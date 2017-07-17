«Наши лучше. Жуткая несправедливость!» Россия проиграла в синхронном плавании

Михаэла Каланча и Александр Мальцев Фото: Gettyimages.ru

Золото вырвали из рук! Итальянцы Фламини и Минисини обогнали российский микст, в котором выступали Александр Мальцев и Михаела Каланча.

ПРОГРАММА ОТ ЕРМАКОВОЙ

Когда Россия теряет золото в синхронном плавании – это всегда большая сенсация. Последний раз такое случилось два года назад на чемпионате мира в Казани. И тоже в технической программе микста. Только тогда Александр Мальцев выступал в дуэте с Дариной Валитовой, а сейчас с ним в паре оказалась Михаела Каланча – дважды чемпионка мира в комбинации.

Тогда в Казани россияне уступили американцу Биллу Мэю и его партнерше Кристине Джонс. И очень много говорилось о том, что нашу пару жестко прибили, а конкурента за уши вытащили на золото, чтобы сборная России не собрала все первые награды в синхронном плавании.

Мэй – легенда этого вида спорта. Он стал буревестником революции, после которой мужчины тоже начали выступать в синхронном плавании, перевернув сознание общества. Проиграть Биллу, за которым тянулся еще сам Мальцев – это одно чувство. Совсем другое – уступить итальянскому дуэту Манила Фламини – Джорджио Минисини. Еще в прошлом году Мальцев с Каланчой побеждали их на чемпионате Европы с внушительным отрывом в три балла.

После предварительной программы в Будапеште разрыв сократился до 0,23 балла. А в финале произошла развязка. Нет, 38-летний Мэй, уже постаревший, с печальной улыбкой на вытянутом лице, остался далеко позади с новой партнершей Канако Спендлав – японкой из США.

А вот итальянцы выступили очень хорошо. Причем программу им ставила Анастасия Ермакова – четырехкратная олимпийская чемпионка, легенда российского спорта.

Результат 90,2979 – это сильно. Для сравнения, Мэй с Джонс победили на ЧМ-2015 в Казани, показав 88,5108. Но все было в руках Мальцева с Каланчой…

МАКСИМОВА: ЭТО РЕШЕНИЕ ОДНОГО СУДЬИ

Когда судьи выставили оценки россиянам, стадион онемел. И только в одном секторе начали скакать от радости люди с итальянскими флагами.

Впервые в истории Италия взяла золото в синхронном плавании. Россия побеждена с мизерным разрывом в 0,034 балла.

«Наши были лучше, точнее, - твердил на комментаторской позиции Дмитрий Губерниев. – И это снова абсолютно предвзятое решение судейского корпуса! Да, итальянцы – молодцы. Но элементы мы сделали чище! А теперь на второй ступени пьедестала будет стоять команда, которая была сильнее, и это видел весь мир. Еще одна жуткая несправедливость…»

Мальцев была так ошарашен, что даже отказался от интервью в микст-зоне, сразу ушел в раздевалку. Ответ держала тренер микста Гана Максимова. Хотелось бы понять, что произошло.

- Зачем вы выступали под «Кармен»? Такая заезженная тема…

- Но ведь это классика, а «Кармен» - брендовая вещь. Все ведущие хореографические компании используют эту музыку с 1913 года. Это интересно для постановки.

- Ребята уступили итальянцам конкретно в элементах. Какие ошибки они допустили?

- Ошибки были, конечно. Но Мальцев с Каланчой отработали лучше, чем в предварительном выступлении. Вот оценить итальянцев пока не могу. Поймите, что у нас субъективный вид спорта. Вспомните, как было в Казани. У нас два балла отрыва, но Россию задвинули назад. Теперь же после предвариловки у нас было 0,23 балла. Это ничего. Одна ошибка. Или решение одного судьи.

Мы не обрабатываем арбитров. Нет такой практики. А вот другие страны этим занимаются, да. Я это точно понимаю.

«МЫ НЕ БЫЛИ НА ГОЛОВУ ВЫШЕ»

- Насколько сказалось то, что программу итальянцам ставила Ермакова?

- Безусловно, Ермакова – сильный хореограф и постановщик. А вопрос в том, что в итальянском дуэте стоит лучший мальчик и вторая девочка из команды. По сути они собрали всех сильнейших. Это тоже сказалось.

- Смогут ли Мальцев с Каланчой прийти в себя к субботе, когда пройдет их финал в произвольной программе?

- Для Саши это потрясение. Но он боец. Загадывать не хочу. И не могу залезть в голову к своим спортсменам. Но мы сделаем все, чтобы собраться и занять первое место.

- Есть ли конкуренция у Мальцева в российском спорте? Есть другие мальчики в синхронном плавании?

- Пока нет. И в ближайшее время не будет.

- Вы почувствовали, что у России стараются отжать золото, чтобы сохранить интригу в синхронном плавании?

- Да, мы видим чужой интерес забрать у нас золото. Но вопрос в другом – мы сами должны быть на голову выше. Но теперь этого не произошло. Почему? Мы сделаем разбор полетов. И очень неприятно оказаться слабым звеном, у которого это золото все-таки отняли.

СТАТИСТИКА

Синхронное плавание

Микст. Техническая программа

1. Фламини/Минисини (Италия) – 90,2979. 2. Каланча/Мальцев (РОССИЯ) – 90,2639. 3. Мэй/Спендлав (США) – 87,6682.