«Спартаку» «Динамо» не соперник. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» – о центральном матче первого тура РФПЛ.

Если с утра понедельника по-трезвому оценивать шансы сторон во вторничном противостоянии «Спартака» и «Динамо», то они покажутся аналогичными тем, что стояли на кону во вчерашнем мачте в Хабаровске. И там, и там команда, ставящая сезонной задачей исключительно чемпионство, встречается с выходцами из ФНЛ, чьи мечты не простираются дальше сохранения прописки в элите. Только если в Хабаровске об этом заявляют прямо и честно, то в Химках - несколько завуалировано: займем места с восьмого по десятое - знать, не зря возвращались!



При таком раскладе проигрыш чемпиону в два мяча можно смело приравнивать к ничьей, а если в один - то почти к победе.



Нет, бесспорно, тренером на предматчевой установке будут произнесены совсем другие, правильные слова, но это раньше тренер в клубе был царь и бог, теперь-то игроки куда внимательней прислушиваются к речам тех, кто им платит. Спросите у главного на сегодня динамовского ветерана, Антона Шунина, скольких тренеров в своей бело-голубой карьере он уже пережил - приходили все бодрые, с планами дерзкими, а заканчивали тем, что высиживали неустойки в начальственных приемных.

А на равных со «Спартаком» «Динамо» уже играло - только не с первым, и в прошлом сезоне. При этом пыталось действовать с позиции силы - когда вы сами себя назначаете фаворитом, это всегда повышает самооценку. А вот если готовы закатить банкет по случаю восьмого места - то смотреть вам на чемпиона снизу вверх через семь, в лучшем случае, ступенек. Оттуда победа ну никак не просматривается.«Спартак» же пока даже в души самых преданных поклонников вселяет сдержанный оптимизм - все почему-то с опаской ждут Лиги чемпионов, под которую, получается, никем не укрепились, потеряв по дороге еще и Зобнина. Но, позвольте, до старта в Европе - еще добрых два месяца, а за это время не только прикупить кого на усиление можно, но и в состав его успеть вписать, тем паче, что Леонид Федун заявил, что деньги на приобретения джокеров он Родионову с Каррерой уже выделил - они же не между собой их поделили, верно?И потом - если команда количеством пока не приросла, то штаб тренерский укрепился очень основательно. Вот тут, чувствуется, у Карреры был полный карт-бланш и бюджет, помахивая которым он легко сорвал с мест итальянских своих помощников. Когда департамент судейства РФС возглавлял Роберто Розетти, его сотрудники рассказывали мне, как щеф просто физически порой страдал от невозможности поговорить с кем-нибудь на работе на родном языке. И тоже, между прочим, просил выписать себе зама с родины, но нарвался на чиновничью стену непонимания. А пробил бы ее - глядишь, и не один лишь Сергей Карасев у нас бы в топ-арбитры прорвался.По мне - так Каррера исключительно грамотно выстраивает свою вертикаль управления командой. Вы мне Селихова зимой без острой необходимости купили - будь любезны летом продлить контракт с Ребровым. На место Зобнина человек срочно нужен? Погодите, я успеется - я пока с внутренним резервом окончательно разберусь. Вы Мельгарехо форвардом брали, а у меня он, может, как распасовщик оживет.И вообще, если победители, как известно, состава не меняют, то чемпионы-то с какой стати должны свой перетряхивать?!