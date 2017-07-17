Валерий Рейнгольд: На какую позицию в «Спартаке» нужен Канунников?
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 1-го тура РФПЛ.
«Рубин» – «Краснодар» - 1:2
– «Краснодар» выглядел прилично. Во всяком случае большую часть времени. Интересно смотрелись два нападающих краснодарцев Вандерсон и Лаборде. Показали, что они в большом порядке.
«Рубин» разочаровал. Ожидал большего. Во всяком случае, по игре в обороне. Два защитника Тарас Бурлак и Владимир Гранат не соответствуют амбициям клуба. Нельзя играть в футбол так, как это делали они. Они неправильно играли позиционно. Еще на рывке от них убегали нападающие. Хорошо, проиграл единоборство, но не выключайся из момента. Играй до конца, а у них нет скорости. Еле бегают.
И, кажется, уже закончился запас звездности Бердыева. Ему надо набирать новую команду. С этим составом ловить нечего.
Почему я против перехода Канунникова в «Спартак»? На какую позицию вообще брать Канунникова? Все позиции укомплектованы. Куда девать Самедова? А Зобнина, когда он вернется в строй? И еще в запасе есть ребята – Мельгарехо и Попов. Поэтому такие покупки я не понимаю. Это даже не караульное приобретение. Какое место приготовили Канунникову? Тем более что он – игрок не такого высокого класса, а закончиться все может развалом коллективных действий и брожением внутри коллектива.
Матч
Голы
Лаборде 17 (0:1). Лаборде 33 (0:2). Лестьенн 72 (1:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Гранат, Кудряшов, Кузьмин, Оздоев, Карадениз (Азмун, 62), Мвила, Камболов, Канунников (Жонатас, 75), Рочина (Лестьенн, 46)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Шишкин, Лаборде (Сулейманов, 90), Подберёзкин, Перейра (Классон, 60), Петров, Газинский (Жигулёв, 74), Вандерсон
Предупреждения:
Гранат, 45; Кудряшов, 84; Оздоев, 86 - Гранквист, 12; Рамирес, 76
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
16 июля 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
«Анжи» – ЦСКА – 1:3
– ЦСКА победил не напрягаясь. Все-таки на своем хозяева должны выглядеть лучше. Тем более в стартовом матче сезоне.
Я так и не понял, в какой футбол играла Махачкала. Хотел бы узнать у Григоряна, знает ли он зачем его футболисты выходят играть? Проснулись только после счета 0:2. Играли, как будто была легкая тренировка.
Дзагоев? Он находится в процессе набора формы. Много вещей
сделал невпопад. Побаивается. Это нормально. Для него было полезно провести
такую «тренировку».
Матч
Голы
Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)
Предупреждения:
Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
«СКА-Хабаровск» – «Зенит» - 0:2
– Трудно судить по игре с таким соперником, изменился ли «Зенит» с приходом нового тренера. Ничего сверхъестественного от Манчини не увидел. Питерцы играли в полсилы. И пока «Зенит» больше мучился, чем играл. В этом составе питерцы составят конкуренцию в чемпионате России, но в Европе им делать нечего.
Забьют ли Кокорин и Дзюба 35 мячей на двоих? Таким командам как «СКА-Хабаровск», «Анжи» или «Арсенал» можно забивать на двоих по пять мячей.
Матч
СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров
Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
«Тосно» – «Уфа» - 0:1
– Не понимаю, зачем «Тосно» будет играть в РФПЛ. Ералаш. Мультик снимать можно. Да, «Тосно» заслужил повышения в классе, но для кого они играют? И какого самим футболистам, когда на передней трибуне за матчем наблюдают два дворника и сторож. Зачем? Для чего? Так устроен наш футбол.
Матч
Голы
Сысуев 65 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Кутин (Абазов, 54), Шахов, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков (Роша, 66), Мелкадзе
Уфа: Беленов, Сухов, Живоглядов, Табидзе, Патрашко, Аликин, Засеев (Зубарев, 75), Игбун, Обляков (Сысуев, 64), Пауревич, Фатай (Безденежных, 90)
Предупреждения:
Дугалич, 82 - Аликин, 80; Живоглядов, 85
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 июля 17:30, Петровский, Онлайн-трансляция