Человек, благодаря которому живы Олимпиады. День рождения Хуана Самаранча
17 июля – день рождения Хуана Антонио Самаранча (1920-2010), фигуры неоднозначной и крайне противоречивой. Между тем современное олимпийское движение во многом именно ему обязано своим сегодняшним состоянием. Благодаря ему оно не только не угасло, к чему все шло в начале 80-х, но и максимально коммерциализировалось. «Советский спорт» вспоминает сегодня о неоднозначной биографии человека, 21 год стоявшего во главе МОК.
Во
главе международного олимпийского движения Самаранч оказался в непростое время:
противостояние СССР и США, «холодная война», гонка вооружений. Военная авантюра
в Афганистане, приведшая к бойкоту со стороны 65 стран Олимпиады в Москве,
затем – прогнозируемый ответный бойкот Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе, который
поддержали даже не все члены тогдашнего «социалистического лагеря».
За
право провести Олимпиады не было прежних битв и сражений. Ясно было, что
проведение Игр в каждом из случаев (кроме, наверное, только американских) –
глубоко убыточная история, скорее политическая акция. Денег это не приносило,
зато проблем – с лихвой. За тот 21 год, что Самаранч был во главе МОК, ситуация
в корне поменялась: депрессивное хозяйство превратилось в весьма прибыльное, за
право провести олимпиады вновь идет напряженная борьба. А уж такие вещи, как
разведение по разным годам зимних и летних игр – это сегодня кажется само собой
разумеющимся, а когда-то для этого понадобилось немало усилий. Да и немало
политической воли.
А
уж политиком Самаранч был всегда изрядным. Пока в публичной среде он добивался
придания МОК статуса международной неправительственной организации (это
случилось в 1982 году) или же настаивал на исключении из хартии слова
«любитель» (а это - годом ранее), во внепубличной сфере он успешно работал с
деньгами: провел реструктуризацию финансов МОК, договорился о получении доли от
продажи телевизионных прав, обозначил свои интересы при осуществлении
спонсорских программ.
Способность быть гибким, легко переметнуться из одного
лагеря в другой (как было на излете Второй мировой, когда из Республиканской
армии он оказался фактически в правительстве диктатора Франко) помогала
Самаранчу в разные годы его карьеры. Когда с фашистским правительством было
покончено, Самаранч отправился в почетную ссылку – послом Испании в СССР. Не
будем пересказывать многочисленные байки о том, как он тогда попал в оборот
спецслужб, но факт остается фактом: именно в ту пору и именно при решающей
поддержке Советского Союза Самаранч сделал новый карьерный рывок – уже как
главный олимпиец мира.
Наверное,
принцип «не плыть по воле политических волн, а управлять с позиций финансовой
силы» оказался единственно возможным, но коммерциализация олимпийского спорта
стала реальностью.
Именно
эта коммерциализация привела к громким скандалам с коррупцией в международном
олимпийском движении. Логичным образом это привело к невыдвижению на новый срок
в 2001 год и постепенном уходу от дел, но в статусе – пожизненного почетного
президента МОК.