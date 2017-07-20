Экс-хавбек «Спартака» Алексей Ребко поведал о причинах перехода в «Арарат», назвал ошибкой свои трансферы в «Москву» и «Динамо», а также объяснил, почему ему бывшая команда стала чемпионом.

Алексей РЕБКО ПОЛУЗАЩИТНИК РОДИЛСЯ: 23 апреля 1986 года в Москве. КАРЬЕРА: воспитанник школы «Трудовые резервы» и «Спартака».

Выступал за «Спартак» (2002–2007), «Рубин» (2008), «Москву» (2008–2009), «Динамо» (2010), «Ростов» (2011, 2014–2015), «Томь» (2012), «Амкар» (2012–2014), «Луч-Энергия» (2016–2017).

С июня 2017 года – в «Арарате». ЗА СБОРНУЮ РОССИИ провел 3 матча.

«СКОРО «АРАРАТ» БУДЕТ В ФНЛ»

– Как мотивировали себя, переходя в «Арарат»?

– В первую очередь хотелось вернуться в Москву. И семья привыкла здесь жить, и быт налажен, и родители рядом. Хотя ключевой фактор – настойчивость президента клуба Валерия Оганесяна. Он меня долго уговаривал, объяснял подробно, чего хочет добиться вместе с командой. У него есть желание и амбиции войти в элиту футбола. Я и подумал: «Если такие игроки, как Павлюченко и Измайлов, согласились, почему и мне не попробовать, несмотря на предложения от середняков ФНЛ?»

– Наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович не звал к себе? Ведь вы с черногорцем работали в трех командах.

– Нет. Я подписал контракт с «Араратом» до его назначения. Божович давно не видел меня, а я его.

– В первом дивизионе все равно амбиции выше.

– Согласен. Но, когда анализируешь состав «Арарата», понимаешь, что ФНЛ будет уже скоро. Ребята в команде опытные, поигравшие.

– Зарплата уменьшилась по сравнению с тем, что вам платили в «Луче»?

– Нет. И это неплохо.

– Были опасения, что «Арарат» – недолговечный проект?

– Конечно, думал об этом. У здравомыслящих людей всегда есть сомнения, что все может закончиться не начавшись. Но руководство изложило свою версию развития клуба, я в нее поверил. Уже не раз обжигался на пустых обещаниях. Надеюсь, сейчас все будет иначе.

7 июня Ребко подписал контракт с «Араратом» и вскоре отправился с командой на сборы в Австрию. Фото: ФК «Арарат»

«ЛУЧ» ДО СИХ ПОР НЕ ВЫПЛАТИЛ ПРЕМИАЛЬНЫЕ»

– Вы перешли в «Арарат» из «Луча». Сколько там не платили зарплату?

– Пять месяцев. До сих пор с футболом во Владивостоке все очень плохо. С одной стороны, понимаю руководство клуба: из-за того что главный спонсор в одночасье отрекся от команды, оно должно было, как финансовый хирург, резать бюджет без скальпеля. Денег не было даже на замену вывески на стадионе. Мы играли с Тюменью, а баннер трехнедельной давности говорил, что встречаемся с «Зенитом-2». Весь бюджет «Луча» сейчас на плечах города. Это неправильно. Честно говоря, не верю, что в таком прекрасном, богатом районе местное правительство не может заинтересовать любящего футбол человека вкладывать деньги в спорт номер один. Но надо все же отдать должное чиновникам. Лично мне всю зарплату отдали. Не выплатили только премиальные. У других парней примерно такая же ситуация, они до сих пор терпят.

– Выступая за «Ростов», вы тоже подолгу не получали заработанное.

– Да. В «Ростове» история с долгами возникает из года в год. Но клуб зарекомендовал себя, скажем так, надежным работодателем, который в конце концов все выплачивает. Руководство тесно контактирует по любым вопросам с футболистами и объясняет причины задержек. Игроки верят, никто не бузит. Тем более, когда находишься в лидерах чемпионата, уже не хочется отвлекаться на посторонние проблемы.

Фото: ФК «Арарат»

– Но ведь в «Ростове» вас и других игроков даже не кормили.

– Это было в 2011 году. Тогда к власти пришел Юрий Белоус и привел в команду за три копейки своих «суперфутболистов», а от старых хотел избавиться. Игроков пытались выжать из клуба любыми способами. Нас не кормили из-за отсутствия не денег, а совести. Помню, мы играли с новичками на ограниченном пространстве и выносили их со счетом 5:0. В таком матче вообще сложно забить, а мы им отгрузили сразу пять мячей! Наверное, лишь любители пропустили бы больше.

