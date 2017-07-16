Щука в июле: охота на хищника

«Советский спорт» продолжает серию публикаций, посвященных летней рыбалке.

В одной из предыдущих публикаций «Советского спорта» о рыбалке мы уже знакомились с календарем июльской рыбалки. Середина лета – месяц, когда у одних рыб жор, а у других клев слабый. Тем не менее охота за щукой может быть в этот период весьма увлекательной.

ПОГОДА И КЛЕВ

Ловля щуки в июле не из самых простых - на клев рыбы влияет жара. Впрочем, жарким нынешнее лето не назовешь. Так что все в отношениях с пойманными особями у вас сложится.



Помните один важный июльский секрет: ловля щуки в июле может резко улучшиться при похолодании или перед грозой.

Впрочем, даже в жаркую погоду щука питается, следовательно будет ловиться, нужно только правильно выбрать место для ловли щуки и знать, как и на что ловить щуку в июле.

НА ЧТО И КОГДА ЛОВИТЬ ЩУКУ В ИЮЛЕ

Разберемся, какие приманки лучше для ловли щуки, какие снасти нужны для рыбалки на щуку и почему ловля щуки с лодки в июле успешнее.



В жаркую погоду июля щука, как и большинство других рыб, уходит на прохладную глубину, а в мелких водоемах старается спрятаться в водорослях. Поэтому рыбалка на щуку в июле - это скорее ловля щучек до одного килограмма, крупная щука в жару игнорирует любую наживку рыболова. На поиски добычи щука выходит только ранним утром или вечером.

Не стоит забывать старинную народную рыбацкую примету: ловля щуки в июле может кардинально измениться в лучшую сторону при резком похолодании или перед грозой, которое хищница чувствует заранее и начинает жадно хватать предлагаемую ей приманку.

Удача рыболова во втором летнем месяце во многом зависит от его терпения и настойчивости. Очень часто в поисках желанного трофея рыбаку приходится пройти не один километр и перепробовать не один десяток блесен, пока найдется та единственная, которая сможет соблазнить привередливую щуку.

ГДЕ ЛОВИТЬ ЩУКУ В ИЮЛЕ

Один из главных вопросов: как найти перспективные места для ловли щуки. Опытные рыболовы считают, что ловля щуки в июле будет результативнее, если ловить ее в таких местах, как края островов, каменистые гряды в прибрежной зоне, опоры мостов, глубокие промоины и ямы под берегами, глубокие заливы и затоны, богатые ключами, омута захламленные упавшими в воду деревьями.



Что касается речной щуки, хоть она и на порядок сильней и выносливей озерной, силы свои попросту не расходует и поэтому старается держаться в местах, где слабое течение или его совсем нет.

В те дни, когда ловля щуки в июле уж совсем бесперспективна, положение спасает ловля на небольших живцов в окнах водной растительности.





ЛОВЛЯ ЩУКИ С ЛОДКИ

Если в арсенале рыболова есть лодка, то шансы поймать щуку в июле резко возрастают. Во-первых, щука в этом месяце, особенно крупная, старается держаться в ямах, где вода прохладней, с берега эти места достать достаточно проблематично. Процесс поиска таких ям заключается в следующем. Плывя на лодке, рыболов с помощью спиннинга оснащенного тяжелым грузилом определяет по поведению груза места углублений или ям. Обнаружив их, рыболов просто обязан их обловить.



Конечно, в наше время современных технологий сама ловля и процесс поиска может быть упрощен, если использовать эхолот.







ЛОВЛЯ ЩУКИ НА СПИННИНГ

Ловля щуки на спиннинговую снасть увлекательна и азартна. В середине лета июле щука отдает предпочтение средним и небольшим вертушкам. Капроновая леска подойдет диаметром от 0.25-0.28, если плетенка, можно тоньше: 0.15–0.19. Поскольку в июле щуку нужно ловить только в травянистых местах, то при рыбалке не обойтись без плетенки, иначе можно лишиться всего рыболовного арсенала. К тому же в некоторых случаях требуется тащить поймавшуюся рыбу через обильные заросли. Ловля июльской щуки непредсказуема, поклевки могут быть и слабые и очень жадные и стремительные, поэтому нужно обязательно использовать поводок, лучше, если он будет длиной не менее 20 см.

Техника ловли щуки на спиннинг: проводка при ловле спиннингом должна производиться в среднем темпе, ведь щука в этот период лета в большинстве водоемов даже не прячется в растительности, а просто стоит возле поросшего дна - оттуда и происходит стремительная атака.





ПРИМАНКИ ДЛЯ ЛОВЛИ ЩУКИ

Учитывая то, что рыбалка среди водорослей может нанести ущерб вашему запасу приманок, лучше для ловли щук использовать незацепляйки.



Достоинство таких приманок в том, что они могут применяться для ловли щуки как на открытых участках, так и в траве. Колебалка имеет приличный вес и обтекаемую форму, благодаря чему хорошо летает и может проникнуть глубоко в заросли. Именно там во время июльской жары любят прятаться крупные особи щуки. Однако в большом весе такой блесны есть и свои минусы: она очень быстро падает на дно, поэтому сразу после приземления блесны необходимо производить подмотку. Подмотка выполняется следующим образом: сначала надо медленно подтягивать по траве, а когда блесна доходит до пространства чистой воды, то с небольшим подергиванием опускать до границы водорослей. Хороша эта блесна и тем, что работает до самого последнего мгновения подмотки, а для охоты на щуку это очень ценное свойство, потому как щука нередко нападает прямо у поверхности воды.

Есть ще такая приманка, как поппер-глиссер. Она эффективна для ловли щуки в местах, заросших травой. Она состоит из поппера, соединенного с чем-то похожим на широкий воблер, и крючка, направленного вверх. Ловить щуку на такую приманку очень интересно, особенно в местах, где есть и трава, и много чистой воды. В зарослях нужно аккуратно протаскивать приманку, а в чистой воде использовать как поппер. Конечно, поппер-глиссер достаточно часто цепляет водоросли, его преимущество в том, что его можно использовать там, где нереально пользоваться обычным поппером с тройным крючком. При этом щука прекрасно клюет на такую приманку.

Обязательно не забываем подсачек, ведь июль - не то время, когда щука будет смиренно следовать в руки рыболова. Даже небольшой экземпляр удивит вас отчаянной борьбой за свою жизнь.