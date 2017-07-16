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Как стать легендой. Федерер – 8-кратный чемпион Уимблдона

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роджер Федерер
Роджер ФедерерФото: Gettyimages.ru

Роджер Федерер опять переписал историю. Он и так был величайшим. Теперь сделал еще один шаг к тому, чтобы остаться таким на века.

Не будем описывать, как легко швейцарец разгромил Марина Чилича в финале Уимблдона. Сложно подобрать слова, чтобы описать роль Роджера в истории. Год назад Федерер взял паузу на шесть месяцев из-за травмы, и мало кто верил, что он когда-нибудь сможет вернуться на прежний уровень. На «Больших шлемах» Федерер не побеждал с 2012 года!

Но швейцарец вернулся. И вот он – уже 19-кратный чемпион «мейджоров».

Мы просто соберем факты об очередной победе Федерера.

Итак, он в 8-й раз выиграл Уимблдон. Это – абсолютный рекорд турнира. По 7 побед было еще на счету Пита Сампраса и Уильяма Реншоу (правда, последний доминировал на кортах Лондона до Открытой эры). Теперь Роджер их превзошел.

Первую победу в Лондоне Федерер одержал в 2003-м. Кстати, став последним из тогдашнего «поколения NEXT» - суперзвезд, пришедшим на смену Сампрасу, Агасси, Кафельникову и прочим кумирам 90-х – кто взял «Большой шлем». Марат Сафин сделал это на US Open-2000, Ллейтон Хьюитт – на US Open-2001, Хуан-Карлос Ферреро – на «Ролан Гарросе»-2003. Федерер «припозднился». Кто б думал, что в итоге он превзойдет всех своих ровесников в разы!

Кстати, за ту победу – в 2003-м – Роджеру в родном Базеле подарили… корову!

Федерер одержать пять побед подряд на Уимблдоне – в 2003-2007 годах. В финалах он бил последовательно Марка Филиппусиса (Австралия), дважды подряд - Энди Роддика (США), и дважды же подряд – Рафаэля Надаля (Испания). Еще два титула Роджер взял в 2009-м (обыграв Роддика 16:14 в пятом сете) и в 2012-м (одолел шотландца Энди Маррея).

К слову, обыграв Роддика в 2009-м, Федерер опередил Пита Сампраса по количеству побед на «Больших шлемах». Пит держал, казалось бы, вечный рекорд – 14 трофеев. Роджер превзошел его тогда и с тех пор только наращивает отрыв. Сампрас был на том финале. Роддик перед ним извинился на церемонии награждения: «Пит, прости, я не смог ему помешать. Но я очень старался!».

Еще трижды Федерер играл в финалах Уимблдона, но уступил – в 2008-м Надалю, в 2014-2015 годах – Новаку Джоковичу. В прошлом году он проиграл здесь в полуфинале канадцу Милошу Раоничу, и этот матч стал для него последним в сезоне.

В этом году Роджер взял Уимблдон, не отдав соперникам ни одного сета. И такое с ним в Лондоне – впервые! Было что-то похожее в 2003, 2005 и 2006 годах. Но тогда по одной партии у швейцарца все же забрали Мэрди Фиш, Николас Кифер (оба – в третьем круге) и Надаль (в финале).

Итак, сейчас у Роджера – 19 побед на «Больших шлемах». Позади – Надаль (15), Сампрас (14), Новак Джокович (12) и Бьерн Борг (11). Это – пятерка самых титулованных теннисистов в истории. Среди мужчин. У девушек есть и потитулованнее. Первая из них – Серена Уильямс (берем только Открытую эру) – 23 трофея. Дальше – Штеффи Граф (22), Крис Эверт (18), Мартина Навратилова (18) и Маргарет Корт (11, но всего – 24, с учетом турниров до 1968 года). В общем, Федереру есть куда стремиться!

Вспомним все, что выиграл Роджер из мейджоров:

Australian Open – 2004, 2006, 2007, 2010, 2017

Ролан Гаррос – 2009

Уимблдон – 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017

US Open – 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Как видите, дольше всего он не побеждал в Нью-Йорке. Запасемся терпением!

По итогам Уимблдона Федерер вернется в топ-3 мирового рейтинга – станет 3-й ракеткой планеты. Впереди – Энди Маррей и Новак Джокович, но оба могу пропустить остаток года из-за травма. Даже если нет, остается мало сомнений, что Роджер в любом случае в ближайшем будущем вернется на вершину. В этом году на его счету уже 5 титулов, включая Australian Open, Уимблдон, «Мастерсы» в Майами и Индиан-Уэлсе (плюс до кучи – турнир в Галле). И он же – лидер чемпионской гонки ATP.

Да и всего Федерер потерпел лишь два поражения в 2017-м. От Томми Хааса в Штутгарте (после того, как швейцарец специально пропустил весь грунтовый сезон, чтобы отдохнуть и лучше подготовиться к Уимблдону) и – внезапно! – от нашего Евгения Донского в Дубае. Увы, для Жени тот успех остается единственным более-менее заметным в этом году.

Больше побед, чем у Роджера, на Уимблдоне только в активе Мартины Навратиловой – 9 (само собой, речь об одиночном разряде). На одном турнире «Большого шлема» вообще – у Рафаэля Надаля (выиграл «Ролан Гаррос» 10 раз).

Всего на счету Федерера теперь – 93 победы на турнирах ATP и «Большого шлема». И почти 108 миллионов долларов призовых.

Наконец, Роджер победил на Уимблдоне почти в 36 лет (столько ему исполнится 8 августа). В более зрелом возрасте «Большой шлем» брал лишь Кен Розуолл, ставший чемпионом Australian Open-1972, когда ему было 37 лет и 2 месяца. Вы правда сомневаетесь, что Федерер побьет и этот рекорд?

Матч

Чилич М. (Хорватия) - Федерер Р. (Швейцария) - 3:6, 1:6, 4:6

Место и дата

16 июля 16:00, , Онлайн-трансляция

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