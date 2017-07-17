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Бывший игрок «Арсенала»: Венгер должен потребовать за Санчеса Агуэро

Источник:  Goal.comКомментарии
Серхио Агуэро и Алексис Санчес
Серхио Агуэро и Алексис СанчесФото: Gettyimages.ru

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о возможном трансфере Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что игрок сборной Чили принял решение покинуть столичный клуб этим летом, однако, наставник «канониров» Арсен Венгер пытается отговорить своего подопечного.

«Не думаю, что «Арсенал» сможет найти замену Санчесу. – считает Мерсон. – Алексис забивает в каждом сезоне больше 30-ти мячей. Конечно, клуб всегда должен считаться с мнением игрока. Если он не хочет выступать за «Арсенал», нужно его продавать.

Никто не сомневается в том, что Санчес – игрок мирового уровня. Слышал, что им активно интересуется «Манчестер Сити». На мой взгляд, Арсен Венгер должен потребовать за Санчеса Серхио Агуэро. При таких условиях все остались бы в плюсе. В противном случае, клуб не должен оформлять сделку», – заявил эксперт.

Также Мерсон поделился ожиданиями от предстоящего сезона, отметив, что «Арсенал» способен занять место в числе лучших команд Англии и выйти в Лигу чемпионов.

«Что касается Лиги чемпионов, то я могу сказать, что команда Венгера способна и без Санчеса занять место в топ-4 АПЛ. Уверен, они будут бороться в предстоящем сезоне. Конечно, будет непросто. Особенно, когда ты теряешь игрока, который столько забивает. Но повторюсь, команде по силам выполнить эту задачу», – заявил Мерсон, слова которого приводит Goal.

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