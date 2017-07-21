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Трагический талант. Эдуарду Стрельцову сегодня исполнилось бы 80 лет

Валерий Бурт
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
50‑е годы. Расцвет карьеры Эдуарда Стрельцова, которая в одночасье прервалась на семь лет. Фото Анатолия Бочинина
50‑е годы. Расцвет карьеры Эдуарда Стрельцова, которая в одночасье прервалась на семь лет. Фото Анатолия Бочинина

Эдуард Стрельцов считался едва ли не самым ярким отечественным талантом. 21 июля прославленному форварду «Торпедо» и сборной СССР исполнилось бы 80 лет.

Эдуард СТРЕЛЬЦОВ

НАПАДАЮЩИЙ

РОДИЛСЯ: 21 июля 1937 года в городе Перово Московской области.

КАРЬЕРА: Воспитанник команды завода «Фрезер». Выступал за «Торпедо» (1954–1958, 1965–1970). В чемпионатах СССР провел 222 матча, забил 99 мячей.

ДОСТИЖЕНИЯ: олимпийский чемпион (1956), чемпион СССР (1965), обладатель Кубка СССР (1968), лучший бомбардир первенства СССР (1955), лучший футболист СССР (1967, 1968).

ЗА СБОРНУЮ СССР провел 38 матчей, забил 25 мячей.

ОТ СЛЕСАРЯ ДО ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА

Александр Нилин, друживший со Стрельцовым, написал о нападающем пронзительную книгу «Человек без локтей». Он вспоминал, что «Эдуард, стартовавший в без преувеличения высшем обществе выдающихся мастеров, смотрелся не явлением футбола, а волеизъявлением природы. Вроде ветра, ливня или метели. Мощь или, лучше будет сказать, передающееся всем – соперникам, партнерам и, конечно же, публике – ощущение мощи закрывало собой все прочие достоинства семнадцатилетнего игрока».

В 1954-м наставник «Торпедо» Виктор Маслов, вскользь поглядев на игру парнишки из Перова, сразу определил: даровит. Говорят, Эдуард, слесаривший на заводе «Фрезер», пришел к тренеру в нахлобученной на лоб кепке, в ватнике, с деревянным чемоданчиком в руке.

Вскоре о центрфорварде заговорили наперебой и болельщики, и знатоки. Известно, например, что Стрельцова отметил короткой похвалой знаменитый Григорий Федотов: «Я тоже играл. Но как ты, Эдик…»

Торпедовцем он стал в шестнадцать, футболистом национальной сборной – в восемнадцать, сделав хет-трик в дебютном матче со шведами. В девятнадцать Стрельцов должен был получить первую награду – золото Олимпиады в Мельбурне. Но на команду полагалось только одиннадцать комплектов медалей. Коллега Стрельцова, нападающий Никита Симонян предложил отдать свою – бери, заслужил. Однако Эдуард благородно отказался.

В 1957 году 20-летний Стрельцов номинировался на «Золотой мяч» – приз лучшему футболисту Европы, учрежденный журналом France Football. Торпедовец оказался седьмым в списке, но многие были уверены, что скоро он станет первым.

МСТИТЕЛЬНЫЙ ХРУЩЕВ

Очень хочется пофантазировать, точнее, представить. В двадцать лет Стрельцов мог сыграть на чемпионате мира-1958 в Швеции, спустя четыре года – на первенстве планеты в Чили. На следующий турнир в Англии он приехал бы в двадцать восемь. И, вероятно, дотянул бы до Мексики-1970...

Мне не довелось посмотреть на Стрельцова молодого, шустрого, с модным коком на голове. Увидел его уже изрядно потяжелевшим и сильно полысевшим. Однажды, кажется, летом 64-го, меня занесло на какой-то невзрачный московский стадиончик, где проходила встреча первенства города. Мужики из «Торпедо» и их соперники – кто, уже не помню – бегали во весь дух, вздымая облака пыли и безудержно матерясь. Народ у кромки поля покуривал, балагурил, за игрой наблюдал равнодушно, вполглаза. Однако никто не уходил, все чего-то ждали.

Наконец, дождались. Со скамейки запасных поднялся Стрельцов.

Зрители замерли, ожидая мгновенного чуда. Они помнили, как изумительно Стрелец играл и какие надежды подавал. Но мостик в грядущее счастье обрушила злосчастная гульба в мае 58-го, закончившаяся скорым судом и оглушительным приговором.

