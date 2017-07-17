Программа реновации. Какие рекорды РФПЛ будут биты в этом сезоне

"Зенит" и ЦСКА - в числе основных претендентов на золото Фото: «Советский спорт»

В 26-м чемпионате России ожидается обновление целого ряда рекордов. «ССФ» представляет десятку самых любопытных из них.

1. «Элитных» участников теперь 46

Уже во второй день чемпионата, 16 июля, общее количество команд, которые провели хотя бы один матч в высшем российском дивизионе, составило 46. Новичков в этом сезоне два – «Тосно» и «СКА-Хабаровск». Кстати, в предыдущий раз столько дебютантов было три года назад: чемпионат-2014/15 оказался первым в элите для «Уфы» и «Арсенала».

«СКА-Хабаровск» станет третьим в «вышке» представителем Дальнего Востока: четыре сезона провел «Луч-Энергия» из Владивостока, два – «Океан» из Находки. Клубов, которые отыграли в сильнейшей российской лиге только один чемпионат, было лишь два – «Сибирь» (2010) и «Оренбург» (2016/17).

2. Ждем 1500 очков «Спартака» и 200-ю ничью «Зенита»

В 27-м туре сразу три столичных клуба – «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА – проведут в рамках чемпионатов свои 800-е матчи (пока у каждого их по 773). Чуть раньше состоится 700-я игра «Зенита» (на данный момент – 682). Правда, по данному показателю питерцы по-прежнему будут занимать только седьмое место. Впереди еще «Крылья Советов» (746), «Динамо» (742) и «Ростов» (712).

«Спартак» может одержать 450-ю победу. Но для этого красно-белым нужно повторить свой прошлогодний результат, когда они выиграли 22 раза. А ведь это, между прочим, рекорд РФПЛ (если не считать 44-матчевый сезон 2011/12). Куда более вероятно, что в 350-й раз победит «Зенит» (пока 334 выигрыша). А ЦСКА постарается сократить отставание от спартаковцев (406 против 428).

Наконец, «Спартак» первым наберет 1500 очков. Сейчас их у него 1469. Правда, все-таки «виртуальных» – с условием, что все чемпионаты России проводились бы по трехочковой системе. Но в трех первых сезонах за выигрыш давали по два очка. Вот и выходит, что на деле красно-белым придется подождать еще минимум год. Реальных очков у них пока 1409.

3. «Ростов» станет лидером

Главный теренер «Ростова» Леонид Кучук Фото: Gettyimages.ru

Будут в предстоящем сезоне и юбилеи со знаком «минус». По крайней мере один: следующее поражение «Ростова» станет для него 300-м в элите. Более того, велика вероятность, что он окажется по этому показателю и абсолютным лидером, опередив отправившиеся в ФНЛ «Крылья Советов» (306).

А вот другое «первое место» ростовчан сомнению не подвергается – по пропущенным мячам они самарцев точно обойдут. И даже могут стать первым клубом, который пропустит в высшем российском дивизионе 1000 голов. Пока же соперники поражали его ворота 959 раз («Крыльев» – 972).

4. Кто выиграет на Дону?

Вообще нынешний «Ростов» – уникальное явление для нашего футбола. В прошлом сезоне он установил абсолютный рекорд чемпионатов России, не пропустив ни одного гола в десяти матчах подряд (девять было у «Локомотива» в сезонах 1999 и 2000). А еще донской клуб не проигрывает на своем поле уже 26 месяцев! Кому удавалось обойтись без домашних поражений в двух чемпионатах кряду? За 25 минувших сезонов такой клуб был лишь один – «Спартак».

Красно-белые никому не проигрывали дома в трех первых российских чемпионатах. Их серия насчитывает 47 встреч и останется рекордной, даже если «Ростов» проведет без домашних поражений весь сезон 2017/18 (правда, вероятность этого крайне мала). Так или иначе, на данный момент серия дончан составляет 31 матч (22 победы и 9 ничьих). В последний раз они уступили на своем поле в РФПЛ 2 мая 2015 года – «Тереку» со счетом 0:1.

