Валерий Рейнгольд: На какую позицию в «Спартаке» нужен Канунников?

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 1-го тура РФПЛ.

«Рубин» – «Краснодар» - 1:2

– «Краснодар» выглядел прилично. Во всяком случае большую часть времени. Интересно смотрелись два нападающих краснодарцев Вандерсон и Лаборде. Показали, что они в большом порядке.

«Рубин» разочаровал. Ожидал большего. Во всяком случае, по игре в обороне. Два защитника Тарас Бурлак и Владимир Гранат не соответствуют амбициям клуба. Нельзя играть в футбол так, как это делали они. Они неправильно играли позиционно. Еще на рывке от них убегали нападающие. Хорошо, проиграл единоборство, но не выключайся из момента. Играй до конца, а у них нет скорости. Еле бегают.

И, кажется, уже закончился запас звездности Бердыева. Ему надо набирать новую команду. С этим составом ловить нечего.

Почему я против перехода Канунникова в «Спартак»? На какую позицию вообще брать Канунникова? Все позиции укомплектованы. Куда девать Самедова? А Зобнина, когда он вернется в строй? И еще в запасе есть ребята – Мельгарехо и Попов. Поэтому такие покупки я не понимаю. Это даже не караульное приобретение. Какое место приготовили Канунникову? Тем более что он – игрок не такого высокого класса, а закончиться все может развалом коллективных действий и брожением внутри коллектива.

«Анжи» – ЦСКА – 1:3

– ЦСКА победил не напрягаясь. Все-таки на своем хозяева должны выглядеть лучше. Тем более в стартовом матче сезоне.

Я так и не понял, в какой футбол играла Махачкала. Хотел бы узнать у Григоряна, знает ли он зачем его футболисты выходят играть? Проснулись только после счета 0:2. Играли, как будто была легкая тренировка.

Дзагоев? Он находится в процессе набора формы. Много вещей сделал невпопад. Побаивается. Это нормально. Для него было полезно провести такую «тренировку».



«СКА-Хабаровск» – «Зенит» - 0:2

– Трудно судить по игре с таким соперником, изменился ли «Зенит» с приходом нового тренера. Ничего сверхъестественного от Манчини не увидел. Питерцы играли в полсилы. И пока «Зенит» больше мучился, чем играл. В этом составе питерцы составят конкуренцию в чемпионате России, но в Европе им делать нечего.

Забьют ли Кокорин и Дзюба 35 мячей на двоих? Таким командам как «СКА-Хабаровск», «Анжи» или «Арсенал» можно забивать на двоих по пять мячей.

«Тосно» – «Уфа» - 0:1



– Не понимаю, зачем «Тосно» будет играть в РФПЛ. Ералаш. Мультик снимать можно. Да, «Тосно» заслужил повышения в классе, но для кого они играют? И какого самим футболистам, когда на передней трибуне за матчем наблюдают два дворника и сторож. Зачем? Для чего? Так устроен наш футбол.