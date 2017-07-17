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Борис Майоров: Мозякину и Зарипову будет тяжко друг без друга

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Мозякину и Зарипову будет тяжко друг без друга

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о том, насколько ослабла «Магнитка», разрушив свою ударную пятерку.

Нынешним летом, распалось ударная связка магнитогрского «Металлурга» Зарипов – Мозякин, которая на протяжении четырех последних лет терроризировала оборону клубов КХЛ. Данис вернулся в Казань, где трижды становился чемпионом России в составе «Ак Барса». Сергей остался на Урале…

- Видимо, у «Магнитки» были свои причины расстаться с Зариповым, - рассуждает Борис Майоров. – Подозреваю, что уральский клуб решил провести омоложение состава, вот и решился расстаться с одним из своих возрастных лидеров. Да и не только с ним!

Прицел, скорее всего, взят на более отдаленное будущее. Потому что сразу компенсировать потери, которые понес «Металлург» этим летом просто невозможно. Клуб не афиширует, почему расстался со своими ведущими игроками. Магнитогорск ведь покинули не только Зарипов, но и Виктор Антипин, Алексей Береглазов, Крис Ли, Александр Семин… Но я уже по опыту знаю, что «Магнитка» просто так ничего не делает. Это всегда была команда с четко продуманной стратегией. Уверен, что у них и сейчас есть план. Или, как минимум, идеи по выведению команды на звездный уровень.

- Наверняка игрокам в 36 лет особенно тяжело рвать наигранные связки и приспосабливаться к новым партнерам. Не получится так, что и Мозякин, и Зарипов по отдельности окажутся не так сильны, как были вместе?

- Вполне возможно, что так и случится. И дело даже не в том, что им обоим уже по 36. А в том, что они очень долго играли вместе. И привыкли к высокому качеству партнеров по звену. Сейчас и Мозякину придется привыкать к нападающему, закрывающему другой фланг. И Зарипову будет непросто адаптироваться в «Ак Барсе». И если у них обоих в новом сезоне с результативностью поначалу не заладится, я лично не удивлюсь. На это есть объективные причины.

P.S. Статистика Зарипова за последние четыре сезона в «Металлурге», включая плей-офф:

2013/14 – 90 (36+54) очков

2014/15 – 75 (29+46) очков

2015/16 – 69 (28+41) очков

2016/17 – 67 (31+36) очков

Статистика Мозякина за последние четыре сезона в «Металлурге», включая плей-офф:

2013/14 – 106 (47+59) очков

2014/15 – 67 (35+32) очка

2015/16 – 92 (43+49) очка

2016/17 – 109 (55+54) очков

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