Что нам стоит стадион заполнить? Кто заработает на посещаемости на ЧМ-2018?

О том, как распространялись билеты на матчи Кубка конфедераций не судачил разве что совсем ленивый. «Советский спорт» и о культуре боления писал, которая на играх КК-2017 в корне отличалась от привычной, и о многих других нюансах турнира . Самое время задуматься о том, как будет выстроена система во время главного футбольного турнира – ЧМ-2018, до старта которого остается уже меньше 11 месяцев.

БИЛЕТНАЯ ИСТОРИЯ – ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ

Распространение билетов от турнира к турниру претерпевает свои изменения. Как пишет ресурс Sport Connect, который разобрал крайне любопытный кейс на эту тему, В 2007 году компания Match Hospitality заплатила 240 миллионов долларов за эксклюзивное право продавать пакеты услуг на ЧМ-2010, ЧМ-2014 и Кубках конфедераций-2009 и 2013 в ЮАР и Бразилии. Речь идет не только о билетах премиум-класса, а еще и об организации питания и парковок. Сами билеты предусматривают место в ложе, а не стандартное кресло.

В 2002 году другая компания (Match Services) получила от ФИФА право до 2015 года продавать вообще все билеты на турниры организации. Объединяет обе компании принадлежность к группе Byrom plc, основатели которой братья Биромы сотрудничали с ФИФА еще с чемпионата мира 1986 года. Тогда их привлекали как обычных агентов по продаже билетов, а в 2002-м, на чемпионате мира в Японии и Корее, Byrom plc стала полноценным бюро по продаже билетов. Для ЧМ-2006 в Германии с их помощью создавался FIFA Ticketing Office.

Долгая история взаимоотношений между ФИФА и Byrom plc попала во внимание правоохранительных органов, когда в июле 2014 года было начато расследование о незаконной перепродаже билетов на чемпионат мира в Бразилии. Выяснилось, что среди акционеров компании Byrom есть японская Dentsu – она, в свою очередь, принадлежит инвестиционной группе Bidvest и швейцарскому гиганту спортивного маркетинга Infront. Последней руководил Филипп Блаттер. Правда, знакомая фамилия? Все правильно: это племянник прошлого президента ФИФА Йозефа Блаттера.

Исполнительный директор Match Hospitality Рэй Уилан был обвинен в отмывании денег, сговоре и перепродаже билетов выше их номинальной стоимости. В отчете полиции содержится диалог, в ходе которого Уилан предлагал алжирскому бизнесмену приобрести 24 билета за 600 тысяч долларов наличными. Полиция считала, что данные билеты изначально предназначались делегациям одной из участвующих сборных. Также для перепродажи использовались билеты, которые официально планировалось распределить среди студентов, пенсионеров, лиц с ограниченными физическими возможностями и рабочими, которые строили стадионы ЧМ-2014. За 10 лет на подобной неофициальной перепродаже билетов было заработано 90 миллионов долларов. Однако в итоге суд Бразилии не нашел в деле Уилана состава преступления.

ПАКЕТЫ ДЛЯ РОССИИ

А вот теперь мы переходим к самому интересному. При чем тут Россия, спросите вы. А дело вот в чем. Эксклюзивные пакеты, за которые отвечает Match Hospitality, будут и на ЧМ-2018. Byrom plc. еще 1 ноября 2011 года продлила отношения с ФИФА на 12 лет, заплатив за это 300 миллионов долларов. Match Services также вовлечена в продажу обычных билетов, но, по словам руководителя оргкомитета ЧМ-2018 Алексея Сорокина, эта компания теперь лишь технический оператор – все доходы поступают в ФИФА. Сама организация определяет и стоимость билетов, пишет Sport Connect.

По итогам 2014 года, деньги, полученные от продажи билетов на матчи чемпионата мира в Бразилии, стали лишь третьим пунктом в списке источников доходов ФИФА. Это принесло организации 527 миллионов долларов.

