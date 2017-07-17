Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо (мол)- : -Спартак (мол)
Водное поло  Япония- : -Россия
Футбол  Италия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Рейнгольд: На какую позицию в «Спартаке» нужен Канунников?

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максим Канунников
Максим КанунниковФото: ФК «Рубин»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 1-го тура РФПЛ.

«Рубин» – «Краснодар» - 1:2

– «Краснодар» выглядел прилично. Во всяком случае большую часть времени. Интересно смотрелись два нападающих краснодарцев Вандерсон и Лаборде. Показали, что они в большом порядке.

«Рубин» разочаровал. Ожидал большего. Во всяком случае, по игре в обороне. Два защитника Тарас Бурлак и Владимир Гранат не соответствуют амбициям клуба. Нельзя играть в футбол так, как это делали они. Они неправильно играли позиционно. Еще на рывке от них убегали нападающие. Хорошо, проиграл единоборство, но не выключайся из момента. Играй до конца, а у них нет скорости. Еле бегают.  

И, кажется, уже закончился запас звездности Бердыева. Ему надо набирать новую команду. С этим составом ловить нечего.

Почему я против перехода Канунникова в «Спартак»? На какую позицию вообще брать Канунникова? Все позиции укомплектованы. Куда девать Самедова? А Зобнина, когда он вернется в строй? И еще в запасе есть ребята – Мельгарехо и Попов. Поэтому такие покупки я не понимаю. Это даже не караульное приобретение. Какое место приготовили Канунникову? Тем более что он – игрок не такого высокого класса, а закончиться все может развалом коллективных действий  и брожением внутри коллектива.

Матч

Рубин - Краснодар - 1:2 (0:2)

Голы

Лаборде 17 (0:1). Лаборде 33 (0:2). Лестьенн 72 (1:2).

Состав

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Гранат, Кудряшов, Кузьмин, Оздоев, Карадениз (Азмун, 62), Мвила, Камболов, Канунников (Жонатас, 75), Рочина (Лестьенн, 46)

Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Шишкин, Лаборде (Сулейманов, 90), Подберёзкин, Перейра (Классон, 60), Петров, Газинский (Жигулёв, 74), Вандерсон

Предупреждения:

Гранат, 45; Кудряшов, 84; Оздоев, 86 - Гранквист, 12; Рамирес, 76

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

16 июля 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

«Анжи» – ЦСКА – 1:3

– ЦСКА победил не напрягаясь. Все-таки на своем хозяева должны выглядеть лучше. Тем более в стартовом матче сезоне.  

Я так и не понял, в какой футбол играла Махачкала. Хотел бы узнать у Григоряна, знает ли он зачем его футболисты выходят играть? Проснулись только после счета 0:2. Играли, как будто была легкая тренировка.

Дзагоев? Он находится в процессе набора формы. Много вещей сделал невпопад. Побаивается. Это нормально. Для него было полезно провести такую «тренировку».

Матч

Анжи - ЦСКА - 1:3 (0:1)

Голы

Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).

Состав

Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)

Предупреждения:

Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

«СКА-Хабаровск» – «Зенит» - 0:2

– Трудно судить по игре с таким соперником, изменился ли «Зенит» с приходом нового тренера. Ничего сверхъестественного от Манчини не увидел. Питерцы играли в полсилы. И пока «Зенит» больше мучился, чем играл. В этом составе питерцы составят конкуренцию в чемпионате России, но в Европе им делать нечего.

Забьют ли Кокорин и Дзюба 35 мячей на двоих? Таким командам как «СКА-Хабаровск», «Анжи» или «Арсенал» можно забивать на двоих по пять мячей.

Матч

СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)

Голы

Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров

Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

 «Тосно» – «Уфа» - 0:1

– Не понимаю, зачем «Тосно» будет играть в РФПЛ. Ералаш. Мультик снимать можно. Да, «Тосно» заслужил повышения в классе, но для кого они играют? И какого самим футболистам, когда на передней трибуне за матчем наблюдают два дворника и сторож. Зачем? Для чего? Так устроен наш футбол.

