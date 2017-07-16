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Евгений Ловчев: Быстрый футбол не для Дзюбы

Евгений Ловчев, Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: Быстрый футбол не для Дзюбы
Фото: «Советский спорт»

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре лидеров стартовавшего чемпионата РФПЛ.

«МАНЧИНИ ПЕРЕФОРМАТИРОВАЛ КОКОРИНА»

– Манчини играл под десятым номером. А все десятки – Марадона, Платини, Пеле, Федор Черенков - очень хорошо понимают футбол. Манчини – серьезный мужик. Один его конфликт с Тевесом говорит о характере итальянца. Тевес вынужден был уйти из «Манчестер Сити», а команда потом стала чемпионом Англии после 44-летнего перерыва. Это говорит о том, что никакого панибратства между тренером и игроками в «Зените» не будет. Манчини пришел, чтобы делать результат. Но пока Манчини до конца не знает возможности всех игроков.

Игра Дзюбы в Хабаровске просто была плоха. И вот почему: с новым тренером «Зенит» стал играть значительно быстрее, быстрее стал ходить мяч. Халк много брал на себя, часто мяч передерживал, и у Дзюбы была возможность подстроиться к Халку. В матче со «СКА-Хабаровском» он нигде не успевал. Быстрый футбол не для Дзюбы. С такой игрой перспективы Дзюбы в «Зените» не очень хорошие.

В этом плане Кокорин выглядел лучше. Я не могу сказать, что он был хорош, хорош он был только в «Динамо». Но в Хабаровске Манчини его переформатировал, настроил на быструю атаку. И гол Кокорин забил не случайно, потому что в этом моменте он побежал вперед. В прошлом году он мяч водил либо поперек, либо назад.

То, что команда еще не сложилась, это понятно. Также понятно, что Паредес интересный игрок - лишь недавно влился в «Зенит», а уже стал один из лидеров.

После матча у Манчини спросили, почему он выпустил молодого дебютанта Кузяева, он ответил: «Я знал, что тот забьет». В общем, можно сказать, что этот очень трудный выезд, прежде всего в плане перелета, закончился для «Зенита» удачно. Но им еще работать и работать. И думаю, те, кто сегодня выходил на поле, потеряют место в составе.

«ЦСКА ВЫИГРАЛ ПО-ПИЖОНСКИ»

Из всех лидеров прошлого года самую целостную игру и лучшую готовность показал ЦСКА. У меня сложилось впечатление, что в последний период работы Леонида Слуцкого игроки потеряли интерес к футболу. К очкам не потеряли, за это хорошо платят, а к футболу потеряли. Это было видно даже по лицам игроков. При Викторе Гончаренко они ожили, они радуются футболу. В Махачкале армейцы выиграл легко, с хорошей долей пижонства. В последнее время много критиковали ЦСКА за то, что не покупают игроков. А оказывается, можно просто вывести на новый уровень Витиньо.

«ЗРИТЕЛЬ В КАЗАНИ ВЕРНЕТСЯ НА ТРИБУНЫ»

В «Краснодаре» выпускали Лаборде всегда справа, на позиции полузащитника. И я всегда удивлялся: он отличный дриблер, плюс быстрый игрок. У нас сегодня практически нет таких форвардов. И не понимал, почему он не выходит в основе. В матче в Казани Лаборде вышел на позиции центрального нападающего и дважды отлично использовал свою скорость.

«Краснодар» немного изменил тактику, теперь у них есть игрок быстрого отрыва. Все-таки Смолов не такой быстрый.

Видимо, в перерыве Бердыев кое-что поправил – «Рубин» вышел сражаться, хозяева переиграли соперника. Они прессинговали, забили гол, имели моменты. После матча Бердыев сказал, что доволен тем, как команда восприняла мои требования.

Думаю, ближе ко второму кругу от «Рубина» можно ждать той целостности, что была присуща команде при Бердыеве в лучшие годы. И согласен с Игорем Шалимовым, который сказал, что «Краснодару» повезло, что он начал чемпионат матчем в Казани, с не совсем еще готовым «Рубином». Здесь многие потеряют очки.

«Рубин» второго тайма ни может не нравиться, и зритель, который в прошлом сезоне бросил команду, обязательно вернется.

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Евгений Ловчев
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