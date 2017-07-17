Человек, благодаря которому живы Олимпиады. День рождения Хуана Самаранча

17 июля – день рождения Хуана Антонио Самаранча (1920-2010), фигуры неоднозначной и крайне противоречивой. Между тем современное олимпийское движение во многом именно ему обязано своим сегодняшним состоянием. Благодаря ему оно не только не угасло, к чему все шло в начале 80-х, но и максимально коммерциализировалось. «Советский спорт» вспоминает сегодня о неоднозначной биографии человека, 21 год стоявшего во главе МОК.

Во главе международного олимпийского движения Самаранч оказался в непростое время: противостояние СССР и США, «холодная война», гонка вооружений. Военная авантюра в Афганистане, приведшая к бойкоту со стороны 65 стран Олимпиады в Москве, затем – прогнозируемый ответный бойкот Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе, который поддержали даже не все члены тогдашнего «социалистического лагеря».



За право провести Олимпиады не было прежних битв и сражений. Ясно было, что проведение Игр в каждом из случаев (кроме, наверное, только американских) – глубоко убыточная история, скорее политическая акция. Денег это не приносило, зато проблем – с лихвой. За тот 21 год, что Самаранч был во главе МОК, ситуация в корне поменялась: депрессивное хозяйство превратилось в весьма прибыльное, за право провести олимпиады вновь идет напряженная борьба. А уж такие вещи, как разведение по разным годам зимних и летних игр – это сегодня кажется само собой разумеющимся, а когда-то для этого понадобилось немало усилий. Да и немало политической воли.

А уж политиком Самаранч был всегда изрядным. Пока в публичной среде он добивался придания МОК статуса международной неправительственной организации (это случилось в 1982 году) или же настаивал на исключении из хартии слова «любитель» (а это - годом ранее), во внепубличной сфере он успешно работал с деньгами: провел реструктуризацию финансов МОК, договорился о получении доли от продажи телевизионных прав, обозначил свои интересы при осуществлении спонсорских программ.

Способность быть гибким, легко переметнуться из одного лагеря в другой (как было на излете Второй мировой, когда из Республиканской армии он оказался фактически в правительстве диктатора Франко) помогала Самаранчу в разные годы его карьеры. Когда с фашистским правительством было покончено, Самаранч отправился в почетную ссылку – послом Испании в СССР. Не будем пересказывать многочисленные байки о том, как он тогда попал в оборот спецслужб, но факт остается фактом: именно в ту пору и именно при решающей поддержке Советского Союза Самаранч сделал новый карьерный рывок – уже как главный олимпиец мира.

Наверное, принцип «не плыть по воле политических волн, а управлять с позиций финансовой силы» оказался единственно возможным, но коммерциализация олимпийского спорта стала реальностью.

Именно эта коммерциализация привела к громким скандалам с коррупцией в международном олимпийском движении. Логичным образом это привело к невыдвижению на новый срок в 2001 год и постепенном уходу от дел, но в статусе – пожизненного почетного президента МОК.



