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Биоимпедансометрия — из чего мы состоим?

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Биоимпедансометрия — из чего мы состоим?

Как начинаются истории похудения? Встаем на весы — видим цифры и понимаем, что надо что-то менять.

А если в руки попала сантиметровая лента, то разочарования и вовсе не избежать — до фитнес-стандартов еще далеко. Так, человек начинает переходить на правильное питание, усиленно тренироваться, пить пресловутые 2 литра воды, но цифры не меняются. На этом похудение заканчивается, весы — под кровать до следующего судьбоносного взвешивания.

Но все не так просто. Увеличение мышечной массы и сжигание жира изменяет тот состав тела, который был дан нам природой. Отслеживать прогресс по напольным весам отчасти бесполезно. Тренировки стимулируют рост мышечной массы параллельно с жиросжиганием. Так, весы – ненадежный спутник вашего похудения. С ними мы видим поверхностную информацию, которую часто принимаем неверно. Также не всегда стоит доверять пристрастной оценке в зеркале. Для точной оценки состава тела существует уже не новый, но эффективный способ — биоимпедансометрия.

За сложным названием скрывается метод диагностики состава тела человека. Это неотъемлемая часть планирования системы похудения и тренировок. При диагностике происходит измерение посредством импеданса – электрического сопротивления участков тела в разных частях организма. С высокой точностью определяются следующие параметры и характеристики:

- Индивидуальное значение идеального веса.

- Количество жировой ткани в килограммах и в отношении к общему весу.

- Количество внеклеточной жидкости (кровь, лимфа).

- Количество жидкости, находящейся в организме в связанном состоянии (в отёках).

- Количество в килограммах и процентах активной клеточной массы (мышцы, органы, мозг и нервные клетки).

- Индекс массы тела (ИМТ).

- Основной обмен веществ (ккал) — обмен веществ за 24 часа в состоянии покоя.

- Отклонение измеренных величин от нормы.

Такое обследование рекомендуется регулярно проходить всем — и спортсменам, и любителям. Обязательно нужно делать биоимпедансометрию при резком изменении веса, постоянных физических нагрузках и желании изменить свою фигуру.

В Клинике Лужники биоимпеданосметрия проводится на новом аппарате SECA (таких в России только 2). Диагностику уже одобрили лучшие спортсмены: ФК «Арсенал», ФК «Спартак», Фируза Шарипова, российские гандболисты и многие другие. Чем аппарат SECA лучше традиционных? Он даёт подробное описание (на 4-х листах), в котором можно оценить состояние частей тела, грамотно рассчитать суточный каллораж и исключить патологии в организме.

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