5. Команда Карреры в шести шагах от рекорда

Уникален был в прошлом сезоне и «Спартак». Не было в российской истории команды, которая за целый чемпионат не выиграла бы лишь один матч на своем поле! Красно-белые в 15 встречах допустили одну осечку – уступили «Уфе» (0:1). А их домашняя победная серия насчитывает уже 10 игр.

Между прочим, это более чем солидный результат. Высшее российское достижение принадлежит тем же спартаковцам, которые в чемпионатах-1995 и 1996 выиграли в родных стенах 15 раз подряд. Чтобы его повторить, команде Массимо Карреры (на фото сверху) необходимо победить дома «Краснодар», «Арсенал», «Локомотив», «Рубин» и «Анжи». А новый рекорд может состояться в 12-м туре – если после этих пяти соперников будет повержен и «Урал».

6. «Сладкая парочка» «Зенит» – ЦСКА

Такого доминирования сразу двух клубов российский футбол еще не знал. ЦСКА с «Зенитом» попадают в призеры уже 7 сезонов подряд. Каждый завоевал за это время по три чемпионских титула, армейцы чаще были вторыми (3 раза против 2), питерцы третьими (2 против 1). В минувшем чемпионате упомянутый дуэт превзошел рекорд чемпионатов СССР: московские «Динамо» и ЦДКА шесть лет кряду (1945 – 1950) разыгрывали между собой первое и второе места. Вполне вероятно, что красно-синие и сине-бело-голубые на этом не остановятся.

7. Состоится ли армейский рекорд РФПЛ?

У ЦСКА, к слову, есть другой стимул – стать абсолютным рекордсменом премьер-лиги. Армейцы 5 последних чемпионатов занимали одно из двух первых мест. Такой стабильностью может похвастать лишь «Зенит», который брал золото или серебро начиная с сезона 2010 и заканчивая 2014/15. Заодно это шанс для ЦСКА повторить высшее российское достижение. Правда, «Спартак» шесть лет подряд (1996 – 2001) становился исключительно чемпионом.

8. Способен ли Смолов на «хет-трик»?

В двух последних чемпионатах России лучшим бомбардиром был форвард «Краснодара» Федор Смолов (на фото сверху). Подобные дубли удавались еще трем игрокам – Олегу Веретенникову («Ротор»-1997, 1998), Роману Павлюченко («Спартак»-2006, 2007) и Веллитону («Спартак»-2009, 2010). Веретенников опережал всех еще и в 1995 году. А вот выигрывать бомбардирскую гонку в 3 чемпионатах России подряд не удавалось никому. Зато в советские времена киевлянин Олег Блохин становился первым четыре сезона кряду (1972 – 1975).

9. Оформит ли Дзюба сотню?

Правда, по суммарному количеству голов в чемпионатах России Смолов далек от лидеров: их у него пока лишь 51, и форвард делит лишь 39-е место со Спартаком Гогниевым. А вот среди игроков, которые будут выступать в РФПЛ в сезоне 2017/18, лучший на данный момент Артем Дзюба: в его активе 86 мячей (11-я строчка). Зенитовец имеет шанс стать седьмым игроком, кто отличится в высшем дивизионе как минимум 100 раз. Пока в этом списке Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (129), Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (104) и Сергей Семак (102). Дзюбе, чтобы присоединиться к этой шестерке, нужно нанести 14 точных ударов. За 11 предыдущих сезонов в РФПЛ ему это удалось лишь дважды – в «Ростове»-2013/14 (17 мячей) и «Зените»-2015/16 (15). В прошлом чемпионате не хватило чуть-чуть (13).

10. Березуцкий в погоне за Игнашевичем





Сергей Игнашевич в прошлом сезоне стал рекордсменом чемпионатов России по количеству матчей (464), опередив Сергея Семака (456). Недавно ветеран, которому 14 июля стукнуло 38, продлил контракт с ЦСКА еще на год. Нет сомнений в том, что свой результат в чемпионате-2017/18 он заметно улучшит.

Его партнеру по армейскому клубу Василию Березуцкому (на фото слева) пока «лишь» 35. И в этом сезоне он должен стать пятым игроком, который проведет 400 встреч (пока 377). Пока в их число также входят Дмитрий Лоськов (453) и Игорь Семшов (433).



При этом не исключено, что через несколько лет Березуцкий попытается догнать не только их, но и Игнашевича.