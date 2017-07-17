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«В футболе все быстро меняется». Бэйл – о возможном уходе Роналду

Источник:  Goal.comКомментарии
«В футболе все быстро меняется». Бэйл – о возможном уходе Роналду
Фото: Gettyimages.ru

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл дал небольшое интервью испанским журналистам.

Первым делом игрок сборной Уэльса прокомментировал информацию о возможном уходе Криштиану Роналду.

«Я ничего не знаю об этом, – говорит валлиец. – Понятия не имею, покинет ли он «Реал» или нет. В футболе все быстро меняется. Вот, например, о трансфере Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» я узнал накануне. Хотя, всем известно, что этот парень перешел в английский клуб еще раньше.

Думаю, «Реалу» не нужны перемены. Мы выиграли много трофеев. Зачем что-то менять? Что касается будущего Криштиану, то спросите об этом у него», – заявил игрок.

СМИ уверяют, что «сливочные» собираются продать Бэйла этим летом, а на вырученные средства пригласить Килиана Мбаппе. Журналисты решили узнать, что думает об игре француза валлийский хавбек.

«Честно говоря, я не наблюдал за его игрой. – говорит полузащитник. – В свободное время я не смотрю футбол, но знаю, что Мбаппе хороший нападающий. Он провел великолепный сезон, и если «Реал» пригласит его этим летом, то он усилит нашу команду. Это очевидно».

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Также Бэйл подвел итоги минувшего сезона, а также рассказал о своей подготовке к финалу Лиги чемпионов.

«Свой отпуск я посвятил восстановлению. Сейчас я чувствую себя хорошо. В прошлом году боль не давала мне сыграть на своем уровне. Я очень много времени потратил на лечение. Сейчас я могу заняться подготовкой к сезону на все сто процентов.

Я очень хотел сыграть в финале Лиги чемпионов. – рассказывает валлиец. – Делал все, чтобы оказаться хотя бы на скамейке запасных. Шесть недель по 12 часов в день я стремился к этому. Мне очень хотелось поднять над головой трофей Лиги чемпионов перед своей семьей и друзьями», – рассказал Бэйл, слова которого приводит Goal.

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