«Халл» будет бороться за выживание? Команда Слуцкого проиграла «Оксфорду»

«Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого продолжает подготовку к сезону. На днях «тигры» провели первый товарищеский матч и проиграли «Оксфорду» из третьего дивизиона. «Советский спорт» рассказывает, стоит ли переживать за будущее бывшего тренера ЦСКА и сборной России.

Все мы знаем Леонида Слуцкого как очень умного и обаятельного человека. Поэтому его «поездка за мечтой» в Англию вызывает исключительно положительные эмоции. Причем не только у людей, погруженных в российские футбольные реалии, но и у простых обывателей, которые вдруг узнали о русском футбольном тренере за границей. «Леня, давай!», «Леня, верим!» - именно такие комментарии можно увидеть практически под каждым постом о «Халле».

Я не знаю, есть ли у Леонида Викторовича PR-менеджер, но если все-таки есть, то свою зарплату он явно получает не зря. Потому что за полтора месяца во главе нового клуба Слуцкому удалось завоевать доверие болельщиков, которые, кажется, просто в восторге от нового коуча. И в этом нет ничего удивительного.

Бывший наставник сборной России скрупулезно выстраивает свой имидж. Во-первых, он отлично говорит на английском, который изучает всего пять месяцев. Во-вторых, Слуцкий грамотно подает себя на всех командных мероприятиях: будь то открытая тренировка, пресс-конференция или презентация формы. Леонид Викторович улыбается, шутит, раздает автографы и может сорвать аплодисменты фанатов одним своим появлением на фоне клубного пресс-вола.

В конце концов, резюме Слуцкого и его связи с Романом Абрамовичем дают болельщикам надежду на то, что к нему поедут сильные футболисты. Но самое главное, что Леонид Викторович сумел довольно быстро наладить контакт с командой. Еще до начала сборов он пообщался по телефону с каждым из игроков, хотя мог бы просто дождаться официального представления.

Абсолютнейшим хитом стало его недавнее выступление на командном ужине во время сбора в Португалии. КВНовский опыт явно пригодился Леониду Викторовичу – проходя клубный обряд посвящения в «тигры», он спел «Катюшу»… в банан. Камил Гросицки, выложивший видео с поющим Слуцким в инстаграм, теперь точно задумается, стоит ли ему уходить.



Тем не менее, у «Халла» очень много проблем – это и странное отношение владельцев к своему клубу, которые провозглашают курс на возвращение в Премьер-лигу, но ничего для этого не делают, и серьезный кадровый дефицит. Болельщики регулярно выражают недовольство по этому поводу, но Слуцкий и в этой ситуации грамотно сглаживает углы. В прессе он регулярно хвалит свою команду и просит фанатов проявить терпение, обещая решить вопрос с трансферами в ближайшее время.

Но пока в этом плане ситуация для «Халла» складывается не лучшим образом. Да, «тигры» взяли в аренду у «Челси» перспективного защитника – 20-летнего Олу Айну, но при этом потеряли ключевого исполнителя центра поля – Тома Хаддлстоуна, которого клубное руководство согласилось продать в «Дерби Каунти» за два миллиона фунтов. Кто-то скажет, что лучшие годы Хаддлстоуна позади и будет прав, но это опытный игрок уровня АПЛ, которого заменить не так уж и просто. На чемоданах сидит и Эндрю Робертсон,- его уже ждет Юрген Клопп в «Ливерпуле».



Тем временем, в стартовом составе на первый товарищеский матч против представителя третьего английского дивизиона «Оксфорд Юнайтед» Слуцкий вынужден выпускать Макса Кларка и Джеррода Боуэна 1996 года рождения. Парни вроде бы уже достаточно взрослые, чтобы выходить на поле и не тушеваться, но толком не играли даже на уровне Чемпионшипа.



К слову, центральный защитник Кларк, в этом матче «напривозил» больше, чем Игнашевич с братьями Березуцкими за последние три года. Даже подсказки опытного Майкла Доусона не помогли ему собраться. Впрочем, первый мяч «Халл» пропустил после ошибки вратаря Алана МакГрегора, допустившего отскок после дальнего удара. Но второй гол «Оксфорда» стал следствием кошмарной игры «Халла» в защите и лично Макса Кларка.



Леониду Викторовичу придется серьезно потрудиться, чтобы настроить оборонительные действия. В Англии у него не будет ни Акинфеева, ни Игнашевича с Березуцкими. Да что говорить, у него не будет даже Васина. При этом, стоит отметить, что от тактической модели времен ЦСКА Леонид Викторович, судя по всему, отходить не планирует – все те классические 4-2-3-1.



Однако делать выводы по одному товарищескому матчу глупо. «Халл» выглядел так, как и должна выглядеть команда, которая тренируется меньше двух недель – сумбурно и тяжело. «Оксфорд» смотрелся гораздо свежее и мощнее с точки зрения физики, но в отличие от соперника проводил уже третий матч на сборе.

И даже с учетом этого, «Халл» растранжирил огромное количество моментов. Возникали они, по большей части, благодаря индивидуальным действиям Гросицкого, Эвандро и Абеля Эрнандеса, но атакующий потенциал у «Халла» неплохой – это видно. Удержать бы еще в команде этих ребят.

В итоге «тиграм» удалось отыграть один мяч – отличился Диоманде, но на большее мастерства не хватило. Во втором тайме Слуцкий продолжил выпускать молодежь, так что в концовке у «Халла» на поле было семь человек моложе 22 лет, а в заявке на матч всего 19 человек – и это все, кто может держать в руках оружие. Да, в лазарете находятся еще шесть футболистов, но сразу после матча сбор команды покинул вратарь Элдин Якупович, улетевший на переговоры с «Лестером».