– Вы дважды выясняли отношения с клубами в Палате по разрешению споров. Тяжелый процесс?

– Когда уходил молодым и неопытным из «Спартака», председателем «суда» был строгий дядька Николай Толстых. Тогда мы много времени проводили на заседаниях. Очень утомительно и сложно проходил процесс. А, ругаясь с «Ростовом», даже не участвовал в переговорах.

– Когда решили, что пора биться за свои права в «Луче»?

– Долго не хотели доводить дело до прямого конфликта. Но после того как нам не выплатили зарплату за пятый месяц, решили: терпеть больше нельзя.

– Были примеры, когда футболисты действительно испытывали финансовые трудности?

– Слежу за своими деньгами, за карьеру успел сформировать «финансовую подушку». Но я, скорее, исключение. Знаю, у ребят были кредиты, они не могли их погасить. В итоге перезанимали снова и снова. Доходило до того, что больше не у кого было взять в долг. Экономические проблемы, как и личные, сказываются на любом футболисте. Сначала ты хуже тренируешься, затем не можешь собраться на игру.

– Как жена относилась к отсутствию зарплаты?

– Почти ежедневно спрашивала: «Деньги-то будут?» Отвечал: «Похоже, нет». Она у меня не транжира, довольствуется тем, что есть. Хорошо, что у нас в семье остро не стоял финансовый вопрос. Я мог спокойно тренироваться, не думая о том, чем кормить ребенка и жену завтра. Мы просто наслаждались жизнью во Владивостоке. Это прекраснейший город! Если бы он еще не находился «на Марсе», был бы одним из лучших мест в мире. Но как капитан я был обязан что-то делать. Футболисты – прежде всего команда, а значит, ты не имеешь право сказать: «Ребята у меня все хорошо, решайте свои проблемы сами, а я пока посижу в окопе». Идти на конфликт надо было вместе.

– Велика была вероятность того, что исполните угрозу невыхода на официальный матч ФНЛ?

– Процентов на 80% были к этому готовы. Мы находились с командой на сборах. На тот момент нам не платили зарплату четыре месяца, не давали обещанных премиальных полтора года. Многие уже покинули клуб, а долги перед ними все равно не погасили. Решили, что хватит терпеть. Кто был инициатором? Ветераны.

Фото: ФК «Арарат»

«ЖАЛЕЮ О ПЕРЕХОДЕ В «МОСКВУ»

– Игра за сборную – самое яркое впечатление в карьере?

– Зачем вы все меня об этом спрашиваете?! Какая игра за сборную? Я провел лишь три матча в ее составе. В одной встрече провел на поле семь минут, в другой 20, в третьей – больше половины. Я никогда не был полноценным игроком национальной команды, вызывался лишь на сборы.

– Из «Арарата» реально попасть в сборную?

– Тебя могут вызвать в нее из любого профессионального клуба.

– Вы говорили, что если бы потерпели в «Спартаке», «Рубине», «Москве», «Динамо», карьера могла сложиться удачнее.

– Давал эти интервью почти сразу после ухода из той или другой команды. Спустя годы, вспоминая причины тех или иных решений, сожалею лишь о двух переходах: из «Рубина» Курбана Бердыева в «Москву» и из «Москвы» в «Динамо». Эти трансферы были ошибкой.

– Неожиданный выбор. С «Динамо» вы заключили очень выгодный контракт. Фактически тогда и сформировалась ваша «финансовая подушка».

– С этой точки зрения вы правы. Но не все решают деньги. Понятно, всем хочется много зарабатывать. Но у меня были предложения от других клубов на таких же, а с учетом премиальных, даже более выгодных условиях.

Фото: ФК «Арарат»

– Тогда почему выбрали бело-голубых?

– Взвесив все за и против, посчитал, что в этой команде получу больше игрового времени. Ошибся. Сейчас понимаю, что нельзя было выбирать клуб, который внутренне постоянно нестабилен. Люди могли встать не с той ноги и принять два противоположных импульсивных решения за один день. Руководство поменялось спустя месяц после моего прихода. Как сейчас обстоят дела в команде, не знаю. Вроде они недавно играли в ФНЛ (улыбается)?

– С «Динамо» разобрались. Но, перейдя из «Рубина» в «Москву», вы провели лучший сезон в карьере. В чем же ошибка?

