Новый нападающий «Спартака» и самый красивый «почти гол» года (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Первый матч Манчини

«Зенит» увез из Хабаровска три очка. Матч запомнился удачным дебютом Паредеса и Кузяева, двумя перекладинами зенитовских ворот, «рабоной» Лескано и таким редким природным явлением как гол Кокорина. И вообще матч получился ярким, за что надо поблагодарить хозяев, которые не окопались в обороне, а старались атаковать. Да не везло. А после удара Лескано, наверное, даже болельщики «Зенита» хотели, чтобы мяч залетел в ворота. Уже в первом туре был бы забит самый красивый гол сезона, который попал бы во все мировые обзоры, прославив Хабаровск. Эх, Лескано, Лескано… Повтори как-нибудь.

Дзюба остается, Лодыгина – в ПАОК. Главные выводы первого матча Манчини

У «Зенита» пока далеко не все получается. В позиционной атаке много потерь и неверных решений, мало движения и взаимопонимания. Команда находится на начальном этапе строительства. Вчера дебютировали не только Паредес и Кузяев, но и Ерохин с Дриусси. Новая средняя линия, перестроенная атака (Кокорин теперь играет слева, а не справа, как в прошлом сезоне), другой стиль… Дзюба, например, вообще в игру не попал.

Новый лидер «Зенита». Михаил Борзыкин – о дебюте Паредеса

Интересной получилась и пресс-конференция Манчини.

– С чем была связана замена Ерохина во втором тайме?

– Я знал, что Кузяев забьет.

После перехода Кузяева мы писали: это самый недооцененный опорник страны. Наслаждайтесь. Подсказка: обратите внимание на игру этого парня в отборе – она не менее эффектна, чем его удары с дальней дистанций.

Бердыев начал с поражения

В центральном матче воскресенья «Краснодар» в Казани знакомил нас с новым «Рубином». Пока не очень: игра сырая и состав странный. Однако Курбан Бердыев не выглядел расстроенным – он-то понимает, что все только начинается, и такие поражения на начальном этапе строительства – это нормально и естественно. Да и Игорь Шалимов отметил: повезло, что сыграли с «Рубином» в первом матче, другим будет сложнее.

Не все и не сразу. «Рубин» в седьмой раз подряд не победил на старте сезона





– Как и предполагали, атаки «Краснодара» по центру очень опасны. Так и произошло. К сожалению, мы еще не смогли наиграть взаимодействия в центре. Тем не менее, во втором тайме поменяли систему и более или менее выровняли игру. В целом, есть удовлетворение от желания ребят, они знают, что и как делать. Другое дело, что времени было мало, и те ребята, которые вышли на замену, сейчас не в очень хорошем функциональном состоянии из-за травм. На какой-то период они усилили игру, но хотелось бы большего, – сказал Бердыев на пресс-конференции.





Героем матча стал Лаборде. Есть автор первого дубля. Довелось даже услышать такое мнение: зачем «Краснодару» Смолов, если есть Лаборде? Ну, Смолов демонстрировал свою стабильность на протяжении двух сезонов. А тут всего одна игра. Лаборде всегда был хорошим исполнителем, но джокером – выходил исключительно на замену, а с первых минут почти ничего не показывал. Вчерашний матч стал исключением. Или что-то изменилось?





«Краснодар» продолжил традицию публиковать видео из раздевалки после победных матчей.





Праздник в Грозном

«Ахмат» провел первый матч в своей истории. По этому случаю в Грозном прошли торжественные мероприятия. Одна звезда играла на рояле, другая – пела. Другие звезды просто приехали – видимо, для того, чтобы подчеркнуть значимость мероприятия. Все хлопали и улыбались…

…Накануне смотрел новости, где рассказали о шикарной свадьбе дочери судьи. Было потрачено около двух миллионов долларов на праздничный банкет и концерт: ведущим был Басков, со сцены пели Меладзе, Брежнева…

То, откуда у судьи такие деньги – это, знаете ли, уже вторично. Привыкли. Но откуда у людей такие вкусы? Все какие-то дешевые понты: музыка может не нравиться, зато звезды, что круто, почетно и ютьюбно. Почему бы не пригласить, скажем, Шевчука? Правильно, пошлет. Не посылают только те, кто приучен за деньги улыбаться.

На глазах у Роналдиньо и Тимати. «Ахмат» обыграл «Амкар», но с большим вопросом

Так и тут. Единственным человеком, который был не чужим на этом странном торжестве, оказался Роналдиньо. Хотя бы футболист. Когда футболист исполняет символический удар по мячу, это нормально. О Крутом, играющем на рояле, не подключенном к электричеству, и Тимати, читающем рэп, такого не скажешь. Как и о других, включая Лопыреву, которой, если вы заметили, в последнее время стало безумно много. Она везде!





«Терек» победил – 1:0.

Трансфер «Спартака»

В программе первого тура осталось два матча. Все ждут, конечно, дерби «Динамо» – «Спартак». Возможно, до стартового свистка красно-белые подпишут еще одного новичка – Канунникова. Об этом говорили давно, и вот вопрос вроде бы окончательно решился.

У Бердыева вчера спросили, правда ли это.

– Я с Максимом разговаривал только по игре. Каково будет его решение, мы не знаем.

Правда.

Зачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила Борзыкина





Очень сомнительный трансфер. Возможно, Массимо Каррера увидел в Канунникове что-то, чего не видят другие.