Рыночные отношения. Как европейские гранды подготовились к сезону

Давние друзья Поль Погба (слева) и Ромелу Лукаку теперь будут играть бок о бок в «Манчестер Юнайтед». Фото: Gettyimages.ru

«ССФ» исследует, как работают на трансферном рынке ведущие клубы европейских топ-чемпионатов, и оценивает их перспективы в новом сезоне.

АНГЛИЯ: ТОЛПА ПОКУПАТЕЛЕЙ

Даже если не предполагать еще одну сказку «Лестера», претендентов на то, чтобы потеснить «Челси» с трона, в чемпионате Англии предостаточно. Клуб Романа Абрамовича начал освоение летнего рынка с траты 35 миллионов евро на Антонио Рюдигера. Общественностью эта покупка была воспринята неоднозначно. Одна часть болельщиков и экспертов радушно приветствовала немца, другая выражала скептицизм: уровень защитника, дескать, не тот.

Но эта шумиха скоро отойдет на второй план, поскольку «Челси» активно ищет игрока атаки. В первом сражении сезона «МЮ» победил лондонцев: Ромелу Лукаку, которого Конте якобы хотел видеть в своей команде любой ценой, в итоге отправился в клуб Моуриньо. Сейчас «Челси» предпринимает попытки заполучить Морату, Обамеянга или Левандовски.

Вокруг обоих манчестерских грандов роится много слухов. «Красные дьяволы» четыре года подряд не попадают даже в тройку призеров, поэтому предположения о переходе Фабиньо, Наингголана, Дайера, Перишича и других сильных игроков не удивляют. Добавьте к этому то, что «МЮ» как победитель Лиги Европы получил путевку в Лигу чемпионов, а значит, укрепление состава неизбежно. Покупка Лукаку и Линделефа (120 миллионов за двоих) – лишь первые шаги. Не отстает и «Сити»: у «Монако» куплен Бернарду Силва за 50 миллионов, у «Тоттенхэма» – Кайл Уокер за те же деньги. Как и в случае с Рюдигером, не все в Англии оценили такие траты на Уокера, но чужие деньги легко считать.

«Арсенал» свою главную сделку уже совершил – руководство решило сохранить тренера, невзирая на флешмоб «Венгер, уходи!», докатившийся аж до США. Выразив доверие французу вопреки мнению болельщиков, клуб не оставил себе иного выбора, кроме как усиливаться с прицелом на большие задачи. Ляказетт и Колашинац, как и в случае с «МЮ», только первые ласточки. Серьезные приобретения еще наверняка будут. Другой лондонский клуб, «Тоттенхэм», на рынке пока пассивен, а вот «Ливерпуль» Юргена Клоппа уже оформил удачную сделку, купив за 42 млн евро быстроногого хавбека Мохаммеда Салаха.

ГЕРМАНИЯ: БЕЗ ВАРИАНТОВ

Главный трансфер «Баварии» – аренда у «Реала» полузащитника Хамеса Родригеса Фото: Gettyimages.ru

«Боруссия» из Дортмунда, привычный преследователь «Баварии», рассталась с главным тренером Томасом Тухелем. Причины отставки кроются не только в том, что команда не завоевала чемпионство. Отношения с руководством у молодого специалиста были не безоблачные. Последней каплей стало возмущение тренера тем, что с ним не советовались при согласовании новой даты матча с «Монако» после взрыва на пути клубного автобуса. Тухель завоевал первый за пять лет трофей «Боруссии» (Кубок Германии), но это не спасло его от отставки.

На тренерский пост клуб пригласил Петера Боса из «Аякса». Если вспомнить тот футбол, с которым амстердамцы дошли до финала Лиги Европы – не слишком прагматичный, но очень задорный – становится понятно: голландец не тот тренер, который станет выкручивать руки менеджерам, требуя купить мировых звезд. Он будет работать с теми, кто есть. Косвенным подтверждением тому служит скромная активность дортмундцев на рынке. В грядущем сезоне мы, вероятно, увидим ту же «Боруссию», но с еще более веселым футболом – Бос об этом позаботится.