Известно было, что форвард почти пять лет отсидел, досрочно освободился, работает на ЗИЛе. Гоняет мяч за цеховую команду автозавода и за первую мужскую «Торпедо», в футболке которой я его увидел. За мастеров Стрельцову играть не позволяли, хотя за время вынужденного простоя его яркий талант ничуть не поблек.

Былые грехи в ту пору забывались нескоро. И продолжал властвовать в стране мстительный Хрущев, с чьей подачи Стрельцова и упрятали за решетку.

Про грехи ваш покорный слуга молвил и осекся. А были ли они? Ведь никто так и не узнал правды о том, что случилось той ночью в поселке Правда.

По воспоминаниям Нилина, Эдуард Анатольевич, уже неизлечимо больной, «барахтался в полудреме, полубреду, из которых вдруг вынырнул, спросив безотносительно к предыдущему бормотанию: «Одного не пойму… за что меня посадили?»

В 1965 году 28-летний Стрельцов (слева) вернулся в родное «Торпедо»
В 1965 году 28-летний Стрельцов (слева) вернулся в родное «Торпедо»Фото: ТАСС

БЛАГОСКЛОННЫЙ БРЕЖНЕВ

Вернусь к тому, впервые увиденному мной Стрельцову. С чудом он не спешил. На поле все делал буднично: не спеша передвигался, коротко пасовал, один раз даже ударил, но – несильно, и вратарь спокойно взял мяч.

Самые нетерпеливые уже стали посвистывать, бросать упреки в спину нападающему. Тот поначалу не обращал внимания на дерзости, но какие-то слова его задели. Он резко обернулся: глаза сверкнули обидой.

Не помню уже, что делал потом Стрельцов. Но, судя по тому, что все вокруг кричали, смеялись и неистово били в ладоши, он творил что-то невообразимое.

Осенью 64-го секретарь парткома ЗИЛа Аркадий Вольский пришел на прием к Брежневу, только что вставшему у руля страны. Рассказывая о делах на автозаводе, Вольский изящно, как его протеже, «прокинул» фразу об опальном форварде. Мол, нельзя ли разрешить Стрельцову вернуться в «Торпедо».

Леонид Ильич был любителем футбола и почитателем таланта торпедовца. И потому сочувствующе вскинул мохнатые брови: «Если слесарь отбыл срок, так ему что, нельзя работать слесарем? Можно!»

«А футболисту?» Вольский молчал, но Брежнев прочитал этот вопрос в его напряженном взгляде. И благосклонно кивнул.

ГРУСТЬ В ГЛАЗАХ

Так Стрельцов снова, после семилетнего перерыва надел форму «Торпедо». Только за границу его поначалу не выпускали.

Пожалуй, он даже прибавил. Раньше норовил все сделать сам – пройти, обвести, забить. Теперь же, не утратив искусства дриблера и мощи забивалы, он стал более изящно расцвечивать геометрию атак, вдохновляя партнеров на голевые подвиги. Чего стоит только его пас пяткой! Тот прием был не излишеством, а самым верным и, если хотите, мудрым решением игровой головоломки.

Конечно, он не всегда выходил победителем из футбольных схваток. Случалось, Стрельцова брали в тиски, рвали на нем экипировку, нещадно лупили по ногам. Иногда он, словно потеряв вкус к игре, отрешенно вставал в центре поля, уперев руки в бока.

Стрельцов мог так «отдыхать» чуть ли не весь матч. Но чтобы решить исход поединка, ему было достаточно пару-тройку раз удачно развернуться, оглядеться и одарить партнера хитроумным пасом. Или самому ударить – несильно, щечкой, но – точно.

После второго пришествия в футбол Эдуард Анатольевич вроде всего добился – стал в составе «Торпедо» чемпионом страны, вернулся в сборную. Однако на чемпионатах мира и Европы сыграть так и не удалось.

Форварда щедро награждали комплиментами. Однажды о его игре, сходной с лицедейством, написал журнал «Театр».

Но в глазах Стрельцова все чаще застывала грусть: каждое движение – пусть и под аплодисменты – приближало расставание с футболом. Возможно, все сильнее терзала обида на судьбу, которая поначалу была благосклонной, но вдруг прогневалась. Потом одумалась, стала возвращать долги, но было уже поздно.

Это был воистину трагический талант.

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