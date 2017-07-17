Шарики и ролики. Как массажный ролик заставит забыть о травмах
Снизить боль после упражнений. Предотвратить травмы. Сохранить эластичность мышц и фасций - соединительной ткани, которая покрывает мышцы и сухожилия. Всего этого поможет достичь массажный ролик. На нем раскатывают мышцы бодибилдеры, кроссфитеры и тяжелоатлеты – теперь пришла и ваша очередь.
Как пользоваться массажным роликом правильно, чтобы тренироваться без травм и «побочек», разбирался «Советский спорт».
Массажный ролик. Что это такое
Массажный ролик или foam roller – цилиндр из пенистого материала, часто – с ребристой поверхностью, который спортсмены используют для самомассажа. Ролик используют для так называемой «раскатки мышц»: его кладут на землю или держат в руках и «катают» по поверхности тела.
This is just me, on Monday morning, rolling out a knot between warm up and spin class. . . . . . . #foamroller #soremuscles #workoutgear #justdoit #morningmotivation #morningworkout #gym #metime #noexcuses #gettingitdone #nevermissamonday #momfit #fitmom #active #activelife #inspiration #upnout #whstrong #lovemyshape #sweatyselfie #fitinspiration #makingtime
Ролик используют как для разминки перед тяжелыми базовыми упражнениями, так и для заминки – чтобы улучшить кровоснабжение в мышцах, которые подверглись нагрузке, и вывести из них продукты распада. Ролик возвращает эластичность фасциям – соединительной ткани, которая покрывает мышцы (поэтому массаж с помощью ролика еще называют еще миофасциальным).
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С помощью массажного ролик борются с целлюлитом и растяжками. Наконец, большинство фитнес-тренеров просто рекомендуют его для ежедневного использования тем, кто вообще не занимается спортом: 10-минутная «раскатка» в конце рабочего дня помогает избавиться от чувства усталости и онемения в мышцах, неприятных ощущений в пояснице, ногах, шее.
Как «раскатывать» мышцы правильно
Этот небольшой комплекс можно выполнять в любое время дня или перед (после) тренировки.
Раскатка верхнего отдела спины – ложитесь на ролик спиной примерно на уровне лопаток. Ноги согнуты в коленях, стоят на полу. Таз приподнят над полом. Начинайте небыстро раскатываться по ролику вверх и вниз, примерно от шеи до конца лопаток (но не ниже).
Раскатка шеи – осторожно покатайте ролик под шеей. Полежите шеей на ролике 10-20 секунд без движения.
Массаж поясницы – чаще рекомендуют разминать поясницу в статичном положении ролика (без раскатки, которая может привести к чрезмерному растяжению позвоночника). Положите ролик под среднюю часть спины: прогнитесь назад, разведя руки в стороны.Таз остается на полу. Задержитесь на 2-3 секунды в этом положении, а затем поднимите корпус. Повторите 6-10 раз.
Массаж ягодичных мышц – сядьте на ролик верхней частью ягодиц, ступню одной ноги положите на колено другой. Катайте ролик вверх и вниз по ягодичным мышцам до появления легкого тянущего ощущения. Затем меняйте ноги и начинайте заново.
Раскатка задней, передней и боковой поверхности бедер – сядьте на ролик, ноги вытяните вперед и держите в воздухе. Массажируйте заднюю поверхность бедра, раскатывая ролик под ней (увеличьте амплитуду и помассажируйте еще мышцы голени). Ложитесь на ролик боковой поверхностью бедер и продолжайте «раскатку». Поменяйте положение так, чтобы ролик оказался под квадрицепсом бедра – держа ноги в воздухе, продолжаете двигаться вверх-вниз.
Читать еще на сайте «Советского спорта»: Человек, который накачался куском рельсаМассаж широчайших мышц спины – вытянув руку, ложитесь на ролик боком так, чтобы он оказался примерно у вас подмышкой. Небыстро двигайтесь вверх и вниз, массажируя широчайшую мышцу спины. Поменяйте положение, повернувшись на другой бок.
По такому же принципу можно массажировать и другие мышцы тела. Находите удобное положение, при котором целевая мышца находится под роликом, двигайтесь плавно, ощущая давление на мышцу.
Что еще нужно знать о массажном ролике
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- если вы впервые делаете массаж с помощью ролика, выбирайте ролик из более мягких материалов, без ребристых поверхностей;
- избегайте быстрых движений. Массаж-раскатка должен происходить плавно и без рывков, во избежание повреждений в мышцах;
- если вы делаете массаж с роликом перед выполнением становой тяги или приседаний – особое внимание уделяйте «раскатке» мышц, которые будут задействованы в упражнениях;
- избегайте слишком длинной амплитуды движений. Разделите тело на условные участки и чаще меняйте положение ролика, чтобы промассажировать каждый;
- по времени массажа
– ориентируйтесь на свои ощущения.
Критерием того, что вы провели массаж
качественно, должно быть чувство тепла
и легкого напряжения в мышцах. Прекратите
массаж, если появились боль, ломота,
другие неприятные ощущения.