«Лейпциг» уже заявил, что для него летняя кампания закончена. Команда усилилась Огюстеном из «ПСЖ» и Брума из «Галатасарая». Этого, возможно, хватит для более уверенного участия в чемпионате, но бесконечно мало для того, чтобы серьезно противостоять «Баварии». «Быки», два года подряд мощно продвигавшиеся по полям второй и первой бундеслиг, похоже, своего предела достигли.

Маловероятно и то, что мощной «Баварии», усилившейся Толиссо и Чичарито, на длинной дистанции дадут бой менхенгладбахцы, «Шальке» или «Байер». Друг другу или «Боруссии» – да, но не команде Анчелотти. Надеждой на то, что лидер начнет спотыкаться, его соперники живут последние пять лет, но даже расставание мюнхенцев с Ламом и Хаби Алонсо серьезными проблемами назвать нельзя. По оценкам букмекеров, чьи-либо шансы обойти «Баварию» в новом чемпионате ничтожны.

ИСПАНИЯ: МЕССИ УДЕРЖАЛИ. А РОНАЛДУ?

Новый испанский сезон, скорее всего, сохранит дуэль лучших футболистов современности Криштиану Роналду (слева) и Лионеля Месси Фото: Gettyimages.ru

На Пиренеях после одной несостоявшейся трансферной истории с участием вратаря Доннаруммы и «Реала» случились две со счастливым концом. «Барселона» сделала логичный выбор между гигантской суммой, которую она могла получить за Месси (250 миллионов евро) и пользой, которую Лионель, безусловно, принесет клубу. Миллионы каталонцы вполне способны заработать, а вот найти второго Месси невозможно.

«Атлетико» переживает непростые времена. ФИФА запрещает «матрасникам» заявлять новичков, и в таких условиях соперничать с «Барселоной» и «Реалом» невероятно трудно. Если что-то и может придать оптимизма, то только выражение уверенности в завтрашнем дне, которое исходит от игроков. Таким посылом стало продление контракта с Саулем. Срок действия соглашения с отступными в 150 миллионов евро рассчитан аж до 2026 года!

Если Симеоне действительно проведет в «Атлетико» последний сезон, то и уйти наверняка захочет с поднятой головой, поэтому «Барсе» и «Реалу» придется нелегко. Сколь бы ни был сильным состав «королевского клуба», он все равно нуждается в обновлении, иначе утраты лидерства не избежать. Пока мадридцы лишь подчистили ряды – команду покинули Пепе, Коэнтрау и Чичарито. Серьезных приобретений нет (состоялся только переход Тео Эрнандеса), и это, пожалуй, главная мина замедленного действия на рынке. «Реал» может купить кого угодно, если, конечно, поторопится. Но самая большая интрига мадридского лета – сможет ли чемпион Испании не купить, а удержать, и не кого-то, а самого Роналду.

Вероятно, Криштиану, который пенял клубу на недостаточную помощь в деле о неуплате португальцем налогов, все же продолжит выступления за «Реал». Но форвард заявлений пока не делал. Стоимость звезды высока, хотя пресса без труда подыскала покупателей – «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

ИТАЛИЯ: «МИЛАН» С ОБНОВКАМИ

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма был в шаге от перехода в «Реал», но в итоге продлил контракт с «Миланом». Фото: Gettyimages.ru

«Ювентус» продолжает доверять Массимилиано Аллегри и ведет разумную трансферную кампанию. «Старая синьора» не стала продлевать соглашение с Дани Алвесом, зато купила полузащитника «Баварии» Дугласа Косту и перспективного форварда Патрика Шика из «Сампдории». Ценным приобретением стал и Войцех Щесны: ветеран Буффон может завершить карьеру через год, и классный голкипер туринцам необходим уже сейчас. Останавливаться в тратах «Юве» не намерен – идут переговоры с Дармианом, Бернардески, Данилу. Наверняка появятся в черно-белом прицеле и другие серьезные имена.

