзаев выбрал размашистый фланговый стиль с рваным темпом. Тоже погрузив оппонента в неудобные ему условия.

В матче за Суперкубок Украины «Динамо» не смогло сделать ничего из этого. Темп игры, ее направление, структурное содержание - все это было удобно и комфортно для «Шахтера». Лишь несколько цифр: точность передач 86%-79%, точность передач в штрафную 62%-29%, брак 24%-29%, удачные отборы 65%-48%. Все в пользу Донецка. Так его победить невозможно.

Оба мяча пришли в ворота «Динамо» с правого фланга, где уже год не могут наладить взаимопонимание и коллективные действия Ярмоленко и Морозюк. Последний вообще не является защитником требуемого уровня, естественно, это видел Фонсека, и удачно использовал. В том случае, если киевляне не открывали фланг, бразильцы устраивали сеанс игры «один в один» в центре поля - против тройки Сидорчук-Гармаш-Буяльский. С очевидным и предсказуемым результатом - противостоять им индивидуально эти игроки не в силах.

У Александра Хацкевича есть ровно неделя для того, чтобы что-то придумать в плане ведения своей игры (сейчас «Динамо» не показало ничего), и убрать «подарочные элементы» из своей игровой схемы. Иначе в субботу «Шахтер» снова уйдет в отрыв - теперь уже в чемпионате. Его уверенности в собственных силах можно только позавидовать.

Чем-то история напоминает серию игр между ЦСКА и «Спартаком» в прошлом десятилетии, когда - «как ни иди - а нос впереди», - красно-белые 7 лет не могли избавиться от робости и панических настроений.