БИЛЕТЫ ДЛЯ СПОНСОРОВ

Главный источник доходов ФИФА – спонсорские контракты. Раньше спонсоры получали не только огромное количество рекламных мест, но и билеты на все ключевые турниры, включая чемпионат мира и Кубок конфедераций. Под спонсоров ФИФА резервирует до четверти всех билетов, и в Бразилии это привело к скандалу уже во время матча открытия. На стадион, вмещающий 61 600 человек, в открытую продажу поступило лишь 25 630 билетов. Десять тысяч билетов разыгрывали среди болельщиков в рамках различных рекламных акций, еще по полторы тысячи мест отдали VIP-персонам и журналистам. Все остальные билеты получили либо коммерческие партнеры, либо обладатели тех самых пакетов Hospitality, напоминает ресурс.

Перед ЧМ-2014 ФИФА серьезно изменила систему распределения билетов между спонсорами, чтобы избежать пустых трибун. За полгода до турнира спонсорам поступили уведомления о забронированных билетах, которые нужно было выкупить в течение месяца. В итоге около 100 тысяч нереализованных билетов вернулись ФИФА и были распределены иными способами.

БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ И БИЛЕТЫ СО СКИДКАМИ

Еще у ФИФА есть локальные программы, предусматривающие бесплатную раздачу билетов и продажу со скидками. На ЧМ-2010 ФИФА впервые использовала «Билетный фонд» – это 120 тысяч бесплатных билетов национальной категории. Почти половина (54 тысячи) досталась строителям стадионов, остальное распределили между государственными социальными фондами и партнерами ФИФА.

Программу повторили и в Бразилии, там бесплатные билеты получили 50 тысяч строителей. Интересно, что в 2014 году предлагалось выдавать билеты на чемпионат мира в обмен на огнестрельное оружие – с целью снизить уровень криминальной угрозы в Бразилии. Но генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк отклонил предложение, отметив, что у организации нет столько билетов, сколько в Бразилии – оружия.

Про бесплатные билеты для строителей стадионов в России пока ничего не сообщалось, однако оргкомитет не скрывает, что часть билетов была распределена среди инвалидов и детей из неблагополучных семей.

- Это не ошеломляющее количество билетов, – отметил Алексей Сорокин.

Подобное уже практиковали в 2009 году в ЮАР. Тогда Йозеф Блаттер публично критиковал организаторов за пустые трибуны, а правительство срочно раздавало билеты людям с ограниченными возможностями и детям.

СКИДКИ ДЛЯ РОССИЯН?

За всю историю ФИФА лишь несколько раз вводила специальную категорию билетов для жителей страны, где проводится турнир. Нечто подобное было на чемпионате-1986 в Мексике, но на постоянной основе льготные билеты появились с ЧМ-2010. Для южноафриканцев самые дешевые билеты стоили около 14 долларов. Но даже это в разы превышало привычную стоимость билетов на футбол: на матч высшей лиги ЮАР тогда можно было попасть за 2 доллара, а на международные игры – примерно за 3. На Кубке Конфедераций-2009 цены были ниже и начинались с 7 долларов.

Для Бразилии ФИФА снизила цены еще сильнее. Билеты национальной категории на ЧМ-2014 стоили от 30 долларов, но для студентов и лиц, находящихся на социальном обеспечении государства, действовала дополнительная 50-процентная скидка. Люди старше 60 лет могли покупать за половину стоимости билеты любой категории.

На Кубке Конфедераций-2013 скидки не было, так что самый дешевый билет четвертой категории стоил 57 долларов (при средней зарплате в 900 долларов). Спустя год, во время ЧМ-2014, в Бразилии проходили массовые акции протеста, многие жители жаловались в том числе на высокую стоимость билетов. Но при этом до 70% запросов на билеты шли именно из Бразилии.

О скидках на билеты на ЧМ-2018 в России пока не сообщалось. Но в целом цены будут существенно выше, чем во время Кубка конфедераций.



Источник: Sport Connect