В «Наполи» без перемен, и больших покупок ожидать, видимо, не стоит. Состав довольно крепкий, и слухи вокруг южан не содержат каких-либо значимых фамилий. «Рома», продав Марио Руя и Рюдигера, нашла им хорошую замену в лице Карсдорпа и Эктора Морено, а центр поля после ухода Паредеса в «Зенит» закрыла Гоналоном. Немало игроков вернулись из аренд, и у нового тренера римлян Ди Франческо есть возможность спокойно разобраться, а у спортивного директора Мончи – выполнить пожелания наставника.

В столице моды ажиотаж: китайские владельцы «Милана» наконец-то пошли по магазинам. И вроде бы поначалу обновки были не от топ-кутюрье. Но вот богачи зашли в лучший итальянский бутик, «Ювентус», и увидели на витрине Бонуччи. Почему туринцы продали его прямым конкурентам, а не «Челси», который охотился за Лео с прошлого года – загадка. Почти подписан Лукас Билья, не закончена борьба за Обамеянга и одержана победа над агентом Мино Райолой – его клиент Доннарумма продлил с «россонери» контракт.

«Интер» всеми силами пытается сохранить лидеров. Лучано Спаллетти рассчитывает на то, что клуб не расстанется с футболистами, составляющими костяк команды. Перишич, Медель и Икарди, например, пользуются спросом. Кроме того, черно-синие уже пополнились Борхой Валеро и обсуждают возможность перехода Калинича. Оставшись без еврокубков, клуб сосредотачивается на чемпионате.

ФРАНЦИЯ: ПАРИЖ ПРОТИВ КНЯЖЕСТВА

Лидеры «ПСЖ» Анхель Ди Мария, Эдинсон Кавани и Марко Верратти (слева направо) остались в команде. Фото: Gettyimages.ru

Реальный конкурент «Монако» – низложенный в прошлом сезоне, но сохранивший игроков «Пари Сен-Жермен». Остался Верратти, которого агент едва не отправил в «Барселону». Трудятся на тренировках Кавани, Матюиди, Пасторе, Ди Мария. Прибыл Дани Алвес: пригород Парижа оказался бразильцу милее Манчестера с его «горожанами». «ПСЖ», очевидно, надеется на опыт бразильца в Лиге чемпионов, шок от выступления в которой у Эмери и компании понемногу проходит. Но и в чемпионате такой игрок, конечно, будет не лишним.

Симпатичный «Лион» в межсезонье увял. Ляказетт, Толиссо, Гоналон и Вальбуэна, в свои 32 года все такой же скоростной и неуступчивый – это очень серьезные потери. Лионцы отчасти восполнили их экс-хавбеком «Аякса» Бертраном Траоре и нападающим Мариано Диасом из «Реала», который по понятным причинам провел почти весь сезон на скамейке. Но это все, и вряд ли таких покупок хватит, чтобы идти с лидерами на равных.

В «Ницце» наконец-то повзрослел Балотелли. Клуб продлил контракт с нападающим еще на год, но остальные новости неутешительны. Вполне может распрощаться с Лазурным берегом защитник Дальберт. Самая крупная пока сделка команды – полузащитник Пьер Лис Мелу из «Дижона» за пять миллионов евро. Одними лишь Данте и Балотелли конкурировать в чемпионате бессмысленно, учитывая, что в княжеском клубе не собираются отступать от своей стратегии: главное – первенство страны, а остальное – по мере возможности. Впрочем, в «Ницце» вряд ли кто-то ставит целью чемпионство.

Французское первенство не входит в четверку сильнейших лиг Европы, а значит, не получит четыре гарантированных места на групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19. Оттого борьба в верхней части таблицы предстоит очень жесткая. Если парижане не хотят проводить стыковые матчи, должны с первых туров брать лидерство и избегать поражений, похожих на те, которые они в прошлом сезоне терпели от клубов уровня «Генгама» и «Тулузы».





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