Матч

Тосно - Уфа - 0:1 (0:0)

Голы

Сысуев 65 (0:1).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Кутин (Абазов, 54), Шахов, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков (Роша, 66), Мелкадзе

Уфа: Беленов, Сухов, Живоглядов, Табидзе, Патрашко, Аликин, Засеев (Зубарев, 75), Игбун, Обляков (Сысуев, 64), Пауревич, Фатай (Безденежных, 90)

Предупреждения:

Дугалич, 82 - Аликин, 80; Живоглядов, 85

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

15 июля 17:30, Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Константин Лепехин: Для Манчини все игроки «Зенита» находятся в равных условияхБывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался о первом официальном матче питерской команды под руководством Роберто Манчини. Накануне клуб обыграл на выезде «СКА-Хабаровск» (2:0) в 1-м туре РФПЛ.Новый нападающий «Спартака» и самый красивый «почти гол» года (видео)Новый нападающий «Спартака» и самый красивый «почти гол» года (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Генич оценил игру Паредеса в первом официальном матче за «Зенит»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – об игре «Зенита» в 1-м туре РФПЛ. Накануне подопечные Роберто Манчини обыграли на выезде «СКА-Хабаровск» (2:0).Алексей Герасименко: До закрытия трансферного окна ЦСКА кого-то приобретет. Им это жизненно необходимоБывший нападающий сборной России Алексей Герасименко считает, что ЦСКА до закрытия трансферного окна подпишет новых игроков.Алексей Герасименко: «СКА-Хабаровск» будет трепать нервы всей премьер-лигеБывший нападающий сборной России Алексей Герасименко поделился впечатлениями после матча первого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» - «Зенит». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 2:0.Рыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛРыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Не все и не сразу. «Рубин» в седьмой раз подряд не победил на старте сезонаНе все и не сразу. «Рубин» в седьмой раз подряд не победил на старте сезона«Рубин» не показал внятной игры и допустил роковые ошибки в обороне в игре первого тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).Сергей Рыжиков: «Краснодар» использовал наши ошибкиГолкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал домашнее поражение команды от «Краснодара» в первом туре РФПЛ.Юрий Газинский: У «Рубина» Бердыева все еще впередиПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал выездную победу своей команды над «Рубином» (2:1).Максим Канунников: Обидно проигрывать в первом матче на своем полеФорвард «Рубина» Максим Канунников прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче первого тура чемпионата России.Руслан Камболов: Хорошо сыграли во втором тайме, но все равно проигралиЗащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче первого тура чемпионата России.Евгений Ловчев: Быстрый футбол не для ДзюбыЕвгений Ловчев: Быстрый футбол не для ДзюбыЭксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре лидеров стартовавшего чемпионата РФПЛ.Александр Довбня: Яркие впечатления от «Зенита» – игра Лунева и татуировки ДриуссиВратарь «СКА-Хабаровска» Александр Довбня подвел итоги матча первого тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Евгений Ловчев: При Слуцком игроки потеряли интерес к футболуЭксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре ЦСКА.Сергей Рыжиков: Первый блин комом, будем стараться исправить ситуациюГолкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подвел итоги матча 1-го тура против «Краснодара» (1:2).«СКА-Хабаровск» – «Зенит»: Паредес – лучший по ударам и количеству передач, Кокорин – в единоборствахСегодня в матче первого тура премьер-лиги «Зенит» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск» – 2:0.«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛ«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛВраждующие фанаты не подрались, а молодая команда Анатолия Давыдова была очень хороша, но очки за это не получила.Игорь Шалимов: Во втором тайме растерялись, должны были играть по-другомуГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча 1-го тура против «Рубина» (2:1).Александр Точилин: «Динамо СПб» не показывает чемпионскую игру, а на удаче в РФПЛ не задержишьсяГлавный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился мнением о победе над «Зенитом-2».Курбан Бердыев: Во втором тайме поменяли систему и более или менее выровняли игруГлавный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча 1-го тура против «Краснодара» (1:2).
Теннис
Федерер поднялся на третье место в рейтинге ATP
Футбол
Сборная Мексики обыграла Кюрасао и с первого места вышла в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ
Теннис
Плишкова возглавила рейтинг WTA, Кузнецова – 8-я, Шарапова – 171-я
Футбол
Карл-Хайнц Румменигге: Алексис Санчес не перейдет в «Баварию»
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Максим Канунников
Максим Канунниковвсе новости
Валерий Рейнгольд
Валерий Рейнгольдвсе новости