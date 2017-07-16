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«Семерочники» – чемпионы Европы! И на Кубке мира тоже «попылим»!

Вадим Анисимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Семерочники» – чемпионы Европы! И на Кубке мира тоже «попылим»!

Заключительный этап Европейского Гран-При по регби-7 оказался золотым для сборной России, хоть и оставил неоднозначное впечатление от игры «медведей». Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, как россияне сами создавали себе проблемы и триумфально их преодолевали.

Попав в не самую сильную группу на заключительном этапе Гран-При, сборная России должна была без особых проблем проходить в плей-офф с первого места. «Медведи» не заметили на пути совершенно беспомощную Польшу. Нашим регбистам удалось заработать 15 безответных очков в первой половине встречи. А на закуску во втором тайме довести счет до разгромного 34-0. Бодрое начало было омрачено неразберихой в матче с Грузией. Подопечные Андрея Сорокина много ошибались и к перерыву проигрывали 0-7. Нельзя сказать, что россияне выглядели слабее, но чего-то постоянно не хватало. Владимир Остроушко стал автором единственной попытки нашей сборной в этом поединке. Реализация трудов игрока «Енисея-СТМ» не удалась, что поставило крест на мечтах о победе. С преимуществом в два очка сборная Грузии сенсационно обыграла «медведей» и изрядно подпортила нам настроение.

Именно потрясением от проигранного грузинам матча и можно объяснить еще более провальный первый тайм встречи с Уэльсом. Свисток на перерыв оставил на табло ошеломляющие 0-12 не в нашу пользу. Тут уже, по всей видимости, сыграли роль слова, которые нашел для регбистов сборной России тренер Андрей Сорокин. Не знаю, какие именно ценные указания услышали «медведи», но вторую половину отыграли на твердую «пятерку»! Галиновский, Живатов и Сазонов занесли неприятные подарки для валлийцев в их зачетную зону, а Рощин исполнил реализацию. Итоговый счет 17-2 – волевая победа наших регбистов и первое место в группе, хоть и по дополнительным показателям. Объективно, это было самое неоднозначное выступление российской команды из всех этапов Европейского Гран-При.

Волею турнирной сетки судьба приготовила «медведям» шанс взять реванш у обидчика – сборной Грузии. И в этой встрече россияне показали себя во всей красе. Зрители увидели ту самую команду из России, неудержимую и результативную! Сухое преимущество в 19 очков перед перерывом добыли Симпликевич и Родин. Точны при конверсиях были Филатов и Остроушко. Во втором тайме команды будто поменялись местами. Грузины заработали 12 очков, а россияне ни одного! К нашему счастью, соперникам не хватило времени сравнять счет. Вновь что-то разладилось в игре «медведей»: то ли внушительное преимущество сыграло злую шутку с регбистами, то ли уверенность, что Грузия уже повержена. Как бы то ни было, рубеж четвертьфинала был пройден, а там нас ждал победитель пары Испания – Португалия.

Тут-то городок Эксетер преподнес очередную сенсацию руками сборной Португалии. Наши прямые конкуренты за путевку на Кубок Мира в Сан-Франциско – испанцы – невообразимым образом уступили португальцам в очном поединке 14-21! Своим поражением «Фурия Роха» поставила крест на участии в «мундиале», подарив путевки Ирландии и России. Программа минимум была выполнена: мы едем в Сан-Франциско!

Но не так просты оказались португальцы в полуфинальной игре с «медведями». Очевидно, соскучившаяся по собственной гегемонии в европейском регби-7 сборная Португалии принялась трепать нервы нашим регбистам. Захватив инициативу, португальцы повели со счетом 12-5. Каких же неимоверных усилий стоило подопечным Андрея Сорокина совершить «камбек» на характере! Под самый конец матча ветеран команды Игорь Галиновский «на зубах» протащил мяч в зачетку Португалии при ничейном счете 12-12. Сборная России прошла в финал, объективно играя в свой регби лишь по тайму в каждом матче.

Эксетер может смело закреплять за собой звание не только этапа-сенсации, но и этапа-помощника нашей сборной. Еще один наш прямой конкурент – Ирландия – оступилась в полуфинале против Уэльса. Казалось бы сама судьба ведет россиян к трону чемпионов Европы!

Хотели ли организаторы турнира насолить россиянам, включив знаменитое произведение Глинки вместо официального гимна нашей страны в финальном матче? Вряд ли. Спишем все на банальную ошибку. Валлийцы, к слову, также услышали свой гимн не без проблем. Справедливость все же восторжествовала, и «медведи» прослушали заветную торжественную мелодию в правильном варианте. Нервозность организаторов передалась и регбистам на поле в Эксетере. Уже в самом начале матча россияне позиционно ошиблись и пропустили фланговую атаку. Звездный Ллойд Льюис скорым поездом промчался мимо наших игроков и занес попытку. Денис Симпликевич ответил двумя результативными рывками к зачетной зоне Уэльса. На перерыв команды ушли при счете 12-5 в пользу «медведей». Только россияне увеличили преимущество до 17 очков, как валлийцы немедленно огрызнулись попыткой без реализации. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы сравнять счет. «Медведи» выдержали напор «красных драконов» и стали не только победителями этапа в Эксетере, но и чемпионами Европы по регби-7!

Несмотря на довольно нестабильную игру в Англии, из программы минимум подопечные Андрея Сорокина смогли выжать максимум. Теперь сборная России не только едет на «мундиаль», но и поднимает над головой заслуженный кубок чемпионов Европы!

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