Фарфан спасет Перу. Как «Локомотив» вернул нападающего в сборную

В Перу уверены: Джефферсон Фарфан станет заменой самому звездному форварду сборной Паоло Герреро.

КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК СБОРНОЙ

Нолберто Солано и Нестор Бонильо, помощники главного тренера Перу Рикардо Гареки, на днях прибыли в Россию, чтобы посмотреть на двух потенциальных игроков сборной: Джефферсона Фарфана и Карлоса Самбрано.

Защитника «Рубина» в деле так и не увидели, впрочем, главной целью все равно был нападающий «Локомотива». О встрече между Фарфаном и Нолберто Солано объявила Федерация футбола Перу в своих соцсетях.

Футболист и тренеры успели обсудить многие моменты, например, впечатления нападающего от новой страны и опыт в чемпионате России. Также поговорили и о том, насколько вероятно возвращение Джефферсона в сборную. Официальной информации все еще нет, однако в Перу уверены, что намерения Гареки относительно Фарфана ясны. Специалисту нужны самые лучшие и опытные игроки на предстоящие матчи отборочного раунда ЧМ-2018 с Эквадором и Боливией. Считается, что Фарфан может стать чуть ли не ключевой фигурой. Нападающий — один из немногих игроков сборной, кто имеет опыт выступлений в Европе, причем на самом высоком уровне.

ЗАМЕНА ГЕРРЕРО

Как собирается использовать опытного футболиста Гарека? Фарфан пригодится команде, чтобы закрыть сразу две проблемные позиции.

Во-первых, Джефферсон может подменить форварда Паоло Герреро. Звезда сборной не сыграет в матче с Боливией из-за перебора желтых карточек. Фарфану не в новинку выходить на позиции девятого номера — так он выступал в Перу, а затем и в ПСВ. И уже позже адаптироваться к игре на правом фланге.

Во-вторых, Фарфана рассматривают и на позицию десятого номера. Гарека уже четко дал понять, что основная «десятка» Кристиан Куэва не играет на должном уровне в «Сан-Паулу». После травмы Куэва еще не провел ни одного хорошего матча, что очень беспокоит тренера. К тому же в Бразилии на полузащитника уже обрушился шквал критики. Именно поэтому аргентинский специалист хочет, чтобы у него в распоряжении был еще один опытный футболист на позицию. И в этом смысле Фарфан подходит как нельзя лучше.

В последний раз Джефферсон сыграл за Перу в марте 2016 года, затем получил травму, после чего его больше не приглашали в команду. По мнению перуанских изданий, Гарека исключил Фарфана по двум причинам: постоянные травмы и непрекращающиеся скандалы с бывшей девушкой.

Прошло больше года, теперь нападающий имеет все шансы вернуться в национальную команду. Главное, постоянно играть за «Локомотив», и показывать свой высокий уровень.