Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо (мол)5 : 2Спартак (мол)
Футбол  Германия- : -Швеция
Футбол  Италия0 : 2Россия
Водное поло  Япония- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартаку» «Динамо» не соперник. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартаку» «Динамо» не соперник. Колонка Сергея Микулика
Фото: ФК «Динамо» (Москва)

Обозреватель «Советского спорта» – о центральном матче первого тура РФПЛ. 

Если с утра понедельника по-трезвому оценивать шансы сторон во вторничном противостоянии «Спартака» и «Динамо», то они покажутся аналогичными тем, что стояли на кону во вчерашнем мачте в Хабаровске. И там, и там команда, ставящая сезонной задачей исключительно чемпионство, встречается с выходцами из ФНЛ, чьи мечты не простираются дальше сохранения прописки в элите. Только если в Хабаровске об этом заявляют прямо и честно, то в Химках - несколько завуалировано: займем места с восьмого по десятое - знать, не зря возвращались!

При таком раскладе проигрыш чемпиону в два мяча можно смело приравнивать к ничьей, а если в один - то почти к победе.

Нет, бесспорно, тренером на предматчевой установке будут произнесены совсем другие, правильные слова, но это раньше тренер в клубе был царь и бог, теперь-то игроки куда внимательней прислушиваются к речам тех, кто им платит. Спросите у главного на сегодня динамовского ветерана, Антона Шунина, скольких тренеров в своей бело-голубой карьере он уже пережил - приходили все бодрые, с планами дерзкими, а заканчивали тем, что высиживали неустойки в начальственных приемных.

Голосование: Как завершится матч «Динамо» и «Спартак»?


А на равных со «Спартаком» «Динамо» уже играло - только не с первым, и в прошлом сезоне. При этом пыталось действовать с позиции силы - когда вы сами себя назначаете фаворитом, это всегда повышает самооценку. А вот если готовы закатить банкет по случаю восьмого места - то смотреть вам на чемпиона снизу вверх через семь, в лучшем случае, ступенек. Оттуда победа ну никак не просматривается.

«Спартак» же пока даже в души самых преданных поклонников вселяет сдержанный оптимизм - все почему-то с опаской ждут Лиги чемпионов, под которую, получается, никем не укрепились, потеряв по дороге еще и Зобнина. Но, позвольте, до старта в Европе - еще добрых два месяца, а за это время не только прикупить кого на усиление можно, но и в состав его  успеть вписать, тем паче, что Леонид Федун заявил, что деньги на приобретения джокеров он Родионову с Каррерой уже выделил - они же не между собой их поделили, верно?

И потом - если команда количеством пока не приросла, то штаб тренерский укрепился очень основательно. Вот тут, чувствуется, у Карреры был полный карт-бланш и бюджет, помахивая которым он легко сорвал с мест итальянских своих помощников. Когда департамент судейства РФС возглавлял Роберто Розетти,  его сотрудники рассказывали мне, как щеф просто физически порой страдал от невозможности поговорить с кем-нибудь на работе на родном языке. И тоже, между прочим, просил выписать себе зама с родины, но нарвался на чиновничью стену непонимания. А пробил бы ее - глядишь, и не один лишь Сергей Карасев у нас бы в топ-арбитры прорвался.

По мне - так Каррера  исключительно грамотно выстраивает свою вертикаль управления командой. Вы мне Селихова зимой без острой необходимости купили - будь любезны летом продлить контракт с Ребровым. На место Зобнина человек срочно нужен? Погодите, я успеется - я пока с внутренним резервом окончательно разберусь. Вы Мельгарехо форвардом брали, а у меня он, может, как распасовщик оживет.

И вообще, если победители, как известно, состава не меняют, то чемпионы-то с какой стати должны свой перетряхивать?!