– Опять с вами трудно спорить. Мы шли в лидирующей группе чемпионата, я был основным игроком «Москвы», из нее меня вызвали в сборную. Год был прекрасным. Но, когда в 2014-м, будучи зрелым футболистом, попал в «Ростов» Бердыева, понял: у этого тренера мог научиться очень многому. А ведь Курбан Бекиевич рекомендовал не уходить из «Рубина» и расти вместе с ним. Люди, к мнению которых я прислушиваюсь, также советовали остаться. Но я принял импульсивное, самостоятельное решение, из-за которого, возможно, карьера сложилась не столь успешно. Не хочу никого сравнивать, но, думаю, Курбан Бекиевич как тренер дал бы мне больше, чем все остальные. Считаете, это был смелый поступок? Скорее, глупый.

– Бывшие игроки «Москвы» рассказывают про остроумные выходки нападающего Эктора Бракамонте. Какая запомнилась вам?

– На клубной базе было здание, у которого с внешней стороны установлены зеркальные стекла, с внутренней – прозрачные. Тот, кто находился в помещении, видел, что происходит на улице, другой человек заходил в здание вслепую. Нам надо было приехать на тренировку к девяти утра. Все, естественно, спросонья. Бракамонте решил подшутить над парнями. Помните его волосатую голову? Он встал на четвереньки и, когда кто-то подходил в двери, начинал лаять. Человек, еще не проснувшись, видел с улицы черное пятно, похожее на собаку. Многим было не по себе. Да Коста, помню, аж подпрыгнул от испуга. Смеялись все до колик. Эктор очень веселый парень (улыбается).

Алексей Ребко и Эктор Бракамонте (второй справа) были основными игроками «Москвы». Фото: «Советский спорт»

«С 2011 ГОДА КАЖДЫЙ СЕЗОН ДЕЛАЛ ОПЕРАЦИЮ»

– В прошлом году вы утверждали, что «Спартаку» будет сложно стать чемпионом с таким составом.

– После того интервью клуб обновился до неузнаваемости. Считаю, Сергей Родионов (генеральный директор «Спартака». – Прим. ред.) внес огромный вклад в победу красно-белых. С его приходом практически со всеми трансферами попадали в десятку – Самедов, Джикия, Ещенко, Зобнин… До них в команду влились Промес и Зе Луиш. Но главное приобретение – бесспорно, Фернандо. Каррера поднял команду на новый уровень, но даже его я бы поставил на второе место по значимости после Фернандо. Не будем также забывать, что ЦСКА после ухода Мусы и Еременко оказался обескровлен. А «Зенит» потерял топовых футболистов. Все просели, а «Спартак» поднялся. Та команда, о которой говорил я, и нынешняя – разные и по менталитету, и по физике, и по тактике. Раньше ругали оборону. Но у защитников даже не было подстраховки! В итоге их просто рвали на части. Никто назад не отрабатывал. А сейчас даже звезда Промес отбирает мяч.

– Вы признавались, что покинули «Спартак», не выдержав конкуренции с Титовым. Фернандо не хуже Егора Ильича?

– Это совершено разные игроки. Но, повторюсь, Фернандо – алмаз красно-белых. Человек, на котором все завязано. Бразилец делает коллектив стройным. В его руках вся игра. Он кукловод на поле. Титов же – маэстро. Другого полета футболист. Тогда Егор был художником, а все остальные его подмастерьями.

– Согласны, что после «Динамо» ваша карьера пошла на спад?

– Да. Причин много. Но главное, что с 2011 года я каждый сезон делал операцию на ахилле. Тело меня подвело, а может, я его.

– Как сейчас себя чувствуете?

– В прошлом сезоне отыграл 34 матча. Вроде все нормально. Сейчас со здоровьем полный порядок.

2006 год. Дмитрий Торбинский, Евгений Савин, Игорь Денисов и Алексей Ребко (слева направо) в матче за молодежную сборную России против португальцев (4:1). Фото: «Советский спорт»

– Ваша жена – профессиональная модель. После рождения двух детей хотели бы, чтобы она вернулась в бизнес?

– Точно не стану этому мешать. Не вижу ничего плохого, если жена будет красоваться на обложках журналов, как раньше. Сейчас она иногда снимается для друзей. Это, скорее, хобби, развлекуха. Растим двух великолепных девочек, для нас они являются приоритетом. Все остальное вторично.

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