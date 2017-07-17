Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо (мол)3 : 2Спартак (мол)
Футбол  Германия- : -Швеция
Футбол  Италия- : -Россия
Водное поло  Япония- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фарфан спасет Перу. Как «Локомотив» вернул нападающего в сборную

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джефферсон Фарфан (№10)
Джефферсон Фарфан (№10)Фото: Gettyimages.ru

В Перу уверены: Джефферсон Фарфан станет заменой самому звездному форварду сборной Паоло Герреро.

КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК СБОРНОЙ

Нолберто Солано и Нестор Бонильо, помощники главного тренера Перу Рикардо Гареки, на днях прибыли в Россию, чтобы посмотреть на двух потенциальных игроков сборной: Джефферсона Фарфана и Карлоса Самбрано.

Защитника «Рубина» в деле так и не увидели, впрочем, главной целью все равно был нападающий «Локомотива». О встрече между Фарфаном и Нолберто Солано объявила Федерация футбола Перу в своих соцсетях.

Футболист и тренеры успели обсудить многие моменты, например, впечатления нападающего от новой страны и опыт в чемпионате России. Также поговорили и о том, насколько вероятно возвращение Джефферсона в сборную. Официальной информации все еще нет, однако в Перу уверены, что намерения Гареки относительно Фарфана ясны. Специалисту нужны самые лучшие и опытные игроки на предстоящие матчи отборочного раунда ЧМ-2018 с Эквадором и Боливией. Считается, что Фарфан может стать чуть ли не ключевой фигурой. Нападающий — один из немногих игроков сборной, кто имеет опыт выступлений в Европе, причем на самом высоком уровне.

ЗАМЕНА ГЕРРЕРО

Как собирается использовать опытного футболиста Гарека? Фарфан пригодится команде, чтобы закрыть сразу две проблемные позиции.

Во-первых, Джефферсон может подменить форварда Паоло Герреро. Звезда сборной не сыграет в матче с Боливией из-за перебора желтых карточек. Фарфану не в новинку выходить на позиции девятого номера — так он выступал в Перу, а затем и в ПСВ. И уже позже адаптироваться к игре на правом фланге.

Во-вторых, Фарфана рассматривают и на позицию десятого номера. Гарека уже четко дал понять, что основная «десятка» Кристиан Куэва не играет на должном уровне в «Сан-Паулу». После травмы Куэва еще не провел ни одного хорошего матча, что очень беспокоит тренера. К тому же в Бразилии на полузащитника уже обрушился шквал критики. Именно поэтому аргентинский специалист хочет, чтобы у него в распоряжении был еще один опытный футболист на позицию. И в этом смысле Фарфан подходит как нельзя лучше.

В последний раз Джефферсон сыграл за Перу в марте 2016 года, затем получил травму, после чего его больше не приглашали в команду. По мнению перуанских изданий, Гарека исключил Фарфана по двум причинам: постоянные травмы и непрекращающиеся скандалы с бывшей девушкой.

Прошло больше года, теперь нападающий имеет все шансы вернуться в национальную команду. Главное, постоянно играть за «Локомотив», и показывать свой высокий уровень.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛРыбус перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Геннадий Орлов стал генеральным продюсером «Радио Зенит»Известный телекомментатор Геннадий Орлов занял должность генерального продюсера «Радио Зенит».«Бетис» хочет купить Хави ГарсиюПолузащитник «Зенита» Хави Гарсия может перейти в «Бетис», сообщает Football-Espana.net.Олег Терехин: Уверен, что «Динамо» готово бороться за Лигу Европы, что и покажет в первой игре сезонаБывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби.Сергей Силкин: Еще две-три игры - и мы увидим настоящий «Рубин» БердыеваБывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о поражении «Рубина» под руководством Курбана Бердыева в матче первого тура против «Краснодара» (1:2).Сергей Силкин: Посмотрим, как будет играть «Динамо» после года в ФНЛБывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби.Григорьев достиг договоренности о переходе в «Урал»Российский полузащитник Максим Григорьев, который ранее расторг контракт с «Ростовом», договорился о переходе в «Урал».«Урал» запустит продажу абонементов после первого домашнего матчаВо вторник в Екатеринбурге стартует продажа абонементов на домашние матчи «Урала».Сергей Силкин: Манчини посмотрел, какая у нас земля широкаяБывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о дебюте Роберто Манчини во главе «Зенита».На стадионе ЦСКА появились граффити с изображением Слуцкого (фото)Как сообщает RT со ссылкой на официальный Twitter ЦСКА, на домашнем стадионе московского клуба появились граффити с изображением бывшего наставника армейцев Леонида Слуцкого.«Ростов» расторг контракт с ГригорьевымНападающий Максим Григорьев покинул «Ростов».Рыбус подпишет с «Локомотивом» трехлетний контрактЗащитник «Лиона» Мацей Рыбус подпишет с «Локомотивом» контракт на три года, сообщает Przeglad Sportowy.Басков отметил победу «Ахмата» лезгинкой (видео)Известный российский певец Николай Басков станцевал лезгинку после победы «Ахмата» над «Амкаром» в 1-м туре РФПЛ (1:0). Об этом сообщает «Лента.ру».«Спартаку» «Динамо» не соперник. Колонка Сергея Микулика«Спартаку» «Динамо» не соперник. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о центральном матче первого тура РФПЛ.Нобель Арустамян: «Рубин» просто так не отпустит Канунникова в «Спартак»Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о возможном переходе полузащитника «Рубина» Максима Канунникова в «Спартак».Программа реновации. Какие рекорды РФПЛ будут биты в этом сезонеПрограмма реновации. Какие рекорды РФПЛ будут биты в этом сезонеВ 26-м чемпионате России ожидается обновление целого ряда рекордов. «ССФ» представляет десятку самых любопытных из них.Рамзан Кадыров: Рональдиньо понравилась игра «Ахмата». Иначе и быть не можетГлава Чеченской Республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров оставил пост на своей странице в Instagram об игре 1-го тура РФПЛ с пермским «Амкаром» (1:0).Юрий Калитвинцев: Уже после матча со «Спартаком» мы поймем всю силу чемпионатаГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев дал комментарий перед столичным дерби со «Спартаком» в 1-м туре РФПЛ.Константин Лепехин: Для Манчини все игроки «Зенита» находятся в равных условияхБывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался о первом официальном матче питерской команды под руководством Роберто Манчини. Накануне клуб обыграл на выезде «СКА-Хабаровск» (2:0) в 1-м туре РФПЛ.Новый нападающий «Спартака» и самый красивый «почти гол» года (видео)Новый нападающий «Спартака» и самый красивый «почти гол» года (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Сергей Силкин: Посмотрим, как будет играть «Динамо» после года в ФНЛ
Футбол
«Урал» запустит продажу абонементов после первого домашнего матча
Футбол
На стадионе ЦСКА появились граффити с изображением Слуцкого (фото)
Формула-1
Жак Вильнев: Квята нужно оставить дома, его поведение становится неприличным
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Джефферсон Фарфан
Джефферсон Фарфанвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости