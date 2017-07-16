Не все и не сразу. «Рубин» в седьмой раз подряд не победил на старте сезона

Вопреки всеобщим ожиданиям от возвращения Курбана Бердыева, «Рубин» не показал внятной игры и допустил роковые ошибки в обороне в игре первого тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

ЗАКРЫТОЕ ЦАРСТВО

После неудачных испанских экспериментов, возвращения Курбана Бердыева ждали с нетерпением. Зрительский интерес к клубу в Казани должны вернуть не только победы и борьба за чемпионство, но и само по себе возвращение культового и значимого для персонажа. Именно Бердыев главная звезда нынешнего «Рубина». На него и будут ходить. Конечно, в этом воссоединении есть определённые минусы. Например, «Рубин», особенно после очень открытого и либерального Хави Грасии, вновь начинает походить на закрытое царство. Не так уж и много известно о том, что происходит внутри клуба. Презентации новичков, можно сказать, и не было. Тренерский штаб представили на официальном сайте клуба вообще в день матча. Но такой уж он Курбан Бердыев, таковы его правила. И если «Рубин» вновь войдет в элиту российского футбола, на этом просто не будем заострять внимание.

ЗАЩИТА НЕ У ДЕЛ

То, что «Рубин» будет играть в три защитника, стало понятно еще во время предсезонки. Были вопросы, какая конкретно казанская связка защитников выйдет в первом туре. Если бы не уехал Навас, наверняка играл бы он. В итоге, Бердыев отдал предпочтение защите, полностью состоящей из россиян. И Санчес, и Самбрано, и Бауэр остаются в запасе.

На первых минутах стадион аплодировал каждому удачному действию казанцев в защите. При отсутствии опасности в атаке пока больше ничего и не остаётся. Краснодарцы вроде бы и чувствовали себя не совсем уверенно, несколько чаще ошибались в передачах, большинство их выпадов блокировали. Но неожиданно случается провал. Перейра резко отдал точную, но читающуюся передачу вразрез между Камболовым и Бурлаком, а Лаборде в штрафной уверенно расправился с Рыжиковым.

План провалился. «Рубин» начал атаковать и бежать чуть активнее, стараясь отыграться, но и в этом компоненте – пока одни проблемы. Карадениз был активен в роли второго форварда. Видимо, он обрёл вторую, третью, десятую или какую там уже по счёту молодость. Однако, у Каннуникова поддерживать такую же активность и войти в игру не получалось. Форварды плохо понимали друг друга. Может быть, Каннуников действительно уже мыслями в «Спартаке»? Но тогда зачем Бердыев выпустил его в старте?

Нападение «Рубина» откровенно мучалось и не находило себя ни в позиционной атаке, ни в ответной, не доставляя Синицыну никаких проблем одними лишь дальними ударами. А оборона тем временем пропустила очередную «бабочку». На этот раз, момент даже наиболее обескураживающий. А персонажи всё те же. Лаборде невероятно легко обошел Камболова, которого не страховал Бурлак, и вновь отправил мяч в левый нижний. С такой обороной «Рубина» «Краснодар» чувствовал себя комфортно даже без Смолова.

ЗАМЕНЫ СЫГРАЛИ, НО НЕ СПАСЛИ

В перерыве Бердыев не решился менять напортачивших защитников. Это было бы слишком категорично, да и, возможно, добавило еще большей неразберихи. Изменения произошли в атаке и центральной зоне. Вместо незаметного Рочины вышел Лестьенн, которому также нужно доказать свою состоятельность новому тренеру. У него есть все способности, чтобы заиграть в футболе Бердыва. Не хватает только дисциплины. Как раз по адресу!

И Лестьенн действительно добавил в первые минуты. Не так, чтобы сильно, но хоть что-то. Появились моменты в штрафной с относительно опасными ударами, какой-никакой креатив. Но больше чем на 10 минут с начала второго тайма этого запала не хватило, всё вновь скатилось в тягомотину, ведь «Краснодар» начал играть, скорее, по счёту и по возможностям, практически не имея моментов.

Карадениз определённо был одним из лучших в составе «Рубина» в первом тайме, но держать этот темп и сохранять активность, на данный момент, он мог себе позволить лишь в течение часа игры. Бердыев это понимал. Под аплодисменты трибун вышел Азмун, хотя еще чуть больше полугода назад, приезжая в Казань с «Ростовом», он слышал в свой адрес только свист. От любви до ненависти и наоборот. Ну вы знаете.

«Краснодару» становится всё сложнее обороняться и держать концентрацию против свежей атаки «Рубина». По сути, тот же Азмун не создаёт чего-то по-настоящему опасного, но внимание к нему всё равно усиленное, в результате чего еще больше свободы получает всё тот же Лестьенн, уследить и успеть за которым защита «Краснодара» уже просто не успевает. Бельгиец с правого фланга врывается в штрафную, на двух замахах по очереди убирает двух защитников, и не сильно, но точно пробивает в нижний правый угол. Синицын не достаёт.

«Рубин» забил, но было мало. От «Рубина» я ожидал хоть какого-то навала, но так и не дождался. И счёт не изменился.

«Рубин» не выиграл в первом матче сезона уже седьмой раз подряд, и даже Бердыев оказался не в силах прервать эту серию. Зато понятно, что работать, в первую очередь над обороной, и налаживать связи, предстоит еще долго. В следующем туре «Рубину» ехать в Санкт-Петербург в гости к «Зениту» Роберто Манчини. Там и станет понятно, насколько быстро этот состав способен провести работу на ошибками.