Матч

Динамо - Спартак

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛРыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Самедов: В матче с «Динамо» меня на поле не будетПолузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем нынешнем состоянии.Николай Писарев: Самое большое зло российского футбола - госфинансированиеГлавный тренер «Олимпийца» и спортивный директор РФС Николай Писарев поделился своим видением главных проблем российского футбола.Евгений Ловчев: «Спартак» в Суперкубке выплеснул эмоцииЭксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о дерби «Динамо» - «Спартак».Дмитрий Хохлов: Обилие пенальти в первом тайме – следствие повышенных эмоцийГлавный тренер молодежной команды «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2).Бывший защитник «Зенита» Йованович подписал контракт с «Бордо» до 2021 года21-летний сербский защитник Вукашин Йованович продолжит карьеру в «Бордо».Почему из Бурлака не вышло второго Наваса?Почему из Бурлака не вышло второго Наваса?Автор «Советского Спорта» на примере матча «Рубин» - «Краснодар» рассуждает о кадровых проблемах в обороне казанской команды«Спартак» – идеальная мишень. Колонка Алексея Андронова«Спартак» – идеальная мишень. Колонка Алексея АндроноваСвой первый матч после возвращения (и подразумевающегося как результат – очищения) московское «Динамо» сыграет с «Спартаком».РФС снял с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроковПалата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с махачкалинского «Анжи» запрет на регистрацию новых футболистов.Василий Березуцкий: Счастлив, что провел 15 лет в ЦСКАЗащитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал об изменениях в клубе за последние годы.Нападающий сборной Румынии перейдет в «Краснодар»«Университатя» из Крайова и «Краснодар» достигли договоренности о переходе нападающего сборной Румынии Андрея Ивана. Об этом информирует официальный сайт российского клуба.Матч ЦСКА – «Локомотив» перенесен с 22 на 21 июляМатч второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» будет перенесен с 22 на 21 июля. Об этом информирует «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.«Динамо» разгромило «Спартак» в первенстве молодежных командФутболисты «Динамо» на своем поле переиграли футболистов «Спартака» в матче первого тура первенства молодежных команд со счетом 5:2.Сергей Силкин: «Спартаку» хватит трех дней, чтобы восстановиться к игре с «Динамо»Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от встречи бело-голубых со «Спартаком» в первом туре чемпионата России.Александр Егоров: Промес сказал мне «Не может быть, что ты закончил судить»Александр Егоров: Промес сказал мне «Не может быть, что ты закончил судить»Один из лучших российских арбитров рассказывает, почему решил закончить карьеру раньше ожидаемого.Геннадий Орлов стал генеральным продюсером «Радио Зенит»Известный телекомментатор Геннадий Орлов занял должность генерального продюсера «Радио Зенит».Владислав Батурин: Карасев будет на чемпионате мира, Николаев прав, что вернулсяВладислав Батурин: Карасев будет на чемпионате мира, Николаев прав, что вернулсяВедущий программы «Свисток» на канале «Наш Футбол» делится своими ожиданиями от судейства в предстоящем сезонеГлавные герои со свистком. Рейтинг судей РФПЛ, версия АндроноваГлавные герои со свистком. Рейтинг судей РФПЛ, версия АндроноваОбозреватель «Советского спорта» представляет свой топ-лист лучших футбольных арбитров страныю«Бетис» хочет купить Хави ГарсиюПолузащитник «Зенита» Хави Гарсия может перейти в «Бетис», сообщает Football-Espana.net.Фарфан спасет Перу. Как «Локомотив» вернул нападающего в сборнуюФарфан спасет Перу. Как «Локомотив» вернул нападающего в сборнуюВ Перу уверены: Джефферсон Фарфан станет заменой самому звездному форварду сборной Паоло Герреро.
Футбол
Матч ЦСКА – «Локомотив» перенесен с 22 на 21 июля
Хоккей
Нолан Патрик подписал контракт новичка с «Филадельфией»
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в первенстве молодежных команд
Бокс
Андрей Рябинский: Кличко и Джошуа договорились о реванше
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости