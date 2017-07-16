Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 2Зенит
Теннис  Чилич3:6, 1:6, 4:6Федерер
Футбол  Ахмат- : -Амкар
Формула-1  Гран-при Великобритании. Гонка
Футбол  Рубин1 : 2Краснодар
Водное поло  Россия- : -Греция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Донбасс порожняк не гонит». «Шахтер» утер нос киевскому «Динамо» в Суперкубке

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Донбасс порожняк не гонит». «Шахтер» утер нос киевскому «Динамо» в Суперкубке
Фото: ФК «Шахтер»

Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги матчу, которым открылся футбольный сезон в Украине. «Шахтер» переиграл киевлян со счетом 2:0.

Мало кто знает, что впервые широкая публика услышала фразу про «порожняк» от бывшего президента Украины Виктора Януковича именно на футболе - когда «Шахтер» стал чемпионом Украины. Актуальности не потеряла.

Игровые козыри «Шахтера» не меняются уже много лет, и перестройка Паулу Фонсекой команды «под себя» не изменяет базовые вещи. Почти всегда за атаку отвечает группа бразильцев - так было и на этот раз. Оформивший дубль аргентинец Феррейра был наконечником копья, а его основанием - Бернард, Тайсон и Марлос. Имена тут непринципиальны - когда «Шахтер» брал Кубок УЕФА, бразильцы были совсем другие. Важна суть. Все эти исполнители очень техничны, умеют вести игру быстро, любят мяч и не прячутся от него. Если угодно - это донецкая футбольная аксиома.

Чтобы успешно противостоять такому «Шахтеру» (а недостатка мотивации на украинское классико у него быть не может) - нужно придумать и исполнить что-то свое. Для примера можно взять победы 3:0 российских тренеров Юрия Семина и Валерия Газзаева. Семин не отдал «Шахтеру» мяч, а без мяча южноамериканцы полезны столь же, что автомобиль без мотора. Газзаев выбрал размашистый фланговый стиль с рваным темпом. Тоже погрузив оппонента в неудобные ему условия.

В матче за Суперкубок Украины «Динамо» не смогло сделать ничего из этого. Темп игры, ее направление, структурное содержание - все это было удобно и комфортно для «Шахтера». Лишь несколько цифр: точность передач 86%-79%, точность передач в штрафную 62%-29%, брак 24%-29%, удачные отборы 65%-48%. Все в пользу Донецка. Так его победить невозможно.

Оба мяча пришли в ворота «Динамо» с правого фланга, где уже год не могут наладить взаимопонимание и коллективные действия Ярмоленко и Морозюк. Последний вообще не является защитником требуемого уровня, естественно, это видел Фонсека, и удачно использовал. В том случае, если киевляне не открывали фланг, бразильцы устраивали сеанс игры «один в один» в центре поля - против тройки Сидорчук-Гармаш-Буяльский. С очевидным и предсказуемым результатом - противостоять им индивидуально эти игроки не в силах.

У Александра Хацкевича есть ровно неделя для того, чтобы что-то придумать в плане ведения своей игры (сейчас «Динамо» не показало ничего), и убрать «подарочные элементы» из своей игровой схемы. Иначе в субботу «Шахтер» снова уйдет в отрыв - теперь уже в чемпионате. Его уверенности в собственных силах можно только позавидовать.

Чем-то история напоминает серию игр между ЦСКА и «Спартаком» в прошлом десятилетии, когда - «как ни иди - а нос впереди», - красно-белые 7 лет не могли избавиться от робости и панических настроений.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Палкин: С таким поведением болельщиков футбол на Украине не развитьГенеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал поражение в матче за Суперкубок Украины против «Шахтера» (0:2).Дарио Срна: «Шахтер» по праву выиграл СуперкубокПолузащитник «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал победу в Суперкубке Украины над киевским «Динамо» (2:0).Александр Хацкевич: На сегодняшний день лучших футболистов в «Динамо» нетГлавный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал поражение в Суперкубке Украины от донецкого «Шахтера» (0:2).Паулу Фонсека: Представители УПЛ могут проявить себя в ЕвропеГлавный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека выразил мнение, что украинские футболисты и тренеры могут добиться успеха в европейских чемпионатах.«Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в матче за Суперкубок УкраиныВ матче за Суперкубок Украины донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» со счетом 2:0.Александр Хацкевич: Хочется верить, что УПЛ стабилизируетсяГлавный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от старта нового сезона.Паулу Фонсека: Приход Хацкевича серьезно поменял «Динамо»Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины с киевским «Динамо».Игорь Суркис: «Динамо» будет играть за себя, а не за «Шахтер»Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники киевлянам достался швейцарский «Янг Бойз».Монтекки и Капулетти, украинская версия. Почему стоит посмотреть СуперкубокМонтекки и Капулетти, украинская версия. Почему стоит посмотреть СуперкубокНезначимых матчей между киевским «Динамо» и «Шахтером» не существует в природе.Матч киевского «Динамо» может сорвать проведение боя Усик – Хук в столице УкраиныПоединок между чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Марко Хуком может не состояться в Киеве, как было запланировано.«Халл Сити» Слуцкого ведет переговоры по трансферу ХачеридиКак сообщает «Чемпионат», «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, ведет переговоры с защитником киевского «Динамо» Евгением Хачериди.«Шахтер» представил домашний комплект формы на новый сезонДонецкий «Шахтер» совместно с компанией Nike представил домашний комплект формы на следующий сезон.Полузащитник «Шахтера» может перейти в «Локомотив»Московский «Локомотив» ведет переговоры по трансферу 19-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Гиорги Арабидзе.Генеральный директор «Шахтера»: Клуб добивается дисквалификации ЗинченкоГенеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб будет добиваться дисквалификации полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.Бельханда перешел из киевского «Динамо» в «Галатасарай»«Галатасарай» приобрел у киевского «Динамо» полузащитника Юнеса Бельханда. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Андрей Пятов: Было грустно расставаться с Луческу, но в команде уже знали о его уходеГолкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, как команда рассталась с бывшим главным тренером Мирчей Луческу.Богдан Бутко: В предстоящем сезоне «Шахтер» хочет завоевать все титулыЗащитник «Шахтера» Богдан Бутко рассказал, как проходит сбор команды в Германии.Андрей Шевченко: Думаю, что Ярмоленко интересуется не только «Бавария»Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию о том, что полузащитником киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко интересуется «Бавария».«Анжи» подтвердил переход ДанченкоПолузащитник донецкого «Шахтера» Олег Данченко перешел в «Анжи» на правах аренды. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба из Махачкалы.Филипп Будковский: В «Анжи» не останусь, на сборы с «Шахтером» не поедуНападающий Филипп Будковский заявил, что он не останется в «Анжи» по окончании срока аренды. Также он не планирует играть и за «Шахтер», которому принадлежит его контракт.
Теннис
Елена Лиховцева: В самый важный момент Мугуруса собралась и справилась с волнением
Футбол
Дубль Лаборде принес «Краснодару» победу в матче с «Рубином»
Футбол
Александр Кержаков: Удар Лескано - единственный момент, когда хотелось, чтобы «Зенит» пропустил
Футбол
Президент «Урала»: Не поддерживаю систему видеоповторов, судья должен иметь право на ошибку
все новости
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Суперкубок Украины
Суперкубок Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости